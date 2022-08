La oposición en el Congreso le reclamó al Banco Central que informe si está usando los depósitos en dólares de los ahorristas

En medio de la crisis de reservas que vive la Argentina, la oposición en el Congreso elevó hoy un pedido de informe para que el Banco Central (BCRA) revele qué acciones realiza para sostener la estabilidad monetaria, si está usando los encajes de los depósitos en dólares y el monto total de la emisión.

El proyecto de resolución fue elaborado por el diputado Gerardo Milman y es acompañado por Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Waldo Wolff, Hernán Lombardi y Graciela Ocaña, entre otros diputados.

Exige al BCRA, que conduce Miguel Pesce, cuatro cuestiones. La primera, que indique “de forma detallada”, qué acciones realizó y va a realizar el BCRA en cumplimiento de su función definida en el artículo 3 de su Carta Orgánica, de preservar la estabilidad monetaria, financiera y el desarrollo económico con equidad social. La segunda, si considera el BCRA que cumplió y tuvo resultados positivos con su función de preservar la estabilidad monetaria. “Detalle las razones y acciones que justifican su respuesta”, exige.

Luego va a dos puntos críticos de la actualidad. “Informe si se están utilizando o se considera utilizar los dólares que se encuentran en encajes/depósito/custodia para otro fin. En caso afirmativo, detalle las razones de su utilización”, señaló el proyecto de resolución. Y finalmente reclama: “Respecto a la emisión monetaria que autoriza el BCRA, indique a cuánto asciende la misma a la fecha. Asimismo, señale pormenorizadamente los criterios técnicos que fundamentan la emisión”.

Las reservas internacionales cayeron más de US$1000 millones desde julio (en el mismo monto se achicaron los depósitos en dólares desde enero). Eliminando el swap, encajes, deuda con organismos y préstamos del FMI, algunos economistas privados estiman que quedan reservas netas por unos US$1284 millones.

La respuesta del BCRA

“Tuvimos niveles de reservas más bajos que estos y pudimos afrontar la situación”, dijo ayer Pesce, que negó públicamente que se estuvieran utilizando encajes de los depósitos en dólares. Ante esa pegunta en una entrevista radial dijo: “No, no, y, mire, cada vez que se ha puesto a prueba esto, no en nuestra gestión, en la gestión anterior también, todas esos hilos de rumores que se montan y demás caen en el vació al final, porque cuando la gente ha querido retirarlos los hay retirado sin ningún problema. Las cuentas que suelen sacar mis colegas son cuentas equivocadas que no tienen en cuenta algunos aspectos, el mercado cambiario y de la posición de cambio de los bancos, sacan cuentas que son erradas”.

“El Banco Central es transparente en cuanto a los niveles de reservas y los mismos también son auditados por el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos niveles más bajos de reservas y pudimos cumplir con nuestras obligaciones y lo mismo va a pasar en los próximos meses”, afirmó Pesce ayer.

En una entrevista radial, indicó que en agosto el BCRA está con un con niveles de pagos de energía elevado y que espera que eso ceda desde la semana que viene. “Estamos esperando una reducción de más de US$600 millones en el mes de agosto de pagos, lo cual nos permitiría mejorar la situación en la balanza cambiaria. También afecta el retraso en la liquidación del sector sojero. Estamos con un retraso del orden de los US$2000 o 2500 millones y esperamos que se recomponga en los próximos meses. Creemos que van a liquidar. Tienen que pagar los costos de la nueva siembra”, afirmó el presidente de la entidad.

“Estamos con niveles de reservas que son razonables para cumplir las obligaciones que tenemos. Podemos terminar agosto con una situación de empate o recuperación de reservas”, cerró Pesce.

Los considerandos del proyecto

“Cambian los funcionarios, cambian en días los ministros de economía, pero el rumbo económico del país sigue por el sendero de mayor pobreza, inflación, devaluación de la moneda y se podría seguir detallando todos los problemas aún sin solución que cada ciudadano sufre en este país”, dicen los considerandos y agregan: “Se observa por la información pública que el Banco Central emitió más de un billón de pesos, sumado a ello la pérdida de reservas del BCRA para contener el tipo de cambio y no devaluar. Según los trascendidos periodísticos, fruto de las medidas que se vienen adoptando se renueva la desconfianza de los ahorristas por la hipotética situación de que el Banco Central está utilizando los encajes de los depósitos ”.

“No hace falta decir que el recuerdo de las corridas cambiarias en nuestro país se encuentra grabada en la memoria de los argentinos. Los bancos expresan bajo cuerda que se están utilizando los depósitos en dólares de la gente como fondo de garantía de deuda emitida”, afirmaron en la oposición, que sufrió en 2018 y 2019 una que terminó en un salto de la inflación y también del tipo de cambio.