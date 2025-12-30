El Gobierno entregó bonos al BCRA que amplían el menú de garantías para un préstamo con bancos

El Gobierno acelera las gestiones para concretar un préstamo con bancos internacionales que le permita reunir los fondos necesarios para afrontar el vencimiento de deuda por US$4200 millones del próximo 9 de enero. Tal como informó LA NACION, el pago se cubrirá a través de un esquema de financiamiento combinado que incluye un repo, los dólares ya disponibles en el Tesoro y los ingresos previstos por la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue.

En ese marco, el Ministerio de Economía avanzó en un canje de títulos con el Banco Central (BCRA) que amplía el menú de instrumentos en dólares que podrían utilizarse como garantía en una operación repo (repurchase agreement). La operatoria quedó formalizada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 64/2025.

El Tesoro transfirió al BCRA bonos soberanos en dólares Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38) a cambio de instrumentos ajustados por inflación con vencimiento en 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28). Según pudo saber LA NACION de fuentes con conocimiento directo de la negociación, el objetivo del canje fue reforzar el set de activos en dólares disponibles para ser ofrecidos como colateral ante bancos internacionales.

El canje entre el Tesoro y el BCRA se produjo a días del compromiso de enero y mientras se terminan de definir las fuentes de dólares. Soledad Aznarez

“Es normal que hagamos operaciones de canje de títulos con el Central, siempre a precio de mercado. Lo puede solicitar una u otra parte, y puede ser para administración de su portafolio o para tener flexibilidad para hacer alguna operación en particular”, dijeron desde el Ministerio de Economía.

Un repo —también conocido como reporto o acuerdo de recompra— es una operación financiera de corto plazo en la que una entidad vende un activo a otra con el compromiso de recomprarlo en una fecha futura a un precio pactado, lo que funciona en los hechos como un préstamo garantizado. En lo que va del año, el BCRA realizó dos operaciones de este tipo: una por US$1000 millones en enero y otra por US$2000 millones en junio, ambas con vencimiento en 2027, utilizando títulos Bopreal como garantía.

Una de las fuentes consultadas explicó que aún no está definido si la operación repo será encabezada por el Tesoro, por el BCRA o mediante una estructura combinada entre ambos. Esa definición se terminará de cerrar en los próximos diez días. “El colateral puede ser cualquier título. El Tesoro siempre puede emitir nuevos instrumentos para ofrecer en garantía. El BCRA también tiene activos en su balance y, si no resultan adecuados, puede canjearlos con el Tesoro por otros que sí lo sean”, detalló.

En el mercado, la operatoria fue leída como una señal concreta de que el repo está en etapa avanzada. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que el canje intra sector público “luce distinto” a los habituales y estimaron que, a precios de mercado secundario, la asignación de Bonares podría rondar los US$2300 millones, equivalentes a unos US$2900 millones de valor nominal. Ese tamaño, indicaron, resulta consistente con las necesidades financieras para cubrir el pago de enero.

El Tesoro cuenta además con depósitos en moneda extranjera en el BCRA por unos US$1900 millones, producto de la reciente emisión del Bonar 29 y de compras netas de divisas Rodrigo Néspolo

El Tesoro cuenta además con depósitos en moneda extranjera en el BCRA por unos US$1900 millones, producto de la reciente emisión del Bonar 29 y de compras netas de divisas. A esos fondos se sumarían cerca de US$700 millones provenientes de la concesión de las represas del Comahue, cuyo último paso administrativo quedará habilitado con una resolución que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.

Incluso considerando esas fuentes, los cálculos privados indicaban que aún restaba cubrir un bache de entre US$1600 y US$1700 millones, lo que refuerza la hipótesis de un repo por un monto inferior a los US$3000 millones, tal como vienen señalando en el Ministerio de Economía. Desde el Palacio de Hacienda aseguran que el vencimiento está “plenamente garantizado” y que el tamaño final del préstamo dependerá de cómo evolucionen el resto de las fuentes de financiamiento.

Una lectura similar hizo la consultora Outlier, que venía estimando una necesidad de financiamiento adicional cercana a los US$2700 millones. “Nos parecía una opción ex ante mucho más positiva para el mercado que seguir presionando sobre el balance del BCRA vía nuevos tramos del swap con Estados Unidos”, señalaron, aunque advirtieron que ahora resta conocer las condiciones financieras y el costo final del repo.

En cuanto a la dinámica reciente de las cuentas oficiales, los datos diarios del BCRA muestran que, al 23 de diciembre, los depósitos en dólares del Tesoro se mantenían en torno a los US$1900 millones. En los últimos días se registraron tanto compras netas en el mercado oficial por unos US$50 a US$60 millones como ventas puntuales, como la realizada el 22 de diciembre por unos US$35 millones, en un contexto de mayor demanda de divisas.