Cuándo es la fecha de pago del aguinaldo en diciembre 2025

El cierre del calendario 2025 activa el mecanismo de liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para la totalidad de los trabajadores registrados. La normativa laboral vigente determina la fecha exacta para la acreditación de los fondos en las cuentas sueldo, aunque contempla una extensión operativa de cuatro días hábiles para los empleadores.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre 2025?

La normativa indica el jueves 18 de diciembre de 2025 como el momento formal para el abono del beneficio. Los empleadores tienen la obligación inicial de transferir el dinero antes del vencimiento de ese día.

El 18 de diciembre se cobra el aguinaldo Andrzej Rostek - Shutterstock

La reglamentación vigente contempla una flexibilidad operativa para las empresas, ya que, existe un margen legal extendido de cuatro días hábiles posteriores a la fecha oficial. Esta ventana permite a los empleadores realizar los depósitos correspondientes hasta el 24 de diciembre, que coincide con la víspera de Navidad.

La modalidad de cobro del aguinaldo

Los jubilados y pensionados perciben el Sueldo Anual Complementario bajo una lógica distinta a la de los trabajadores activos. El organismo previsional abona el medio aguinaldo en la misma fecha que la prestación principal mensual. El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos del titular.

Los jubilados y pensionados reciben el aguinaldo el mismo día que la prestación mensual G. Soler Tomasella - Shutterstock

Las fechas de cobro suelen coincidir con la segunda, tercera o cuarta semana de diciembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difunde un calendario detallado al inicio de cada período mensual y resulta indispensable consultar esa grilla oficial para confirmar el día exacto de la acreditación según el tipo de haber percibido.

Cómo calcular el aguinaldo

El importe a cobrar por el SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por el trabajador dentro del semestre. Para la cuota de diciembre, se toma como referencia el período comprendido entre julio y el último mes del año. El empleado debe identificar el recibo de sueldo con la cifra más alta de esos seis meses y ese número se divide por dos para obtener el valor bruto del aguinaldo.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

Existen situaciones donde el trabajador no prestó servicios durante la totalidad del semestre. Esto ocurre por inicios de relación laboral posteriores a julio o por la finalización del contrato antes de diciembre. La ley prevé un mecanismo de cálculo proporcional para estos casos. El empleado recibe un monto acorde al tiempo efectivo trabajado durante el período.

Para calcular un aguinaldo proporcional, se debe tomar el mejor salario mensual del semestre, dividirlo por doce y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo: si el mejor sueldo fue de 100.000 pesos y la persona trabajó seis meses, la cuenta es (100.000 dividido 12) multiplicado por 6. El resultado arroja 50.000 pesos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.