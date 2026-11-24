A fines de octubre, el balotaje que le abrió a Lula da Silva la puerta a un cuarto mandato sacudió el mercado cambiario brasileño: en menos de tres semanas, el dólar pasó de unos 5 a más de 5,60 reales, una pérdida cercana al 11% del valor del real. Para el turista argentino, la combinación de un real más débil y un peso relativamente estable frente al dólar mejoró, al menos por ahora, el poder de compra en Brasil.

Pero ojo: la inflación local también volvió a acelerarse, con un 2,2% en octubre (la más alta desde abril) y un acumulado de 26,3% en los primeros diez meses del año, según el INDEC. Además, los pasajes y los paquetes, que en general se cotizan en dólares y responden a la demanda de temporada alta, no necesariamente acompañan la caída del real. No obstante ello, la oportunidad existe al abandonar el circuito puramente turístico y acceder a los costos locales brasileños. En la columna de hoy analizaremos juntos cuánto más barato está realmente Brasil para quien cobra y ahorra en pesos, cuánto conviene gastar y cómo pagar en el exterior sin dejar plata en el camino. ¡Manos a la obra!

Antes de reservar: cuánto podés gastar sin comprometer tus finanzas

Antes de elegir entre Florianópolis, la costa atlántica o quedarse en casa, hay que definir cuánto se puede gastar, y ese número tiene que salir de los ingresos y no de lo que habilite la tarjeta. Una referencia orientativa es tomar el ingreso neto anual (doce sueldos más el aguinaldo) y destinar hasta el 10% a las vacaciones si hay dos viajes importantes en el año, o hasta el 20% si el descanso principal se concentra en el verano.

Ese porcentaje funciona como un techo: quien tenga deudas o todavía no haya armado un fondo de emergencia debería apuntar bastante más abajo. Pongamos números. Con un sueldo neto de $1.800.000, el ingreso anual suma $23.400.000 y el techo para un único viaje queda en $4.680.000 (unos 2.970 dólares al MEP). Otra referencia útil es que los gastos que se pagan antes de salir (pasajes, alojamiento y seguro de viaje) no se lleven más del 70% de ese total, es decir $3.276.000. Los $1.404.000 restantes son el dinero para consumir durante el viaje: divididos por diez días de estadía, dejan unos $140.000 diarios para comidas, traslados y excursiones, que equivalen a algo menos de 500 reales por día. Lamentablemente, son muchos los que hacen la cuenta al revés: eligen el destino, cubren lo que falta en cuotas y descubren en marzo que el resumen de la tarjeta se come buena parte del sueldo, justo cuando llegan los gastos del inicio de clases. Mientras llega la fecha de salida, conviene además ordenar el calendario: dejar cubiertos los débitos automáticos, revisar los vencimientos de plazos fijos e inversiones y, si el viaje se va a pagar en moneda extranjera, ir comprando esa moneda de manera escalonada en lugar de hacerlo todo la semana anterior.

El real cayó, pero ¿cuánto más barato está realmente Brasil?

La forma más clara de medirlo es calcular cuánto cuesta comprar 100 reales. Pocos días antes del balotaje, tomando el dólar MEP y la cotización del real en Brasil, costaban unos $30.700; con cotizaciones del 11 de noviembre, unos $28.400. Son alrededor de $2.300 menos por cada 100 reales, una baja cercana al 8%, menor que la caída del real frente al dólar porque en esas mismas semanas el MEP también subió. Se trata de una paridad de referencia: el costo efectivo de cada compra depende de la billetera o del medio de pago que se use.

Ese abaratamiento beneficia sobre todo a los gastos que se pagan en reales durante la estadía: la comida, el supermercado, los traslados, la sombrilla en la playa. Con los pasajes y los paquetes la historia cambia, porque se cotizan mayormente en dólares. Un detalle práctico a la hora de reservar: fijarse en qué moneda está la tarifa del alojamiento. Una posada que cotiza en reales captura el abaratamiento, mientras que una que cotiza en dólares lo deja pasar de largo. El problema es que una devaluación tiende a trasladarse a los precios locales con el correr de los meses, de modo que parte de la ventaja puede achicarse antes de la temporada alta. Además, nada garantiza que el real se quede donde está: la misma volatilidad que lo hizo caer en pocas semanas puede revertirse antes de enero. Que Brasil esté más barato tampoco obliga a gastar más. Si el plan era consumir unos 500 reales por día, hoy ese mismo consumo requiere menos pesos que hace un mes. Por eso creo conveniente mantener el plan en reales y quedarse con la diferencia, una alternativa bastante menos tentadora que sumar excursiones o noches de hotel, pero que permite volver del viaje con algo más de dinero del previsto.

Cómo pagar en Brasil sin regalarle plata al tipo de cambio

Con el presupuesto armado, todavía queda una elección que puede mover varios puntos el costo final del viaje: con qué medio pagar cada gasto.

Hoy en día, Pix representa la mejor y más usada alternativa, tanto por turistas como por brasileños en su día a día. Se trata del sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central de Brasil, que permite pagar con códigos QR o claves de identificación, y algunas billeteras y aplicaciones disponibles en la Argentina ya permiten usarlo durante el viaje, debitando pesos y convirtiéndolos a reales. Su ventaja potencial es evitar la percepción de la tarjeta, aunque el costo final depende de la cotización, del spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta) y de las comisiones de cada proveedor. Antes de viajar, conviene hacer una prueba sencilla: comparar cuánto cuesta efectivamente comprar 100 reales en cada aplicación. Eso sí: hace falta conexión a internet en el momento de pagar. Como complemento, llevar una pequeña cantidad de dólares o reales en efectivo sirve de respaldo ante una falla de conectividad o un comercio que no acepte otros medios. Si se llevan dólares para cambiar en destino, conviene evitar las casas de cambio de los principales corredores turísticos, donde las cotizaciones suelen ser menos convenientes, y comparar siempre el costo de conseguir reales antes de salir con el de hacerlo una vez allá.

Conclusión

Brasil está hoy más barato que hace un mes para quien cobra y ahorra en pesos, aunque la ventaja se concentra en lo que se consume en destino y puede achicarse si los precios locales empiezan a reflejar la devaluación.

La oportunidad cambiaria rinde de verdad cuando juega a favor de un presupuesto que ya estaba definido. Y si además la diferencia termina en la cuenta en lugar de gastarse en una excursión extra, el viaje deja de pesar sobre los primeros meses del año, que suelen llegar cargados de gastos. La seguimos la semana que viene con más material de finanzas personales e inversiones.