Luego de que el presidente Javier Milei comunicara que la reconocida compañía de juguetes Lego, con origen en Dinamarca, abriría su primera tienda en el país en el shopping Unicenter, Daniel Dimare, el dueño de los bloques de juguete Rasti —competidor nacional de la firma europea—, relativizó el alcance del anuncio y aclaró que la empresa multinacional no será la encargada de operar el local.

“La empresa que dice el Presidente que vino en realidad no vino. No volvió a Argentina. La que pone ese local, la juguetería, es una pyme argentina que ya tenía una góndola en ese shopping y vendía, predominantemente, esa marca”, dijo el empresario, que también es director de Marketing de la compañía.

Y siguió: “Sabemos el esfuerzo que representa poner un nuevo local en el sector juguetero y lo felicitamos, lo reconocemos, pero esa empresa multinacional no es la que abre esta juguetería”.

Así, según indicó Dimare en diálogo con Futurock, la nueva tienda estará a cargo del importador de la marca en el país. “Hace muchos años que está esa pyme; ya vendía con una góndola en ese shopping”, subrayó.

La reacción del dueño de los bloques de juguetes Rasti ante la apertura de una tienda Lego en la Argentina. Ricardo Pristupluk

El Presidente había reposteado varios mensajes en la red social X y publicado otros en su cuenta de Instagram, junto con un video en el que aparece una versión suya, construida con piezas de Lego, que inaugura el local. “Lego llega a la Argentina gracias a la apertura económica de Milei”, decía el mensaje que acompañaba la publicación. Tanto Lego como Rasti se especializan en juguetes de bloques para ensamblar y cuentan con distintas líneas temáticas.

“Nos parece bien que una pyme se anime a invertir y vender más juguetes, independientemente de la marca que sea. Está bien que aparezcan empresas que fomenten la creatividad; lo otro puede ser provocación de no sé quién”, agregó Dimare.

Según los cálculos del empresario, la apertura de esa juguetería “no cambia nada en términos de mercado, porque lamentablemente va a tener los mismos precios exorbitantes que tuvo siempre, porque no bajaron los impuestos”.

Consultado sobre los reclamos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete por las condiciones del mercado y la competencia de los productos importados, Dimare defendió la continuidad de la producción nacional. “Seguimos invirtiendo en Argentina para competir con lo chino. Estamos trabajando con mucho esfuerzo para mantenernos en cantidades de unidades comercializadas. Se venden juguetes cada vez más económicos, eso es una realidad, pero nuestra planta sigue produciendo y seguimos invirtiendo en cosas nuevas, en lanzamientos”, afirmó durante la entrevista.

La reacción del dueño de los bloques de juguetes Rasti ante la apertura de una tienda Lego en la Argentina. Alfredo Sábat

“Intentamos hacer productos que forman parte de la idiosincrasia argentina. Ahora, por ejemplo, invertimos en la licencia de Boca para hacer la Bombonera. Buscamos hacer modelos con idiosincrasia argentina; tratamos de hacer cosas distintas. Esa marca no tiene la Bombonera”, agregó.

Por último, el empresario advirtió que “hay mucho contrabando” y sostuvo que esa situación “afecta mucho al interior del país”. “Habría que ser más fuertes con los controles legales. Por el contrabando ingresan todos los productos que están prohibidos en el mundo”, concluyó.