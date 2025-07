La “súper tasa” para frenar la suba del dólar habría tocado su techo

Poco después de las 14, cuando las tasas de muy corto plazo comenzaban a coquetear con los tres dígitos, el mercado ensayó una vuelta de campana que las alejó de los niveles máximos y las reubicó levemente por encima de los valores de cierre de ayer.

Para algunos operadores, fue el Gobierno quien se decidió a irrumpir en el mercado secundario de títulos para recomprar básicamente Letras de Capitalización (Lecap) por vencer en los próximos 20 días y, de ese modo, frenar su escalada alcista.

El "subibaja" de una Lecap corto en el día

Para otros, se trató de una clásica reversión de mercado vinculada a los movimientos que hacen con su liquidez los bancos, en especial para constituir la posición de encajes promedio exigida por la normativa vigente. “Luego del desarme de las LEFI habían quedado cortos y -tras la absorción de los $4,7 billones que hizo el Tesoro con su colocación de deuda- se volvieron muy demandantes de liquidez vía cauciones o incluso liquidando títulos. Ahora que habrían reequilibrado la posición, pasaron a recomprar Lecap y se retiraron del mercado de cauciones, lo que presionó a la baja a las tasas”, explicó a LA NACION un ejecutivo a cargo de la mesa de dinero de un banco líder.

Como le explicas a un suizo que las tasas cortas pasaron de TEA 20% a TEA 110% pic.twitter.com/8JGpsBDd36 — Santiago (@Irishmansm) July 22, 2025

La leve baja de la fiebre de tasas, por uno u otro motivo, llegó pasada la mitad de la jornada, cuando la tasa de cauciones a un día había llegado a operarse al 80% anual y la Lecap por vencer en sólo ocho días rendía cerca del 90% anual. Esos rendimientos, al final del día, cerraron en el 58% y 73% anual, respectivamente, y sólo por el repliegue ensayado en la última hora y media de operaciones.

También ocurrió luego de que los bancos privados le reiteraran un pedido al Banco Central (BCRA) para que reabra una ventanilla de liquidez o se lance a operar en el mercado secundario con Lecap (lo que se auto-habilitó a realizar en el marco de la nueva fase del programa económico, pero sólo con fines de regulación monetaria), reclamo que fue rechazado desde el ente monetario porque “esa acción no está prevista para intervenir sobre las tasas, que deben pasar a ser libremente fijadas por el mercado”, les dijeron.

Lo concreto es que se trató de otra jornada caliente en el mercado, en medio de la volatilidad de tasas desatada por el final de las LEFI, y cuando la vista de los operadores está puesta en el llamado a licitación que el Ministerio de Economía debe hacer al cierre de la presente semana para afrontar el vencimiento por casi $12 billones que se acumula para fin de mes.

La "montaña ruda" de la caución a 1 día

“El día comenzó con el sostenido desarme muy fuerte de títulos en pesos, algo que llevó a las Lecap más cortas a alcanzar rendimientos por sobre el 100% anual. Pero alrededor de las 14.30, y más marcadamente después del cierre de la operatoria de dólar futuro, apareció una corriente compradora que podría haber estado vinculada a una intervención oficial, que provocó un marcado recorte en las tasas en pesos”, describió el analista financiero Juan Manuel Palacio.

La mención al mercado de futuros de dólar no es casual. En esa plaza, los datos muestran que la intervención del BCRA, que se repitió hoy, se intensificó notablemente en las últimas semanas, especialmente operando sobre los vencimientos más cortos para que no superen los $1300, lo que colaboró para que el volumen de contratos negociados alcance niveles no vistos en tres años.

Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el interés abierto llegó a un equivalente a los US$6304 millones, el mayor nivel no sólo en la era Milei, sino también desde fines de julio de 2022 (cuando era de US$7208 millones).

Los distintos funcionarios oficiales consultados por LA NACION sobre el vuelco de las tasas en la segunda parte de la rueda de hoy descartaron toda posibilidad de que se haya producido por compras de entes públicos. “No se coman la curva”, recomendó uno de ellos.

Con las tasas volando, el dólar en el mínimo del día.- pic.twitter.com/7Phs2DGPop — Christian Buteler (@cbuteler) July 22, 2025

Pero en el mercado aún dudan, en especial porque consideran que la suba de tasas fue en buena medida “auspiciada” oficialmente para tratar de frenar la escalada del dólar, despertando lo que se conoce como “efecto codicia” y tratando que se reediten las apuestas al carry trade fue precisamente lo que apagó la presión sobre el billete en las últimas dos jornadas.

“El mercado está enfrentando un problema de liquidez. Con el nuevo esquema monetario, los bancos parecerían haber licitado de más, en la última licitación de Lecap. En consecuencia, están cortos de liquidez. Esto generó que la tasa de Repo (tasa a la que se prestan los bancos a un día) haya volado, y lo mismo con la caución. Esta suba de la tasa a un día genera que todas las demás tasas suban y es la gran baja de los bonos en pesos que vimos las últimas dos ruedas. La baja de los bonos (y, en consiguiente, la suba de tasas) fue tal que llegamos a tener TEM [tasa efectiva mensual] de más de 6% en la parte corta, con una inflación en torno al 1,5%”, consideró el analista Nicolás Capella, de Invertir en Bolsa (IEB).

“Para hacer frente a su problema de liquidez, algunos vendieron dólares y otros bonos para hacerse de pesos. Hoy, los bonos en pesos empezaron, al igual que ayer, con bajas de 1,5%, pero terminaron ‘verdes’. ¿Por qué se dio este reversal? Hubo rumores de que el Gobierno habría salido a pagar Lecap, pero también podría haber ocurrido que el problema de liquidez del sistema se haya ido solucionando", completó.

En cualquier caso, ese respiro es bienvenido, ya que la abrupta suba de tasas no sólo amenaza con complicar las cuentas públicas (ya que el Tesoro debería validar rendimientos aún superiores a los ya aceptados la semana pasada), sino que le quita más impulso al crédito bancario, una asistencia en la que se apalancó fuertemente en los últimos 15 meses la recuperación de la economía.

“Los bancos hace días ya frenaron los nuevos desembolsos y las empresas y familias paralizaron a su vez la demanda, a la espera de ver cómo sigue todo esto”, admitieron desde una entidad líder.