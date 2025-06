La SIDE apela al lobby de Leonardo Scatturice para abrir puertas en el gobierno de Trump

“Creo que él es genial, por cierto. Creo que es un gran líder. Está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico. Rescató (al país) del olvido”, decía sobre Javier Milei el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa en marzo pasado. Los elogios, sin embargo, no parecieran ser suficientes para conseguir que el gobierno argentino, vía diplomática, tenga acceso a la administración republicana. Al menos, la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) acaba de formalizar la contratación de una agencia de lobby en los Estados Unidos para que la asista “en el arreglo de reuniones entre oficiales de la Argentina y de los Estados Unidos para temas tales como el comercio y la inversión”.

Parece que lo que la diplomacia en cualquier país normal resuelve, en la Argentina, no corre. Todo es posible en la era Trump, en la que las negociaciones comerciales pueden quedar a tiro de un posteo en la red X. Aquí debe interceder la propia SIDE para contratar a un lobbista. Un simple recorrido por los registros públicos del Departamento de Justicia muestra que suelen ser los propios gobiernos o agencias de turismo quienes contratan este tipo de servicio, no las agencias de inteligencia. Los gastos de la SIDE están sujetos al control de la comisión bicameral de inteligencia del Congreso. Son controles que suelen ser mucho más laxos, en particular, cuando se trata del uso de fondos reservados, que son casi inverificables.

Pero la contratación por parte de la SIDE no sería la única singularidad de este caso. La agencia elegida, Tactic, es propiedad de Leonardo Scatturice, presunto exagente de la SIDE ahora devenido en empresario, que no sólo es contratista del Estado argentino (de Trenes Argentinos y de la plataforma Educ.Ar), sino que también acaba de ingresar al negocio aerocomercial, tras la adquisición vía COC Global Entrerprises de FlyBondi.

Leonardo Scatturice, con Donald Trump en Washington DC, el 15 de junio de 2025.

El nombre de Scatturice, cobró especial notoriedad hace algunos meses, cuando fue sindicado como el propietario del avión que estuvo una semana “en tránsito” en un hangar de Aeroparque y después partió hacia París, con escala en las Islas Canarias, sin ser escrutado por la Aduana, pese a que las crónicas posteriores se hicieron eco de su cuantioso equipaje. El periodista Carlos Pagni fue el primero en advertir sobre el inusual vuelo. En el avión viajaba Laura Arrieta, también accionista de Tactic, y socia de Scatturice en otras sociedades en el exterior.

Según consta en los registros realizados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con fecha el 16 de este mes, “Tactic va a actuar como enlace entre la Presidencia de la Nación de la República Argentina y sus contrapartes en los Estados Unidos”. A su vez, señala, “va a coordinar reuniones entre oficiales de los dos países y ofrecer asesoría estratégica a la Secretaría de Inteligencia del Estado”. Aunque, luego agrega, que va a “asistir en el arreglo de reuniones entre oficiales de la Argentina y de los Estados Unidos para temas tales como el comercio y la inversion”. Por estos servicios, de gran sofisticación, la compañía informa que recibirá una compensación de apenas US$10.000 mensuales, además del reembolso de los gastos que pudiera incurrir la empresa por la representación de la SIDE en Estados Unidos. Un pequeño aporte para un empresario que como contrastista del Estado tiene ingresos mucho mayores (en algunos casos vía contratos de adjudicación directa, sin licitación), tal como consignó el periodista Francisco Olivera en el programa Odisea.

LA NACION se contactó con el vocero presidencial, Manuel Adorni, para saber por qué la SIDE y no otra dependencia pública hacía uso de los servicios de una agencia de lobby, con sede en Miami, Florida, pero no obtuvo respuesta. La SIDE históricamente suele tener una red de agentes en el exterior, con algún representante en las principales embajadas del mundo. La de Washington, en los Estados Unidos, no sería la excepción.

El presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump. HANDOUT - Argentinian Presidency

Aun antes de formalizar el vínculo en el Departamento de Justicia norteamericano -el lobby es una actividad regulada en ese país y todas las empresas y ejecutivos deben registrarse formalmente cuando trabajan para algún cliente, ya sea público o privado- representantes de Tactic mantuvieron diversas reuniones con funcionarios argentinos en el país y en los Estados Unidos. El estratega de Trump y socio ejecutivo de Barry Bennet estuvo reunido con Santiago Caputo en marzo pasado. Hubo fotos y hasta difusión del encuentro. Fue Bennet el enlace de Caputo con Trump, y el factotum del encuentro que tuvieron Milei y el presidente republicano durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en febrero de este año.

Santiago Caputo, que tiene una clara injerencia sobre la SIDE y sobre su titular, Sergio Neiffert, es quien mantiene aceitado el vínculo con Scatturice. Caputo estuvo presente en el encuentro que mantuvieron con Milei, en la Argentina, en abril pasado, el fundador de la CPAC y lobbysta norteamericano, Matt Schlapp.

Via Tactic, desde el Gobierno se estaba planeando un evento con inversores en mayo, del cual se esperaba que participe el secretario del Tesoro de los EE.UU., Scott Bessent. Pero la visita de Bessent al país se adelantó de un momento a otro -decidió venir por menos de 24 horas a respaldar al equipo de Luis Caputo el día en el que se levantó el cepo cambiario-, y el foro con inversores finalmente quedó postergado.