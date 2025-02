La mayoría de los argentinos dice tener preocupación por la deuda del país y valora que se cumplan los compromisos financieros

El cumplimiento de las deudas y fallos judiciales contra el Estado es percibido por la mayoría de los argentinos como un principio fundamental para la Argentina, según revelan los resultados de una encuesta de Poliarquía Consultores. El estudio refleja un cambio en la percepción ciudadana acerca de la responsabilidad del Estado frente a sus compromisos financieros y legales.

Según el trabajo, el 68% de los argentinos se encuentra “muy o bastante preocupado” por el nivel de endeudamiento que tiene el país en la actualidad (96% entre votantes de Unión por la Patria -UxP- en 2023, 55% entre los de La Libertad Avanza -LLA-, y 51% entre los que votaron a Juntos por el Cambio -JxC). Y el 71% considera que el Estado ha manejado “mal o muy mal” sus deudas a lo largo de la historia.

Sobre este aspecto, el 80% coincide en que la deuda afecta la posibilidad de estabilizar la economía. Eso permite ver, en términos cualitativos, que el endeudamiento es mayoritariamente percibido por la gente como un problema estructural que restringe el crecimiento y afecta la confianza en la gestión económica del país.

Por otra parte, el estudio indica que existe un rechazo mayoritario al default (solo el 7% se manifestó a favor) y, como contracara, un consenso claro en la necesidad de que el Estado cumpla (44%) o renegocie (47%) las deudas, lo que refleja que un 91% de los encuestados le asigna valor a la responsabilidad del país frente a los compromisos financieros asumidos.

Encuesta de opinión pública. Los argentinos frente a las deudas y compromisos del Estado. Poliarquía Consultores, diciembre 2024 Poliarquía Consultores

Esta tendencia se mantiene al analizar el caso específico del Fondo Monetario Internacional (FMI). Solo el 11% de los encuestados (31% entre votantes de UxP) sostiene que habría que repudiar la deuda con el organismo, mientras que el 89% se inclina por cumplir con el acuerdo, en las condiciones actuales (41%) o renegociándolas (48%).

El relevamiento de Poliarquía Consultores fue realizado en diciembre de 2024 e incluyó 1200 entrevistas a personas mayores de 18 años, residentes en centros urbanos del país de más de 10.000 habitantes.

Rechazo mayoritario a la posibilidad de no cumplir

Del relevamiento también se desprende, como dato de significativo interés, cuáles son las expresiones con las que la mayoría se identificó en relación al supuesto de un incumplimiento de la deuda por parte del Estado. Entre esas frases se destacan: “pérdida de credibilidad”, “pérdida de confianza del país”, “embargos”, “dificultad para el acceso al crédito” y “obstaculización para captar inversiones”, entre otras.

Alejandro Catterberg, socio fundador de Poliarquía, destacó en diálogo con LA NACION que el estudio reafirma el discurso oficialista acerca de que los compromisos deben ser cumplidos. “Se advierte una clara preocupación de la gente por la deuda, y una posición predominante de que defaultearla o no cumplir con el FMI acarrea un daño significativo, tanto en la economía como en la credibilidad”, analizó.

Y agregó: “Se aprecia un comportamiento homogéneo en relación a los tres temas abordados: deuda, fondo y juicios internacionales contra el Estado argentino, que denota un aprendizaje, una toma de conciencia de que hay costos claros en ser irresponsables o no cumplir, y de que el perjudicado es el país”.

Al respecto, los resultados obtenidos en este estudio en relación al impacto que los juicios internacionales contra el Estado tienen en la economía dan cuenta también de un importante grado de conciencia de la ciudadanía sobre estos aspectos; el 76% valora negativamente la incidencia que estos litigios tienen en la economía local, y considera que los mismos afectan las inversiones.

En relación al tema, más de la mitad de los argentinos (53%) conoce que estos conflictos están vinculados a la estatización de empresas -uno es el caso de YPF-, mientras que un 42% menciona la manipulación de la estadística del PBI, y un 34% el default de deuda pública. Por su parte, un 7% señala el congelamiento de tarifas.

Poliarquía Consultores. Encuesta de opinión. Posición frente al juicio por YPF

Mientras que, por su parte, a la hora de tomar posición respecto de la forma de resolución de estos conflictos judiciales contra el Estado nacional -caso YPF-, la mayoría (69%) de los encuestados, coincide en la conveniencia de “llegar a un acuerdo ahora, antes que enfrentar costos crecientes por intereses en el futuro”.

Una mirada al pasado reciente

Un relevamiento hecho en mayo de 2020 por la misma consultora sobre el proceso de renegociación de la deuda externa, revelaba que el 17% de la población encuestada consideraba “que el gobierno nacional no debía pagarla”. El 13% creía que la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no generaría impacto, mientras que un 9%, entendía que el no pago tendría efectos positivos.

Poliarquía Consultores. Encuesta de opinión. Consecuencias de un default de la deuda

El reconocido ensayista y filósofo Santiago Kovadloff compartió, en diálogo con LA NACION, algunas reflexiones sobre lo que parecen mostrar los datos. El analista expresó que “la mayor hipoteca que pesa sobre la Argentina es la generada por su deuda con la ley”. Y afirmó que “si recuperamos como vivencia social la necesidad de que la ley gobierne la caracterización de nuestras conductas sociales, es posible que ganemos significación cívica y, con ella, mayor vitalidad republicana.”

Para Kovadloff es un primer paso sumamente significativo que se considere indispensable el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado con sus acreedores. “En un mundo interdependiente no hay otra manera de inscribirnos en el concierto de las naciones que aspiran a la convivencia y la confianza recíproca”, destacó.

En ese sentido, el ensayista señaló que “el fracaso puede convertirse o no en una fuente de aprendizaje. Si no lo es, prepondera la repetición del error, la ceguera autocrítica. Si lo es, la disposición a recapacitar y modificar el rumbo de la percepción y la conducta da lugar a nuevas posibilidades.”

Y concluyó: “En este caso diría que los errores reiterados han aleccionado a la sensibilidad argentina mayoritaria. Son mayoría quienes en el país se inclinan por terminar con el ‘Ogro filantrópico’, como llamó Octavio Paz al Estado macrocefálico e improductivo”.

Por Jimena Pisoni