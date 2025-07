La siderúrgica Acindar frenó al 85% de su planta en Santa Fe y suspendió a más de 500 trabajadores por una semana

La empresa siderúrgica Acindar frenó la producción en el 85% de su planta en Villa Constitución, Santa Fe, y suspendió a más de 500 trabajadores durante más de una semana. La medida estuvo a cargo del grupo ArcelorMittal, que, a su vez, planea implementar la detención de actividades en otras cuatro fábricas de la Argentina debido a la crisis económica que atraviesa.

Según informó el medio local La Capital, las causas de la paralización son la caída del consumo interno y el aumento de la importación de acero, principalmente desde China. Si bien la suspensión de actividades ya estaba prevista, la empresa fue más allá implementando la medida en sectores enteros.

Durante todo 2024 y el primer semestre de 2025, Acindar operó alrededor del 50% de su capacidad, lo que generó también notables caídas en su producción: el año pasado cerró con 600 mil toneladas, después de alcanzar las 1,2 millones en 2023. La reducción se produjo a raíz de la contracción de dos sectores clave para la demanda de acero: la industria -que bajó un 12,4%- y la construcción -en un 19,5%-.

La empresa Acindar cerró sus plantas

En diálogo con Radio UNR, Pablo González Piparra, secretario general de UOM Villa Constitución sostuvo: “Esto responde a la caída de la producción y las ventas. La empresa aplica suspensiones a compañeros y esperamos que esto cambie, porque se vienen tiempos difíciles y pronto pueden llegar los despidos”.

Por su parte, la empresa recibió el respaldo de algunos funcionarios opositores al gobierno nacional, como la diputada Florencia Carignano, que expresó en sus redes sociales: “No es noticia, porque a los gobiernos de Javier Milei y Maximiliano Pullaro no les conviene que se sepa, pero Acindar está paralizada desde el 26 de julio al 4 de agosto, y esto implica que hay 500 trabajadores suspendidos. Tiene un excedente mensual entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero y eso que está funcionando con un solo horno. Discutan boludeces y digan que la pobreza bajó, pero está todo paralizado en este país. No hay consumo. Y no te lo cuenta nadie por que no quieren que se sepa. Esto pasa en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, donde el intendente jugó en la última elección para Pullaro, el radical con peluca y rodilleras que le vota todo a Milei. Hay manera de frenar esto. En octubre no tiene que ingresar un solo diputado de ellos al Congreso”. A su vez, desde la UOM de Villa Constitución replicaron el mensaje.

La empresa Acindar.

Meses atrás, Acindar también paralizó la producción en cuatro plantas en la Argentina por la caída de las ventas de entre 35% y 40%, tal como informó Diario UNO de Santa Fe. En esa ocasión, la empresa le otorgó a sus trabajadores vacaciones y francos compensatorios atrasados. “Tenemos en claro que lo principal en este momento es generar un diagnóstico de la situación, el cual nos lleva, en el corto plazo, a tratar de ajustar los niveles de producción a este nuevo nivel de actividad, y eso implica, que vamos a estar parando todas las instalaciones en marzo. Las fechas se están por terminar de cerrar, pero a partir del 18 vamos a hacer una parada en todas las instalaciones”, dijo Facundo Velasco, director de Relaciones Institucionales del grupo.

ArcelorMittal Acindar posee cinco plantas en el país: Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes, mientras que opera bajo un esquema de “producción intermitente”, una estrategia que consiste en buscar un equilibrio entre la actividad y la baja demanda. En noviembre de 2023, la empresa tenía 1230 empleados propios, los cuales bajaron, hasta el día de hoy, a 930, tras retiros voluntarios y cortes de contratos.