La Unión Europea quiere desencadenar su economía, pero esta vez en serio

La Unión Europea (UE) es un gigante económico. Sus 27 Estados miembros conforman la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, y el tercer mercado interno más poblado, después de India y China. La UE alberga algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial, desde Adidas hasta Zara, y empresas industriales clave como ASML, cuyas máquinas de litografía son fundamentales para la fabricación de chips de IA, y Zeiss, cuyas lentes son esenciales para ASML.

Sin embargo, últimamente este gigante se encuentra estancado. El PBI del bloque y su mercado bursátil han quedado muy rezagados con respecto a los de Estados Unidos durante la última década. En abril, la actividad en el sector servicios cayó a su nivel más bajo en 62 meses. Los recientes sobresaltos que contribuyeron a esta lentitud no fueron responsabilidad suya: la pandemia de Covid-19, la invasión rusa de Ucrania y ahora la guerra de Estados Unidos contra Irán. Pero la UE y sus miembros también se han puesto obstáculos a sí mismos, al regular en exceso a las empresas y al no integrar adecuadamente su supuesto mercado único.

Entre 2014 y 2024, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, examinó más de 1000 propuestas. Se adoptaron unas 660. Entre otras muchas cosas, estas obligaron incluso a las empresas más pequeñas a controlar sus datos y cadenas de suministro globales para detectar todo tipo de infracciones digitales, medioambientales y de derechos humanos. Los contables oficiales de la UE en Eurostat estiman que los requisitos de información y otros trámites burocráticos cuestan a las empresas europeas 150.000 millones de euros (US$176.000 millones) al año, lo que equivale a casi el 1 % del PBI de la UE, sin contar la innovación y el crecimiento perdidos debido a que los emprendedores se desanimaron por todo ello.

Algunas nuevas normas en debate podrían añadir otros 80.000 millones de euros a la factura si no se controlan. El FMI calcula que la venta de bienes y servicios a través de las fronteras nacionales en la UE cuesta a las empresas el equivalente a un arancel del 44% y del 110%, respectivamente. Una encuesta realizada en 2025 reveló que las empresas alemanas tuvieron que contratar a 325.000 empleados adicionales durante los tres años anteriores, cuyo trabajo consistía en cumplir con un número cada vez mayor de trámites burocráticos.

Impulsada por dos informes trascendentales sobre la competitividad europea (o su falta de ella), elaborados por dos ex primeros ministros italianos, la UE ha dicho ¡basta ya! En marzo, los 27 gobiernos nacionales reconocieron conjuntamente que profundizar su mercado único era “una responsabilidad urgente y compartida de todos los Estados miembros y las instituciones de la UE”. “No pueden ser simples retoques”, afirma María Luis Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros: “Necesitamos cambios fundamentales”. O, en palabras más directas, de un euro burócrata implicado en la implementación de esos cambios: “Tenemos que eliminar los errores de los últimos cinco años”.

No es la primera vez que la UE se lamenta de la lentitud económica. Los intentos anteriores de reforma solían comenzar y terminar en lo que Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, denominó con desdén “el temido grupo de trabajo europeo”. Ahora, sin embargo, ya no se trata solo de economía. En un mundo marcado por el revanchismo ruso, la fractura transatlántica bajo el mandato del jefe de Bessent, Donald Trump, y la expansión comercial china, una economía más fuerte se ha convertido de repente en una cuestión de seguridad, incluso de supervivencia como proyecto geopolítico. Ursula von der Leyen, quien disfrutó de la burocracia durante su primer mandato como presidenta de la Comisión (2019-2024), se ha transformado en una defensora de la reforma.

La comisión de von der Leyen lo está abordando de dos maneras. La primera consiste en mantener la esencia de las normas, pero simplificando los procedimientos. Se están elaborando diez proyectos de ley “ómnibus”, cada uno centrado en facilitar la vida de las empresas en un área específica. Uno de ellos, ya aprobado, exime a las empresas que importan menos de 50 toneladas anuales de productos contaminantes, como acero o fertilizantes, del impuesto de la UE sobre las emisiones de carbono incorporadas en los productos extranjeros. Otro permite a las empresas con menos de 1000 empleados y una facturación anual inferior a 450 millones de euros prescindir de informar sobre algunos riesgos medioambientales. Las empresas con una plantilla inferior a 5000 empleados y unos ingresos anuales inferiores a 1500 millones de euros tampoco tendrán que hacer un seguimiento de su huella medioambiental global ni de su impacto en los derechos humanos. Si la comisión consigue su objetivo, las empresas con hasta 750 empleados pronto quedarán exentas de mantener numerosos registros detallados sobre cómo procesan los datos personales de sus clientes.

