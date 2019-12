La venta de inmuebles porteños registró su peor noviembre en 21 años

El cepo los tomó en peores condiciones que en 2011, dicen en el sector

Lleva 18 meses consecutivos de caída y las perspectivas para 2020 no son buenas; aguardan una baja del 15% en los precios

El número de escrituras de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires volvió a caer en noviembre pasado por décimo octavo mes consecutivo y todo indica que 2019 será el peor año desde que se tienen registros. En el mes en que empezó a regir el nuevo cepo de US$200 mensuales de cupo, la cantidad de operaciones concretadas descendió un 34,7% interanual.

En noviembre se efectuaron 2410 registros y el monto total de las transacciones realizadas fue de $14.901 millones, un 12% menos respecto del mismo mes del año anterior, según los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

En comparación con el mes anterior, en noviembre los actos cayeron 23,5% en cantidad y 25,3% en monto. Además, las escrituras se desplomaron 41,2% en los primeros once meses del año.

Por otro lado, el monto medio de las transacciones fue de $6.183.331 (US$98.132 según el tipo de cambio oficial minorista de noviembre, de $63). Es un descenso del 19,9% medido en moneda estadounidense.

Aun con todas sus complicaciones -y ante un panorama incierto- hubo 242 casos de escrituras formalizadas con hipoteca bancaria, un descenso del 11,4% respecto del mismo mes del año anterior. Representan el 10% del total de las operaciones.

"Estos 11 meses de hipotecas bancarias registraron 2820 casos, y es una baja del 77,8% respecto a 2018. Sigue siendo el período acumulado más bajo de la serie histórica", dice el informe.

Perspectivas

"Los números de este mes reflejan el parate del sector de todo este año y evidencian las dificultades que seprofundizaron a partir de septiembre. Es el noviembre más bajo de nuestra serie histórica, un 11%debajo del mismo mes de 2014, que era el más bajo", afirmó Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos porteño y sumó que hasta marzo no habrá ningún indicio de actividad porque enero y febrero son meses estacionalmente bajos.

En tanto, José Rozados, fundador de Reporte Inmobiliario, consideró que la baja aún más pronunciada de las escrituras era previsible y será una situación que difícilmente se revierta si no hay un ajuste generalizado de los valores de oferta. "Hasta ahora gran parte de los brokers inmobiliarios y de los desarrolladores sostuvieron o redujeron solo levemente las cotizaciones sin transparentar la magnitud de la devaluación y la ausencia del crédito hipotecario desde hace un año y medio con la expectativa de una recuperación que aún no se dio y que difícilmente se dé dentro de una macro que no será favorable en el corto y mediano plazo", vaticinó.

"Quienes operen en el mercado deberán trabajar con decisiones mirando más la micro de sus empresas u operaciones adaptándolas a un contexto de restricción extrema de dólares y de escaso o nulo crecimiento económico durante el año entrante", agregó.

Santiago Magnin, director de la inmobiliaria homónima, opinó también que los precios deben bajar.

"Estimo una baja de precios de, al menos, un 15 por ciento entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Eso nos llevaría solo a un pequeñísimo rebote en cantidad de transacciones para detener los 18 meses de consecutivos de baja interanual", aseguró.

Según Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria, 2020 será un año muy complicado para el sector aun cuando los precios bajen. "No veo cómo se podrá incrementar la cantidad de operaciones. Hay que pensar en los valores de 2014. Este cepo es peor que el iniciado en 2012, ya que se enfrenta a una demanda más pobre con cero poder de ahorro", concluyó.