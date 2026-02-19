La UE está elaborando un conjunto de políticas económicas más enérgicas

Son tiempos desesperados. Ese fue uno de los mensajes que se desprendió de una reunión informal de líderes de la UE celebrada en Alden Biesen, un castillo en Bélgica, el 12 de febrero. Las amenazas geopolíticas de Rusia, China y, últimamente, Estados Unidos han convencido a muchos en Europa de que no se puede seguir como si nada. Es necesario acelerar la reforma económica.

Tras la reunión, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, prometió presentar un plan (“Una Europa, un mercado”) antes del 20 de marzo, fecha en la que los líderes se reunirán formalmente de nuevo. El plan será controvertido. La propuesta de Stéphane Séjourné, comisario de Industria, sobre cómo apoyar a la industria europea parece que se retrasará, no por primera vez, después de que nueve departamentos de la Comisión expresaran sus objeciones. Probablemente, hay mucho en juego como para obligar a los líderes de la UE a llegar a un compromiso. De lo contrario, es posible que un subconjunto de miembros siga adelante.

Es probable que cualquier compromiso combine el enfoque liberal tradicional de la UE con medidas de protección más enérgicas. En primer lugar, en la línea liberal, se impulsa la reducción de la carga regulatoria que pesa sobre las empresas europeas. La UE ya ha aprobado leyes que simplifican las normas existentes. El objetivo a largo plazo es depurar todo el corpus legislativo de la UE de los cientos de miles de páginas de “reglamentación excesiva” innecesaria añadida por los gobiernos nacionales. Esto supondría una mayor centralización de la elaboración de normas y también podría facilitar su aplicación en Europa.

En segundo lugar, se busca alcanzar más acuerdos comerciales. Recientemente, la UE ha llegado a acuerdos con Mercosur, un bloque de países sudamericanos, y con la India. Hay más en preparación. La inclusión de estos acuerdos en un paquete económico más amplio es un intento de ganarse a los países que se muestran escépticos ante una mayor apertura comercial, como Francia y Polonia.

La tercera parte suena familiar: un mercado único más completo. Pero algunas ideas parecen poco ambiciosas, mientras que otras novedades tienen un tinte iliberal. La integración más profunda de los mercados de capitales, con la ayuda de una supervisión común, lleva mucho tiempo en la agenda, pero la falta de entusiasmo de los gobiernos nacionales ha limitado los avances. La Comisión espera un mandato más audaz, pero los detalles siguen siendo vagos. Un “28º” régimen europeo de derecho de sociedades, junto con los 27 nacionales, podría facilitar a las empresas operar en todo el bloque. Esta es también una vieja idea frenada por los Estados miembros, reacios a ceder soberanía.

La Comisión parece tener la intención de utilizar la legislación en materia de competencia para promover las grandes empresas, o “campeones europeos”, como se les denomina ahora sin complejos. La idea es que los campeones continentales podrían estar en mejor posición para competir con los gigantes estadounidenses y chinos. Pero esto podría socavar la competencia dentro de la UE y, en cualquier caso, se basa en fundamentos empíricos poco sólidos.

El cuarto es un elemento nuevo: las cláusulas “Compre europeo” en la contratación pública y las subvenciones gubernamentales. Estas fueron la parte más controvertida del plan del Sr. Séjourné. Algunas ya existen. Los requisitos de que las armas se compren principalmente a empresas de la UE se incluyeron en un paquete de ayuda de 90.000 millones de euros para Ucrania en diciembre y en el plan de financiación de la defensa interna de la UE, por valor de 150.000 millones de euros. Pero se enfrentan a una feroz resistencia. Los Estados miembros más pequeños y liberales temen que aumenten los costes al excluir a los proveedores más baratos (y corren el riesgo de alienar también a sus aliados). Los partidos populistas de la oposición en Polonia y Rumanía interpretan “Compre europeo” en materia de defensa como “Compre alemán o francés”, a expensas de los países más pobres. Es probable que estas cláusulas se limiten a los casos en los que esté en juego la seguridad económica o nacional, o en los que los Estados quieran apoyar el desarrollo de tecnologías incipientes.

Por lo tanto, el acuerdo parece una mezcla de lo útil, lo potencialmente perjudicial y lo intrascendente. Pero es posible que los líderes de la UE tengan menos de qué preocuparse de lo que suponen. La producción industrial ha repuntado, tras un par de años malos, y es bastante superior a la de hace una década. Los fabricantes de la zona euro se muestran más optimistas que en los últimos cuatro años. Algunos países, como Polonia y España, están prosperando dentro del marco actual. Las acertadas políticas de Suecia en materia de innovación, mercados de capitales y fiscalidad han ayudado a 48 de sus empresas emergentes a alcanzar valoraciones superiores a los US$1000 millones. En lugar de entrar en pánico, los líderes harían bien en seguir con el modelo económico liberal que ha hecho fuerte a Europa.