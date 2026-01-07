La respuesta de Caputo ante las críticas por el préstamo de US$3000 millones que tomó el Banco Central

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó este miércoles contra quienes cuestionaron el préstamo de US$3000 millones que tomó el Banco Central con entidades financieras internacionales en la previa de un pago de deuda clave previsto para este viernes de US$4200 millones.

“Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie”, arremetió el funcionario en un posteo dirigido a una parte de la oposición tras las críticas desatadas en las redes sociales que lo acusaban de haber “tomado una deuda”.

“Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban", señaló Caputo.

Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban. Es decir,… https://t.co/Nq7eqG4ZXM — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 7, 2026

“¡Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo! Este Gobierno terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones. Hoy tomamos 3 mil millones, para cancelar 4.300 millones. O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”, marcó el funcionario.

“Un concepto que ustedes desconocen, porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron). Besos para todos y sigan participando”, chicaneó el ministro de Economía sobre el final de su posteo.

Tras ello, el presidente Javier Milei lo elogió una vez más por redes sociales. “Materclass de Toto”, celebró el mandatario al compartir el posteo de su ministro de Economía.

En un sentido similar se expresó la senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, que también resaltó la gestión del ministro de una Economía por medio de una ironía.

Dios, lo contrario a tibio!!!!



Muy buen tuit, Toto. Hechos y datos para que se choquen con la realidad. Lo que más les duele y molesta. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 7, 2026

“¡Dios, lo contrario a tibio! Muy buen tuit, Toto. Hechos y datos para que se choquen con la realidad. Lo que más les duele y molesta”, resaltó Bullrich en un mensaje que volvió a evocar —aunque esta vez en sentido inverso— el concepto de “tibieza”, una idea a la que ya había apelado el fin de semana, cuando cruzó a Horacio Rodríguez Larreta por cuestionar la acción militar de Estados Unidos en Venezuela.

De forma similar, aunque más escueto, se manifestó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Gracias por tanto, Toto. Fin”, se limitó a decir el funcionario.

El préstamo

La polémica en redes sociales se desató luego que se diera a conocer hoy el acuerdo entre el Banco Central y un grupo de bancos de entidades financieras internacionales, por US$3000 millones que ingresan a las reservas, en la antesala al vencimiento de deuda que enfrentará el Tesoro este viernes.

Se trata de un nuevo crédito REPO (repurchase agreement o acuerdo de recompra), una operación financiera que funciona como un préstamo de corto plazo.

Según publicó LA NACION, el Banco Central firmó el REPO con un grupo de bancos internacionales (Citi, Santander, JP Morgan, entre otros) y embolsó US$3000 millones, luego de haber recibido ofertas por US$4400 millones.

De acuerdo a lo que informó Banco Central en un comunicado, el acuerdo se cerró a un plazo de 372 días, utilizando como garantía bonos Bonar 2035 y 2038, que el Central había canjeado al Tesoro la semana pasada.

La operatoria cobró especial relevancia dada la cercanía con el próximo vencimiento de pago. De acuerdo a lo comunicado por el propio Central, este nuevo repo “ratifica la capacidad de acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y de gestionar de manera eficiente su balance”.