Los euro burócratas estiman que esta simplificación podría reducir los costos administrativos anuales de las empresas en 37.500 millones de euros para 2029. En Bruselas, la mayor esperanza es que este ejercicio sea solo el comienzo y que se avecine una limpieza más profunda. El beneficio podría ser considerable. El Instituto Ifo, un centro de estudios con sede en Múnich, analizó 27 casos de desregulación burocrática en todo el mundo entre 2006 y 2020 y descubrió que aumentaron el PBI per cápita en un promedio del 4,6%.

La segunda parte de la estrategia consiste en cumplir la aspiración, aún no realizada, de la UE de crear un auténtico mercado paneuropeo. El FMI calcula que una mejor regulación y una mayor integración podrían impulsar el PBI del bloque en un 3% durante la próxima década, una cifra nada despreciable para un continente que creció a un promedio inferior al 1% anual entre 2008 y 2024.

Una medida obvia es desempolvar los “pasaportes de servicios”. Estos permitirían a las empresas con licencia para prestar servicios a clientes en un Estado miembro hacerlo en toda la UE. El bloque está impulsando una propuesta de pasaporte para los servicios de telecomunicaciones, muchos de los cuales están regulados a nivel nacional. Otra política con potencial es evitar que los países modifiquen excesivamente las normas de la UE, que a menudo establecen objetivos para todo el bloque, pero dejan a los gobiernos la tarea de definir los detalles. Especialmente en lo que respecta al mercado único, la Comisión está decidida, siempre que sea legal y políticamente posible, a redactar reglamentos exhaustivos que no dejen margen para la ambigüedad nacional.

Una idea más ambiciosa es la creación de empresas verdaderamente paneuropeas. Dado que los tratados de la UE dejan en manos de los Estados miembros decisiones fundamentales sobre impuestos, relaciones laborales y otros aspectos del derecho mercantil, cualquier empresa constituida en cualquiera de ellos se enfrenta a dificultades al operar en otros países. Tras años de insistencia por parte de centros de estudios y expertos en políticas públicas, la Comisión ha presentado un “régimen número 28″ simplificado de normas que coexistiría con los 27 marcos nacionales. Permite a las empresas registrarse digitalmente por menos de 100 euros y no exige capital mínimo. Las startups que cumplen con criterios como una alta inversión en investigación y desarrollo disfrutan de planes de opciones sobre acciones válidos en toda la UE, un procedimiento de insolvencia simplificado y totalmente online, y otras ventajas.

El renovado entusiasmo de la Comisión por simplificar e integrar se manifiesta claramente en el sector financiero. La unificación de los fragmentados mercados de capitales de la UE podría reducir los costos de financiación de las empresas, fomentar las inversiones en proyectos más arriesgados e innovadores y mejorar la rentabilidad. Los cambios propuestos harían que las empresas financieras estuvieran menos sujetas a normas y que el sistema financiero fuera menos propenso a la obstrucción. Facilitarían y abaratarían la gestión de los fondos de inversión transfronterizos, cuyo establecimiento en cada Estado miembro donde operan cuesta entre 20.000 y 60.000 euros, además de generar gastos administrativos anuales de 400.000 euros. Se armonizarían las normas para las plataformas de negociación y se centralizaría una mayor supervisión en manos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

¿Funcionará la guerra contra la burocracia? Alcanzar los niveles de integración estadounidenses es imposible a menos que la UE se convierta en una entidad mucho más federal, algo que no despierta interés. Muchos obstáculos para una unión económica más sólida escapan al control de los euro burócratas. Es improbable que los Estados miembros renuncien a su potestad para decidir cómo tratar la deuda y el capital a efectos fiscales o cómo regular los mercados laborales. Parte de los costos que afrontan las empresas que intentan vender en toda la UE se deben a las diferencias lingüísticas, culturales y jurídicas, no a las normativas. Por mucho que se reformen e integren, los mercados de capitales seguirán siendo reducidos si los europeos se niegan a invertir sus ahorros en algo más arriesgado que un depósito bancario.

El nuevo Berlaymont

E incluso las reformas limitadas podrían fracasar. El 28 de abril, las negociaciones entre la Comisión, el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales sobre el “ómnibus” relativo a la IA se truncaron. Un sector clave del futuro podría verse atrapado con las normas restrictivas actuales. Ya se ha intentado algo similar a los pasaportes de servicios y al régimen del 28 de abril, con escaso éxito. “Queremos apoyar esta iniciativa”, resume Fredrik Sand, de TechSverige, un grupo de presión del sector tecnológico sueco, refiriéndose a las startups paneuropeas, “pero no es la solución definitiva”. Tiene razón. Pero es positivo ver que la UE está dando en el clavo.