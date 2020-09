La Justicia falló a favor de Uber, pero desde Ciudad sostienen que es ilegal

Fuente: Archivo

La compañía Uber aseguró este martes que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) determinó a través en un fallo que la empresa "no cometió ninguna contravención y, por lo tanto, su actividad es legal". No obstante, desde Ciudad insisten con que "continúa operando al margen de la ley".

"El TSJ confirmó que Uber no cometió ninguna contravención y, por lo tanto, su actividad es legal", remarcaron desde Uber, a través de un comunicado. Según expresaron, el Tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el fiscal de Cámara Martín Lapadú y confirmó la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de CABA en mayo de 2019, que dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas contra la compañía como el bloqueo de uso de tarjetas de crédito y de la aplicación, entre otras.

Según la empresa, esta sentencia absuelve a los directivos de la compañía y deja sin efecto los pedidos de bloqueo de uso de tarjetas de crédito como medio de pago del servicio, el bloqueo de la aplicación y el bloqueo del sitio web de la compañía.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires respondieron a la definición judicial y explicaron: "Uber es ilegal y continúa operando al margen de la ley. El Tribunal Superior de Justicia en esta causa resolvió respecto del recurso que había interpuesto el fiscal y confirmó lo que había dicho la sala en cuanto a que la actividad de Uber es una falta y no una contravención, pero no afirmó su legalidad".

Desde el gobierno porteño apuntaron que "en todos los fallos anteriores que se dieron en el marco de esta causa ninguno sostuvo que Uber es legal". Y ratificaron: "Por tal motivo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el servicio de transporte de pasajeros sigue enmarcado en el Código de Tránsito y Transporte y Uber sigue sin cumplirlo".

Las acusaciones públicas contra Uber estaban basadas en el supuesto "uso indebido del espacio público con fines lucrativos sin autorización". La decisión del Tribunal ratificó uno de los criterios que había sido expuesto por los jueces de la Cámara de Apelaciones al sostener que el caso de Uber no encuadraba dentro de esta acusación y, en este caso, determinó que "la fiscalía no logra refutar esa interpretación de la Cámara, que no es irrazonable ni carece de fundamentos, más allá de que se la comparta o no".

Felipe Fernández Aramburu, Head Regional de Uber para Cono Sur expresó: "La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires abre un nuevo capítulo que será positivo para todos: quienes quieren moverse mejor por la ciudad y también para los que buscan en la tecnología una oportunidad económica".

La sentencia advierte que la definición de cómo deberían operar las compañías tecnológicas que presten estos servicios es competencia de otros poderes del Estado y que la falta de un régimen legal y reglamentario genera problemas diversos. Y aduce: "Afectaciones a derechos individuales y colectivos, conflictividad con otros prestatarios de transporte, todo lo cual debe tratarse en conjunto y frente a los que la respuesta penal es siempre insuficiente".

