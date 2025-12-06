Los gatos empujan la transformación de la industria de alimentos y accesorios para mascotas

La hegemonía de los perros en el mercado de alimentos y productos para mascotas comenzó a desdibujarse. Silenciosos, independientes y perfectamente adaptados a la vida urbana, los gatos se convirtieron en el segmento más dinámico del pet care local.

Según datos de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), la producción de alimentos para gatos exhibe un crecimiento sostenido desde 2019 y mostró un incremento interanual de 6% en 2024 -mientras que la de perros se mantuvo estable, con una pequeña caída-. El año pasado, la producción de alimentos para mascotas alcanzó las 721.000 toneladas el año pasado, de las cuales el 23% corresponde a gatos, y movió más de US$3.200 millones, de las cuales la categoría felina representó en torno del 35,3%.

“El alimento para gatos crece más rápidamente y gana terreno tanto en kilos como en pesos, gracias a su mayor presencia en canales especializados, una mayor adopción urbana, un ticket medio superior y una tendencia a la ‘premiumización’. Si se mantiene la tendencia, la categoría podría pasar de representar más del 30% del mercado en volumen hacia 2029. Y en facturación, podría igualar o superar la de perros entre 2027 y 2028, debido a su mayor crecimiento en valor”, afirmó Sebastián Dates, gerente general de Caena.

Tomás Piccione (Mars Pet Nutrition): "Los tutores buscan soluciones que respondan a las necesidades específicas de sus gatos"

El crecimiento del negocio hace eje en un dato: la población felina no deja de expandirse. Datos de la cámara exhiben que en los últimos cinco años, la población de gatos creció un 25% y actualmente hay más de 360.000 gatos en la Ciudad de Buenos Aires.

Para los jugadores del mercado, la explicación combina factores demográficos y socioculturales: más hogares unipersonales, departamentos pequeños, millennials que posponen o descartan la maternidad o paternidad, y un vínculo humano-felino que se vuelve más profundo. “Cada vez más personas se inclinan por ellos debido a su carácter independiente, su mayor expectativa de vida y su notable higiene. Esta tendencia no solo se observa a nivel local: en varias ciudades europeas los felinos están ganando espacio y superando a los perros en cuanto a popularidad”, enfatizó Dates.

Portafolios que se reescriben

El auge felino forzó transformaciones profundas en la industria. Las grandes compañías pasaron de pensar el segmento como un complemento de perros a ubicarlo en el centro de sus estrategias, y hoy empujan un reacomodamiento completo en portafolios, inversiones y canales de venta.

“ El mercado del alimento para gatos dejó de ser un segmento marginal dentro de la industria del pet food y pasó a convertirse en uno de los motores más dinámicos del negocio. La transformación de la categoría nos obligó a revisar productos, inversiones y estrategias comerciales, y así ampliar nuestro portfolio”, explicó Marcos Giordano, gerente de Marketing y Desarrollo Comercial en Agroindustria Baires.

Darío Maida Re (Alican): “Los gatos son el futuro del petcare urbano"

En marcas como Old Prince y Fawna, la compañía profundizó el portafolio con opciones para gatitos, adultos, esterilizados y fórmulas específicas para manejo urinario. También incorporó proteínas noveles, packaging reciclable y ajustes nutricionales para gatos con menor gasto calórico propio de la vida indoor. A su vez, en el segmento mainstream, en el que opera con Kongo y Criadores, actualizó cinco de sus siete productos felinos y sumó otros orientados al consumidor masivo.

En paralelo, Purina reforzó la inversión en el segmento felino, tanto en desarrollo científico como en actualización de fórmulas y capacidades productivas. “Hoy el foco no es únicamente entregar una nutrición completa y balanceada, sino responder a necesidades específicas de los gatos, que suelen tener perfiles nutricionales y fisiológicos diferentes de los perros. La evolución del portafolio avanza hacia fórmulas orientadas a digestión sensible, control urinario, control de problemas pieles sensibles, salud dental o fórmulas esterilizadas, -el 80% de los gatos en la Argentina están esterilizados-”, indicó Natalia Bosuel, gerente de Marketing en la firma.

Marcos Giordano (Agroindustria Baires): "La transformación de la categoría nos obligó a revisar productos, inversiones y estrategias comerciales"

Desde el punto de vista comercial, para la compañía, estas tendencias de consumo configuran una categoría estable, con alta lealtad a la marca y decisiones de compra planificadas. “Los clientes suelen mantener la misma fórmula por más tiempo y valoran beneficios concretos. De esta forma, si bien la categoría de perros continúa siendo la base más amplia, la categoría de gatos es el motor más claro de crecimiento en el mercado”, enfatizó Bosuel.

