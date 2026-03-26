La suba de la nafta podría sumar entre 0,4 y 0,6 puntos al IPC de marzo

El aumento de 19% en el precio de la nafta en tres semanas de este mes no será inocuo a la hora de calcular la inflación de marzo. Este incremento podría sumar entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales (p.p.) al índice de precios al consumidor (IPC) que el Indec publicará el martes 14 de abril.

Según explicaron economistas consultados, al impacto directo del aumento en surtidor hay que agregarle el indirecto, que es más difícil de mensurar, pero que suele estimarse en 0,2 p.p. Además, una parte de la suba de precio de marzo, corresponderá ya al IPC de abril, con lo que se dará un efecto compartido entre ambos meses.

El economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, explicó que el rubro del combustible pesa cerca de 4 p.p. en la canasta del IPC total. “Entonces, 10% que aumenta la nafta, el impacto es de entre 0,3/0,4 p.p. en el IPC total. O sea que el 19% de suba en la nafta podría sumar un 0,6 p.p. en la inflación de marzo”, dijo. Y agregó: “Pero parte de eso recién se tomará en abril”.

En este sentido, Tiscornia explicó que se debe tener en cuenta que el 19% de aumento no se produjo el día 1 de marzo, sino que se fue dando a lo largo del mes; por lo tanto, se va a ver repartido entre el dato de marzo y el de abril. “Por eso, creo que el encarecimiento de la nafta podría sumar bastante menos que 0,6 p.p. en el IPC de marzo. No es una cifra exacta, pero puede servir como referencia”, agregó el economista.

En la misma línea, el economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, comentó que, “en principio, la participación del precio del combustible dentro del IPC es de 3,8%, con lo cual cada 10% de suba de la nafta, lo que se va a precios es 0,38 p.p.”. Y agregó: “Además, hay un efecto indirecto de casi 0,2%, con lo cual cada 10% de suba de la nafta, aumenta 0,6% la inflación”.

Menescaldi también hizo hincapié en que la inflación se mide en promedio a lo largo del mes, por lo que del 19% que hubo de aumento en la nafta solo 11% sería aplicable al IPC de marzo. “Con lo cual toda esta cuestión puede aportar de mínima y de manera directa 0,42 puntos en la inflación, que puede llegar a 0,6% si se toman los efectos indirectos, que no siempre son inmediatos”, analizó el economista.

Un informe de la consultora EcoGo destaca que “la persistencia del conflicto en Medio Oriente introdujo un salto y una volatilidad significativos en los precios internacionales del crudo que impacta de forma directa en los surtidores locales (0,38% por cada 10% de aumento en el precio de los combustibles), sino que genera efectos de segunda ronda sobre los costos logísticos y de distribución de toda la cadena de valor (agregando 0,18% adicional por cada 10% de suba en el precio de los combustibles)“.

El economista Fernando Bazán Torres, de la consultora Abeceb, comentó que “los incrementos de la nafta asociados solamente al aumento del petróleo pueden sumar entre 0,4 y 0,6 p.p. en el índice de marzo. Y añadió: ”Todo esto sin considerar ajustes en el impuesto a los combustibles líquidos e impuesto al dióxido de carbono, que vienen atrasados y generaro una importante pérdida fiscal de aproximadamente US$2300 millones en 2025″.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, remarcó que, cuando se toma el promedio del aumento de la nafta, éste da más cerca de 10%. “En conclusión tendría una incidencia de 0,4 p.p.”, estimó. Y agregó: “La inflación de marzo nos está dando 3,1%. Probablemente, si no se hubiera producido este encarecimiento de la nafta, esa cifrá habría arrancado con un 2 adelante, en lugar de 3″.