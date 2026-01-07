El Banco Central tomó un préstamo por US$3000 millones con bancos internacionales antes del vencimiento de deuda

En la antesala de un pago de deuda clave previsto para este viernes por unos US$4200 millones, el Banco Central (BCRA) anunció que cerró un nuevo crédito repo con bancos internacionales por US$3000 millones, una operación que suma liquidez de manera transitoria.

Según informó este miércoles la autoridad monetaria, el acuerdo se concretó con seis bancos internacionales de primera línea, que no fueron identificados, a un plazo de 372 días, utilizando como colateral parte de su tenencia de bonos BONAR 2035 y 2038. El costo financiero de la operación se fijó en SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que equivale a una tasa anual del 7,4%.

El BCRA destacó que la licitación recibió ofertas por US$4400 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado, aunque finalmente se decidió no ampliar la adjudicación, en función de las proyecciones oficiales de fortalecimiento de las reservas. Para el Central, el nivel de demanda refleja el mejor acceso al financiamiento externo, en línea con la baja del riesgo país y el proceso de normalización macroeconómica.

La operación cobra especial relevancia por el momento en que se concreta, ya que permite amortiguar el impacto del vencimiento de deuda de esta semana y le da al BCRA mayor margen para administrar la liquidez en moneda extranjera. En el mercado, el REPO es leído como una señal de capacidad de fondeo en condiciones de mercado, aunque también como un instrumento de corto plazo que convive con un calendario de pagos exigente en los próximos meses.

El movimiento se da en un contexto financiero exigente para el Gobierno. Según datos oficiales, al viernes 2 de enero, el Tesoro mantenía depósitos por US$1689 millones y sumó en las últimas horas US$500 millones por la privatización de las represas del Comahue, mientras que este viernes 9 de enero enfrenta un vencimiento de US$4200 millones correspondientes a renta y amortización de bonos.

Noticia en desarrollo