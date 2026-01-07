Qué es un REPO, la herramienta que usó el Gobierno para financiarse

Un nuevo REPO con bancos internacionales fue el recurso financiero al que apeló el Gobierno para conseguir dólares. Se trata de un acuerdo entre el Banco Central y un grupo de bancos internacionales, por US$3000 millones que ingresan a las reservas, días antes del vencimiento de deuda que enfrentará el Tesoro.

Qué es un REPO

Un REPO (repurchase agreement o acuerdo de recompra) es una operación financiera que funciona como un préstamo de corto plazo. Como su nombre lo indica, implica la entrega de un activo financiero (en este caso dólares) y la obligación de devolverlo en un determinado plazo, con un costo (tasa de interés). A su vez, quien recibe estos activos entrega otros activos como “garantía”.

En esta oportunidad, el Banco Central firmó el REPO con un grupo de bancos internacionales (Citi, Santander, JP Morgan, entre otros) y embolsó US$3000 millones, luego de haber recibido ofertas por US$4400 millones.

La operación se concretó a un plazo de 372 días. Es decir, en ese momento vence el REPO y el BCRA deberá devolver los dólares recibidos para cancelar su deuda. La garantía entregada fueron bonos del Tesoro (AL35 y AL38) que estaban en poder del BCRA.

El costo del REPO fue del 7,4%. Es el valor resultante de la tasa de interés SOFR (una tasa estadounidense que mide el costo de los préstamos de corto plazo en dólares) y un adicional (spread) de 400 puntos básicos.

Por qué firmó un REPO el Gobierno

La decisión de avanzar con un REPO entre el BCRA y bancos internacionales tiene dos factores clave, asociado al tiempo y el costo. La tasa de interés que implicó este repo (7,4% anual) es más baja que la que pagó el Tesoro, que en su última licitación de bonos en dólares (un título a 2029) colocó US$1000 millones al 9,26% anual.

En otras palabras, este REPO resulta más barato como mecanismo de endeudamiento que una colocación de bonos en el mercado, en las actuales condiciones.

Una desventaja son los plazos. Porque si bien la tasa de interés es menor y la disponibilidad de liquidez es inmediata, el plazo del REPO es más corto (en este caso 372 días) que en una licitación como la que efectuó el Tesoro en diciembre.

Para qué van a usar los dólares del REPO

La necesidad de concretar el REPO tiene que ver con la necesidad de dólares del Gobierno y el vencimiento de US$4200 millones (entre capital e intereses) que el Tesoro deberá realizar el 9 de enero, correspondientes a bonos en dólares emitidos tras el canje de 2020. Esta operación permite al Gobierno sumar liquidez en dólares para enfrentar este pago.

Los últimos datos disponibles (2 de enero) muestran el Tesoro tenía depósitos por US$1689 millones, y espera sumar US$700 por la privatización de las represas del Comahue.

Tras el REPO, el BCRA recibirá US$3000 millones en sus reservas. Y como el vencimiento del viernes 9 es por títulos del Tesoro, el Gobierno informó que este último usará pesos para comprarle alrededor de US$2000 millones al BCRA.

Los REPO anteriores firmados por el BCRA

El de hoy fue el tercer REPO firmado por el BCRA durante la gestión de Javier Milei. Es el más amplio en términos del nivel de deuda asumida (US$3000 millones) y, también, el de menor tasa de interés.

Esto refleja las mejores condiciones financieras para el país tras las elecciones de 2025, que se reflejan en una caída del riesgo país y una mayor predisposición de los bancos internacionales por prestarle dólares al país.

En enero de 2025, se firmó otro acuerdo con bancos, por US$1000 millones. En esa ocasión, la tasa de interés estuvo en torno al 8,8% anual (tasa SOFR y 475 puntos básicos).

En junio de 2025, en tanto, se firmó el segundo acuerdo. En esa ocasión, el BCRA tomó US$2000 millones, a una tasa de interés en torno al 8,25% (SOFR y 4500 puntos básicos).