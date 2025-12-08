A partir de cuántos meses de trabajo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

El calendario de pagos de la seguridad social y del sector corporativo marca el inicio de las liquidaciones correspondientes al cierre del ciclo anual. Los empleadores deben abonar el aguinaldo de diciembre 2025 según las pautas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo y normativas específicas para el sector público.

Cuál es la antigüedad mínima para percibir el aguinaldo

El derecho al cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) no requiere una cantidad mínima de meses de servicio en la empresa. La legislación laboral argentina garantiza el pago de este beneficio desde el inicio de la relación laboral, sin importar si el trabajador prestó tareas durante la totalidad del semestre. La diferencia fundamental radica en el monto final a percibir por el empleado.

La legislación garantiza el pago del beneficio desde el inicio de la relación laboral Shutterstock

El aguinaldo completo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto. Este cálculo aplica únicamente para quienes trabajaron el período completo de julio a diciembre. Los empleados con una fecha de ingreso posterior al inicio del semestre acceden a un pago ajustado a su tiempo real de servicio. La ley protege el derecho a percibir este dinero de forma proporcional a los días o meses de actividad efectiva dentro de la compañía.

Cómo se calcula el proporcional por tiempo trabajado

La determinación del monto exacto para los trabajadores con menos de seis meses de antigüedad requiere una fórmula matemática simple. El procedimiento consiste en dividir el mejor salario mensual del semestre por doce meses y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

El cálculo toma como base la mayor remuneración mensual devengada del semestre

A modo de ejemplo: si el mejor sueldo del semestre fue de $100.000 y el empleado trabajó seis meses, la cuenta resulta en $50.000. Para períodos menores, se reemplaza el número final de la fórmula por la cantidad exacta de meses de servicio. Es preciso conocer la fecha exacta de inicio de actividades para realizar el cálculo con precisión y evitar errores en la liquidación final.

Esta lógica proporcional aplica tanto para el sector privado como para la administración pública central y descentralizada. La ley 23.041 detalla que el cálculo abarca también a las empresas del Estado, empresas mixtas y aquellas de propiedad estatal. La base del cálculo siempre será la mayor remuneración devengada dentro de los semestres que culminan en junio y diciembre.

Fechas límite para el pago en diciembre

El cronograma de pagos para el último mes del año posee plazos legales estrictos. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el jueves 18 de diciembre. La ley contempla un margen administrativo para las empresas. Existe una extensión permitida de cuatro días hábiles adicionales para concretar la transferencia de los fondos.

La fecha límite legal para la segunda cuota cae el jueves 18 de diciembre Andrzej Rostek - Shutterstock

La fecha límite absoluta para la acreditación del dinero en las cuentas sueldo es el miércoles 24 de diciembre. Este plazo rige para todos los trabajadores en actividad. El objetivo de esta disposición es garantizar la disponibilidad del dinero antes de las festividades de fin de año.

Quiénes quedan excluidos del beneficio

El pago del Sueldo Anual Complementario alcanza exclusivamente a los trabajadores bajo relación de dependencia y a los beneficiarios del sistema previsional. El universo de cobertura incluye al sector privado registrado y a la administración pública.

Los trabajadores independientes quedan fuera de este esquema de compensación anual. Los contribuyentes inscriptos en el régimen del Monotributo no perciben aguinaldo. La naturaleza de su actividad autónoma no contempla este beneficio salarial propio de las relaciones laborales subordinadas. Lo mismo ocurre con los trabajadores informales que no se encuentran registrados en el sistema de seguridad social.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.