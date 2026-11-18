El presidente Javier Milei recibió este miércoles el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades por parte de la Universidad de Belgrano (UB), donde obtuvo su título de economista. Allí trabajó durante varios años como docente de Teoría Monetaria I y II hasta su renuncia en 2022. También hizo la entrega el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, la primera universidad judía del país, recientemente creada y de orientación pluralista y liberal.

Sin prensa invitada, la ceremonia se realizó en la Sala Sarmiento de la institución porteña. Los alumnos que asistieron tuvieron que anotarse a través de un formulario que brindaron los directores de las distintas carreras de Humanidades.

Milei recibe doctorado honoris causa en la UB

Milei estuvo acompañado por parte de su Gabinete, como la secretaria general de la Presidencia y hermana, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez; y el canciller, Pablo Quirno. También asiste el politólogo derechista y amigo del libertario, Agustín Laje.

Al comienzo de su discurso, destacó que es un “honor volver a casa”, esta vez como Presidente de la Nación. Tras ello, introdujo la temática de su alocución: el crecimiento económico. “Estamos viviendo el mejor momento de la historia de la humanidad en términos de bienestar”, expresó, y citó economistas como los liberales Adam Smith y Milton Fiedman para hablar de la división del trabajo, el mercado, la productividad y el progreso tecnológico.

Milei dio un discurso en la UB

“Íbamos camino a convertirnos en Cuba con un estadio previo en Venezuela, algo que no sucedió porque tuve la dicha de sumar al mejor ministro de Economía de la historia, Luis ‘Toto” Caputo’, elogió Milei en otro tramo de la charla.

“La idea de la justicia social nos hunde, la idea de vivir del otro nos hunde”, manifestó también. Acto seguido, elogió el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, por su reforma en la ayuda social. “Hoy la gente le pide trabajo a Sandra, antes le pedían planes, la gente dejó de pedir limosna, entendió que no es un negocio ser esclavo”, completó.