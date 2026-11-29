Martes de sensaciones encontradas en la mesa política que casi todas las semanas reúne el Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo menos participativo que lo habitual, a tal punto que amablemente lo invitaron a opinar sobre los temas que se estaban conversando. Lejos de fastidiarse, sus compañeros mostraron empatía. Asumían que estaba ocupado en cuestiones relacionadas con el frente financiero. Ese día, el riesgo país tocó los 1108 puntos y cerró en 1094. Los bonos argentinos en dólares bajo ley extranjera cayeron hasta 1,4%.

Ese mismo día, los números oficiales confirmaron que la economía había caído en recesión técnica, y también subió el dólar. En el Banco Nación, pasó de $1600 a $1615 y el contado con liquidación terminó cerca de $1792, un 12,5% por encima del mayorista, y el Banco Central intervino al día siguiente en el mercado para achicar la brecha.

Resulta comprensible que el ministro haya estado pendiente de los mensajes que recibía en su celular.

En la vereda política, en cambio, el Gobierno cerró una semana muy positiva, triunfando en las discusiones legislativas necesarias para suspender las elecciones primarias, modificar la carta orgánica del Banco Central y avanzar en el presupuesto. Ya se intuía ese resultado en la mañana del martes.

El contraste dio pie a un comentario velado de Karina Milei. Con cierta precaución, dio a entender que si el riesgo país y el dólar suben en una situación en la que el Gobierno marcha firme en el Congreso, los problemas de la economía no vienen de la política, como suele decir el propio Caputo, a favor de un acuerdo con los gobernadores que la hermana del Presidente rechaza por ahora.

Sin referencias financieras favorables, bien vale aferrarse a los lugares en los que hay buenas noticias. El cambio de posición que empezó a gestarse es tan milimétrico que podría pasar desapercibido si se ve desde lejos. Pero cuando se lo mira con la realidad aumentada de quienes sufren las consecuencias del modelo económico casi desde el principio, toma dimensiones más importantes.

Karina Milei cuando dio un discurso en Rosario, en la primera ronda de negocios RIGI. Marcelo Manera

Entre la confirmación de que la economía no arranca, las dificultades crecientes de Donald Trump para socorrer a Javier Milei ante una eventual crisis cambiaria y un mercado financiero para el que pesa más la historia de desaguisados locales que las palabras de Luis Caputo, algo nuevo apareció en el camino. Es ni más ni menos que la participación del Estado en la unión de eslabones del sector privado.

La nueva conducta de un grupo de funcionarios entusiastas se ubica un paso antes de lo intolerable en la ideología del Presidente. Tienen, para enfrentar ese riesgo, un escudo protector: su hermana acompaña esta clase de decisiones.

Karina tiene una preocupación de cara a 2027. ¿Cuánto del negocio de Vaca Muerta llegará a las fábricas del conurbano antes de que sus dueños y sus empleados vuelvan a votar? La pregunta les abrió un espacio a algunos integrantes del Ministerio de Economía, que empezaron a hacer algo que hasta hace poco despertaba escaso entusiasmo en el Gobierno: ayudar a los industriales a conseguir clientes.

Daniela Ramos es una de las heroínas de esta historia. Es subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, virtual número dos de Pablo Lavigne, a cargo de Coordinación Productiva, cercano a su vez al ministro Caputo. Ramos fue un hallazgo proveniente del municipio de Tres de Febrero durante la gestión de Diego Valenzuela, que arrancó su carrera en el PRO, aunque desde hace tiempo está en las filas libertarias.

La funcionaria está a cargo de organizar las denominadas rondas de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Algunos le atribuyen su creación. Se nota que la idea fue una llave: ahora invitan a Ramos a reuniones de las que antes quedaba afuera.

La subsecretaria está preparando una puesta en escena importante para el miércoles próximo, en el Hipódromo de San Isidro. Unas 60 empresas de gas, petróleo y energía les dirán a cerca de 2000 proveedores qué necesitan para venderles a los sectores que más dinamismo muestran en la economía de Milei. Es la mano visible del Estado articulando las necesidades de los actores más chicos con los requerimientos de los más poderosos. La transformación de la economía que para La Libertad Avanza debe liderar el mercado está recibiendo el acompañamiento del Estado.

San Isidro no es un lugar aleatorio. Hay allí un mensaje para el gobernador Axel Kicillof, con aspiraciones presidenciales. Se trata de contactar a las pymes del conurbano con las grandes inversiones de la Argentina. Kicillof hará su propia ronda un día antes que el Gobierno. Es decir, liberales e intervencionistas están compartiendo herramientas.

