La inflación mayorista fue de 2,1% en agosto

Por un fuerte impacto en los valores de la energía, la inflación mayorista cortó la racha de desaceleración que mostraba desde mayo y registró un alza de 2,1% en agosto. La variación informada por el Indec contrastó fuertemente con el 0,8% del mes previo que había celebrado el gobierno de Javier Milei.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicó que este resultado de agosto fue consecuencia de un alza de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los productos importados. De la misma manera, en la medición interanual, los precios mayoristas registraron un avance de 29,8%. Por otra parte, en el acumulado del año, los precios mayoristas subieron 19,1%.

Si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista –que en agosto registró un alza de 1,7%–, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

En su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que dentro de los productos nacionales —que aumentaron 2,1% en promedio—, los productos primarios registraron un incremento de 4,6%, explicado fundamentalmente por la suba de 8% en petróleo crudo y gas.

“De esta manera, la incidencia en el mes de la suba en productos primarios fue de 0,98 puntos porcentuales, de los cuales 0,71 p.p. correspondieron a petróleo y gas”, apuntó. También mencionó que los precios de los productos manufacturados subieron 1,3%, en lo que fue el menor incremento para esta categoría para un mes de agosto desde 2016.

Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, dijo que la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) está particularmente vinculada a la dinámica de los bienes transables: el tipo de cambio, los precios internacionales de las materias primas y la energía y el costo de los productos importados tienen una incidencia directa sobre el índice. “Agosto combinó una suba moderada del dólar con un fuerte incremento del petróleo internacional, lo que ayuda a explicar por qué la presión mayorista se concentró especialmente en los componentes energéticos”, detalló.

En tanto, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, señaló que tanto el mes pasado como este, el precio del petróleo fue un factor clave: en julio había caído 9% y en agosto subió 8%.

“Es un movimiento muy fuerte, por encima del promedio, que explica buena parte de lo que pasó. Para mí, lo más importante son también los productos manufacturados, porque el petróleo refleja precios internacionales y, lógicamente, escapa en buena medida al control de la política económica local. De todos modos, es una señal que puede implicar mayores costos en algún punto de la cadena y, eventualmente, complicar la inflación al consumidor más adelante”, explicó.

En ese sentido, agregó que algo similar ocurre con los productos agropecuarios, dado que los commodities agrícolas también registraron aumentos durante el último mes. “Eso también es un factor que puede llegar a trasladarse a la inflación a nivel consumidor”, sostuvo.

“El otro dato interesante es que los productos manufacturados, que representan más del 70% de la canasta del IPIM, subieron 1,3%, menos que el 1,7% del mes pasado. Te diría que ese es también un dato importante para tener en cuenta”, concluyó.

Por su parte, Claudio Caprarulo, director de Analytica, señaló que la aceleración de los precios mayoristas estaba dentro de los parámetros esperados y coincidió en que estuvo explicada principalmente por el aumento de los productos primarios, en particular del petróleo y el gas.

Dentro de los productos manufacturados, destacó que alimentos y bebidas mantienen un ritmo de aumento del 1,4%, una categoría clave para analizar la evolución de la inflación minorista.

“Hacia adelante, la clave estará en que los precios mayoristas se estabilicen y el promedio mensual se mantenga contenido en torno al 2%”, señaló. En ese escenario, advirtió sobre la incidencia de factores externos a la economía argentina, como la evolución de los precios de los commodities y el impacto de la guerra en Medio Oriente.