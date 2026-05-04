En qué invertir en mayo: los cedears que recomienda el mercado para subirse al boom de la inteligencia artificial

Las empresas ligadas a la inteligencia artificial siguen siendo las favoritas del mercado financiero. Más allá de los nubarrones geopolíticos de los últimos meses, que incluyen la guerra entre Estados Unidos e Irán, los analistas financieros recomiendan extender la mirada más allá de la volatilidad cotidiana y capturar el valor de las compañías que marcan el pulso del futuro.

Empresas como Google, Meta o Microsoft, consideradas dentro del grupo de las Siete Magníficas de Wall Street (que también incluye a Nvidia, Apple, Amazon y Tesla), son algunas de las más renombradas. Desde la Argentina, se pueden comprar los cedears de estas firmas, una herramienta financiera que permite esquivar el riesgo argentino y que está indirectamente dolarizada, ya que, aunque se compre en pesos, está ligada a los vaivenes del dólar contado con liquidación (CCL).

“Si bien la dinámica general para el mercado de renta variable se mantiene condicionada por la volatilidad en el precio del crudo a nivel mundial, producto de las continuas tensiones en Medio Oriente, también empezamos a tener en el último mes la temporada de resultados de las compañías estadounidenses”, señaló Gabriel Proruk, senior equity analyst de Invertir en Bolsa (IEB).

Hasta el momento, reportaron cerca del 60% de las compañías que conforman el S&P500, y dejaron “expectativas favorables” sobre la demanda relacionada con la inteligencia artificial ante la sostenida inversión por parte de las grandes compañías en infraestructura de IA para el largo plazo. “Si bien el panorama sigue siendo positivo a mediano y largo plazo, creemos que las valuaciones elevadas de estas empresas requieren mantener una prudencia táctica en el posicionamiento”, advirtió.

Los semiconductores son uno de los principales proveedores para el desarrollo de la IA Shutterstock - Shutterstock

Bajo esta misma lógica, Damián Vlassich, team lead de Estrategias de IOL Inversiones, recomendó armar un portafolio basado en el crecimiento estructural de las tecnológicas en el largo plazo. Este es el caso de Taiwán Semiconductores (TSMC), empresa que controla actualmente más del 70% de los ingresos globales de fundición avanzada, una brecha que amplió frente sus competidores en el último tiempo.

“En cuanto al grupo conocido como las Siete Magníficas, Microsoft (MSFT) y Google (GOOGL) son el núcleo de la tesis tech. Ambas cumplen los criterios que buscamos: posición dominante en nube e inteligencia artificial, fundamentales sólidos con rendimientos de flujo de caja atractivos, y capacidad de monetización de IA que ya se refleja en resultados concretos, no solo en narrativa", remarcó. Para los perfiles más agresivos, Meta (META) aparece como una opción atractiva por su baja valoración en relación con su crecimiento.

Por su parte, Proruk recomendó el ETF de semiconductores (SMH), para que el inversor esté expuesto al ciclo de inversiones en infraestructura de inteligencia artificial por medio de las principales compañías proveedoras. También hizo mención del ETF que asigna igual ponderación a todas las compañías que comprenden el índice S&500, conocido como el Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), lo que permite reducir la volatilidad del índice.

“Es esencial enfocarse en sectores con un crecimiento sostenido, y uno de los más destacados es la infraestructura para data centers. Este sector ha crecido de manera exponencial debido a la demanda impulsada por la inteligencia artificial, la nube y otras tecnologías emergentes. Sin embargo, este crecimiento enfrenta un cuello de botella relacionado principalmente con la provisión de energía, porque para operar requieren de soluciones energéticas robustas y sostenibles para soportar la creciente demanda de datos", explicó Matías Mininni, portfolio manager investment ideas en Balanz.

Dentro de las Siete Magníficas, Google y Microsoft son las que más resuenan entre los analistas por el desarrollo de su IA Shutterstock - Shutterstock

Bajo esta lógica, el analista destacó alternativas de inversión en empresas que ofrecen soluciones sostenibles, y recomendó que el horizonte de inversión sea de al menos cuatro años. Así, recomendó activos como Vista (VST) por su rol generador de energía; o el ETF que reúne a los principales proveedores de servicios públicos (XLU), incluyendo aquellas que proveen energía esencial para data centers.

También asoman opciones como General Electric Vernova (GEV), enfocada en turbinas y reactores modulares. “Van a ser claves en 3 a 5 años. Se posiciona como un actor central en el sector energético global”, remarcó. Por último, destacó el ETF del sector uranio (URA), como combustible del futuro para los centros de datos nucleares.

“Otro factor que perseguimos es la diversificación geográfica. Allí, el ETF de Europa (IEUR) o de Brasil (EWZ) constituyen dos de nuestras principales posiciones que seleccionamos para evitar una sobreconcentración en Estados Unidos”, sumó Vlassich.