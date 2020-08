La médica que creó una app clave para hacer consultas durante la pandemia

Sofía Terrile Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2020 • 00:00

Cuando Ingrid Briggiler imaginó Llamando al doctor hace más de una década, y cuando lo puso en marcha hace algunos años y en medio de críticas de sus compañeros de la carrera de Medicina, nunca pensó que estaría viviendo un boom inesperado en plena pandemia. En los últimos meses hubo más de 200.000 pacientes con enfermedades crónicas o problemas médicos leves que consultaron a profesionales de la salud vía videollamada a través de la app que ella desarrolló.

Briggiler es una divulgadora de la telemedicina desde hace años, pero admite que la pandemia aceleró muchísimo la aceptación de las plataformas web y móviles para recibir atención médica. "Brindamos servicios de demanda inmediata y espontánea a los pacientes que quieran hablar por un médico por videollamada, y este año, con los consultorios externos y las clínicas en muchos casos cerradas, los pacientes no tenían adónde ir a buscar sus recetas o no querían recurrir a una guardia para no saturar los sistemas de salud", dijo.

La médica devenida empresaria fue la ganadora del Premio a la Pequeña y Mediana Empresa que entregaron HSBC y LA NACION en la categoría "El poder de la mujer líder", que premió a las empresas conducidas por mujeres que, gracias a su determinación, se destacaron en un contexto muy desafiante. Además, se llevó a su casa el Premio de oro, el máximo galardón de la jornada.

Llamando al doctor nació hace cuatro años. Los compañeros de carrera de Briggiler le decían que estaba loca, porque los médicos no tienen formación en negocios e innovación, pero ella avanzó con su idea igual. "Mi familia siempre me apoyó porque soy emprendedora desde antes: venía con ideas locas, con la expectativa de cambiar el mundo y de romper con el status quo; ellos me incentivaron a ser curiosa", relató, en diálogo con José del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

Adelantó que este año lanzará su plataforma en México y luego quiere expandirla por toda la región. "El objetivo es que todas las personas de América Latina puedan acceder a un médico calificado en dos minutos, que es el tiempo promedio de espera", señaló.

Solo se necesita tener un celular con conexión para poder realizar la videollamada. A través de la plataforma que desarrolló, detalló, hay personas de todo el país que pueden realizar consultas con pediatras del Garrahan, por ejemplo, un hecho que se complicaría más en términos de tiempo y dinero si la visita fuera presencial.

"Una startup puede escalar: nosotros lo validamos", apuntó. Y, para cerrar, dijo que su sueño es "democratizar la salud en toda América Latina y en todo el mundo".

Briggiler fue ternada junto a Carolina Baldi, de AlgaeBio+, una compañía de base tecnológica que crea compuestos beneficiosos para la salud humana y animal a través de microalgas; y Elizabeth Marcela Triay, de Ecolab Bee, una pyme apicultora de Córdoba.

"Hoy lo mejor es ser parte de esta sociedad que tomó conciencia del inmenso valor que aporta el conocimiento científico a la salud mundial", dijo Baldi en el video de la terna. Triay se refirió a los obstáculos para innovar y dijo que, en su caso, fue "salir de la zona de confort" y desprenderse de "prácticas habituales".