Otra de las que amplió su propuesta para gatos fue Mars Pet Nutrition, dueña de Whiskas. “Hoy los tutores buscan soluciones que respondan a las necesidades específicas de sus gatos -por edad, nivel de actividad o condición de salud-. Por eso fortalecimos nuestras líneas funcionales y balanceadas. También impulsamos la categoría de alimento húmedo, que crece de forma sostenida por su rol en la hidratación y el control de peso, y reforzamos el segmento de care & treats (snacks y premios) como parte del vínculo y el cuidado integral”, indicó Tomás Piccione, director de Marketing en la compañía.

Para Alican, dueña de la marca Sieger, la explosión felina se sintetiza en números: la firma pasó de vender 870 toneladas anuales de alimento para gatos en 2018 a 8800 toneladas proyectadas para 2025, lo que representa un salto del 1000%. Además, la compañía pasó de ofrecer cinco productos para gatos en 2017 a 177 SKUs en la actualidad. Y para sostener su expansión, anunció un plan de inversión de US$60 millones en cinco años: el objetivo es ampliar sus plantas en Córdoba, incorporar nuevas líneas de treats y adquirir tecnología exclusiva que permita texturas y procesos adaptados al paladar felino.

Natalia Bosuel (Purina): "Los clientes suelen mantener la misma fórmula por más tiempo y valoran beneficios concretos"

En paralelo, la firma desembarcó en la categoría de arenas naturales como socia local de la estadounidense Sustainably Yours. “ Los gatos son el futuro del pet care urbano . Su población crece más rápido que la de perros y los tutores demandan excelencia científica y bienestar integral. El mercado se complejiza porque el consumidor lo pide”, señaló Darío Maida Re, fundador de Alican.

El boom felino no se limita a la nutrición. También transformó categorías antes marginales, como arenas sanitarias, juguetes interactivos y accesorios. En esa línea, la firma nacional CanCat multiplicó por 10 su negocio en siete años. “Las nuevas generaciones se inclinan cada vez más por los gatos como compañía. Y si bien consumen menos alimento, los tutores tienden a invertir más en juguetes, accesorios y productos complementarios”, explicó José María Montorfano, fundador y CEO de la firma.

José María Montorfano (CanCat): "Los tutores tienden a invertir más en juguetes, accesorios y productos complementarios"

“Fuimos evolucionando junto al mercado. Incorporamos nuevas opciones de piedras sanitarias y, gracias a los avances tecnológicos y la apertura del mercado argentino, pudimos fabricar juguetes interactivos y sumar cada vez más novedades en productos y accesorios. Además, desarrollamos fuentes de agua -ya que los gatos prefieren el agua fresca y en movimiento-, bolsos de paseo adaptados a su comportamiento y otros accesorios que acompañan su estilo de vida. La innovación en esta categoría no se detiene”, enfatizó.

Premiumización y canales

Aún en un contexto de caída general del consumo, datos de Caena exhiben que no hubo un traspaso masivo a marcas económicas: aunque los segmentos súper premium, premium y económico retrocedieron alrededor del 10% en 2024, el estrato estándar creció un 34%.

Sebastián Dates (Caena): "Pese a la presión sobre el consumo, el mercado continúa mostrando signos de valoración de las categorías premium"

“Esto sugiere que, pese a la presión sobre el consumo, el mercado continúa mostrando signos de valoración de las categorías premium. Aunque el consumidor racionaliza el gasto mantiene la calidad del alimento de su mascota, y en algunos casos busca mejor relación valor - precio dentro de marcas consolidadas”, consideró Dates.

La premiumización continúa avanzando y dejó de ser una elección aspiracional: muchos consumidores entienden que una buena nutrición ayuda a prevenir problemas de salud y, por lo tanto, representa un ahorro a largo plazo. Esta lógica -muy presente en el segmento felino y en hogares con más de una mascota- sostiene la demanda por productos de mayor valor”, explicó Bosuel.

En este marco, de acuerdo a los especialistas, el ecosistema comercial también se reconfigura. Las veterinarias y pet shops concentran la mayor parte de las ventas tanto de alimentos como de accesorios, impulsados por la experiencia, el asesoramiento y la ambientación. En tanto, el e-commerce avanza de forma sostenida, apoyado en la conveniencia, entregas programadas y promociones digitales impulsan su adopción.