Es curiosa la interpretación que hacen de la situación a una y otra orilla los actores involucrados. Los funcionarios subestiman su participación como articuladores. Para los industriales, en cambio, es una modificación enorme con respecto a la conducta del Gobierno hasta hace un año. Y los mismos que acusan a Milei de destruir la industria están un poco más entusiasmados con el viraje oficial.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. Mañana hará un anuncio clave. Casi todas las buenas noticias vienen del sector petrolero. Santiago Filipuzzi

Hay otras señales, todavía tímidas, de ese cambio de clima en la gestión pública. Acindar es la principal productora de acero para la construcción del país. Con ese sector entre los más golpeados por el modelo económico, la compañía buscó en el exterior una salida para un negocio pensado para otro contexto.

Sus lobistas llevaron al Ministerio de Economía un argumento que terminó por convencer a los funcionarios. Algunos productos de acero que la Argentina ni siquiera exportaba estaban alcanzados por retenciones. Por esas ventas, el Estado no recaudaba un peso. Quitarles un impuesto podía abrirles un mercado.

Acindar ya exportó dos embarques de palanquillas a Colombia. Cada uno, de 30.000 toneladas. En diciembre saldrá otro buque. Son unos US$45 millones en total que ingresarán al país y no estaban previstos a principios de año.

El caso del acero no es el único. Cosas similares hizo Economía con los autos, la petroquímica, el caucho y otras maquinarias.

La eliminación de impuestos coincide completamente con el plan del Gobierno. No hay allí novedad. La sorpresa ocurre porque fue un empujón a una industria con la que Milei estaba enfrentado. En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei cuestionó a las “viejas industrias”, que serían fagocitadas por las “nuevas”. Eran tiempos en que el Presidente atacaba al titular de Techint, Paolo Rocca, tras una licitación de caños para la industria petrolera que había perdido ante la empresa india Welspun.

En marzo, Milei había elegido los tubos de acero para ilustrar cuánto les costaba a los argentinos la protección industrial. En octubre, ante la Fundación Faro, puso a la siderurgia entre las actividades que, a su juicio, protagonizarían una “nueva revolución industrial en la Argentina” de la mano del RIGI. Lo viejo funciona, parece haber notado el Gobierno.

Los grandes jugadores tampoco están en el mismo lugar que antes. Ocho meses después de que Javier Milei cuestionara en el Congreso el precio de los tubos de acero, el grupo Techint ganó una parte de la licitación de YPF, bajo conducción estatal, para el proyecto Argentina LNG. Tenaris fabricará en Valentín Alsina los caños de 24 pulgadas para el poliducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro.

Después de perder frente a Welspun la provisión de caños para el gasoducto de Southern Energy, Tenaris le ganó en la compulsa a la propia Welspun, que no cotizó un buen precio. El verdugo, sometido.

El caso de los caños para YPF confirma una regla de esta etapa. Casi todo lo bueno que ocurre en la economía tiene alguna vinculación con el mundo petrolero. Esa fortaleza comenzó a incubar un temor de cara a los comicios del año próximo: ¿qué futuro tendrán las megainversiones que se están haciendo para exportar el gas y el petróleo de Vaca Muerta si la población convalida el retorno de alternativas más intervencionistas?

Hay cierto apuro entre los actores relevantes de los hidrocarburos para avanzar en proyectos clave antes de que se defina quién gobernará después de 2027. Es un sentimiento que recorre el sector, pero también se ve en los papeles. A mediados de este mes, en solo tres días, YPF informó dos capitalizaciones por más de $1 billón, una con créditos y otra con acciones. Además, en dos sociedades del proyecto Argentina LNG quedó formalizado el reparto entre los socios: 36% para YPF, a través de una controlada, y 32% para la italiana ENI y la emiratí XRG, cada una. Trámites indispensables antes de anunciar, mañana, la denominada decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés), una de las mayores apuestas de infraestructura de la historia argentina. La harán los integrantes del proyecto capitaneados por el presidente de YPF, Horacio Marín. Luego, irán a ver al presidente Javier Milei, ávido de buenas noticias económicas tras una de las semanas más turbulentas para el Gobierno en materia financiera.

Dos días después, por invitación de funcionarios, unos 2000 proveedores se reunirán en la provincia de Kicillof para ver qué pueden venderles a las empresas del sector que mejor funciona en la economía de Milei. A juzgar por el entusiasmo de la Casa Rosada con la cita, el mercado funciona. Y si el Estado se ocupa de hacer las presentaciones, mejor.