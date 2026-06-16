Lanzan otro canje para reducir el vencimiento de $20 billones a fin de mes

El Gobierno lanzó una nueva convocatoria a los inversores para intentar patear el vencimiento del Bono dólar-linked programado para fin de mes por uno o hasta 30 meses en un intento por achicar el vencimiento de deuda que enfrentará entonces por poco más de $20 billones.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación con suscripción en especie para el jueves 18 de junio:



✅ Dólar Linked



🔁 30/06/26 (TZV26) por 31/07/26 (D31L6).

🔁 30/06/26 (TZV26) por 15/12/28 (TZVD8).https://t.co/Qi9l8xvIAN — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 16, 2026

El llamado es para este jueves, cuando están formalmente invitados a reconvertir las tenencias que tengan del bono DLK TZV26 por una Letra (LELINK D31L6) o el bono DLK TZVD8, especies que les serían acreditadas a cambio el martes 23 (T+3 según la jerga financiera).

Del papel en cuestión, uno de los tantos emitidos para que el mercado tome cobertura antes de las últimas elecciones de medio término del año pasado (en un intento por no sacrificar tantas reservas), quedan en circulación unos US$4855 millones.

Esto equivale al cambio del día a unos $7 billones, lo que deja a la vista que con esta conversión procura reducir en hasta un 35% el compromiso de pago que el Tesoro tiene agendado para fin de mes en las actuales condiciones, el mayor que debería enfrentar desde aquí y hasta diciembre.

Perfil de vencimientos del Tesoro Nacional en moneda local para los próximos 12 meses, al 15/06/2026. pic.twitter.com/lJXLjNWN1M — Federico García Martínez (@fegarciam) June 11, 2026

“Es operación similar a las cuatro realizadas entre ene-26 y abr-26, previas a los vencimientos de D16E6, D30E6, D27F6 y D30A6″, explicó el economista Federico García Martínez, en referencia a cuatro títulos con capital ajustable por el dólar oficial surgidos en idénticas condiciones y luego canjeados para ir estirando su duración y poder ir reordenando el calendario de pagos del Tesoro.

En el caso de bono a vencer a fin de mes, ya se trata del segundo intento de canje, tras el realizado a comienzos de junio, cuando logró rescatar por esta vía el 24,89% de la especie por una canasta de nuevos instrumentos (TXMD8, TXMD9 y TXMJ0) más largos, aunque validando rendimientos de hasta el 9,36% para poder lograrlo.

La mayor parte de lo que queda en circulación está en manos de inversores privados, lo que puede limitar el nivel de aceptación que la operación tenga.

De allí que el llamado, interpretan los analistas, esta vez haya incluido una opción corta (a fin de julio) y otra larga (a diciembre del 2028). “Eso muestra que la idea base es achicar el compromiso de fin de mes, aunque sea postergándolo por apenas unas semanas”, explicó a LA NACION un experimentado operador de mercado.