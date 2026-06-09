Las bolsas también juegan su Mundial: el inesperado ranking entre campeones del fútbol y del dinero

El 11 de junio arranca el torneo en suelo mexicano, y la Argentina llega campeona del mundo de fútbol pero con una bolsa que en dólares acumulaba apenas un 6% de rendimiento en lo que va del año al cierre del mes de Mayo. Japón, en cambio, acaba de marcar un récord histórico en su índice bursátil. Los mercados también juegan su propio Mundial, y el fixture tiene sorpresas.

Al cierre del 29 de mayo de 2026 ya hay una tabla de posiciones, hay líderes inesperados y hay equipos que no rinden a la altura de su historia. Y la Argentina (campeona del mundo de fútbol, con Messi en la lista de 26 convocados por Scaloni y con el plantel que se coronó en Qatar 2022 intacto en lo sustancial) protagoniza en la bolsa quizá un arranque de año parecido al del último mundial: tropezón en el inicio, recuperación a posteriori y…¿coronación a fin de año?

Los favoritos del mundial de mercados bursátiles

Si hubiera un fixture oficial, el tablero al cierre de mayo mostraría algo que pocos anticipaban en enero: el líder no es el favorito histórico, el segundo lugar llega después de haber estado en terreno negativo en plena temporada, y el anfitrión del torneo (en términos bursátiles, el mayor mercado del mundo) no encabeza ninguna zona.

El Nikkei 225 de Japón cerró el último día de mayo en 66.329 puntos, un récord histórico absoluto, y acumula en el año un alza de 31,7%. El S&P 500 norteamericano suma 10,2% con cierre en 7.580 puntos. El Bovespa brasileño acumula 7,9%, el IBEX 35 español 6,1%, el FTSE 100 británico 4,8%, el DAX alemán 2,5% y el CAC 40 francés apenas 0,4%.El Merval argentino, medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación, cerró mayo en torno a los 2.130 dólares y acumula en el año aproximadamente un 6% de suba; una recuperación real después de un arranque muy duro, pero todavía lejos del podio y muy por debajo de los máximos que llegó a marcar a comienzos de 2025.

La selección campeona, la bolsa que espera su partido

Scaloni confirmó la lista de 26: Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, el Dibu Martínez, Mac Allister, De Paul, la misma columna vertebral que ganó en Qatar. El mundo señala a Argentina entre los candidatos. La bolsa, mientras tanto, llega al arranque del torneo en una situación que tiene más de preparación que de consagración.

El Merval en dólares CCL viene de cerrar 2025 con una caída del orden del 6% en moneda dura, después de haber sido, en 2024, la bolsa de mayor rendimiento del planeta con una ganancia de casi 124% en dólares, y de registrar un pico histórico en enero de 2026 que no pudo sostener. Mayo cambió el tono: el índice subió casi 13% en dólares en un solo mes, impulsado por la mejora en la calificación crediticia del país, la baja del riesgo país a 488 puntos básicos (el nivel más bajo en años) y el alivio global que trajo la negociación entre Estados Unidos e Irán. Pero en temas de inversiones, un mes no equivale a un campeonato, y la distancia con los máximos de enero de 2025 sigue siendo considerable. La tensión entre el potencial que el mercado le reconoce a la Argentina y el rendimiento concreto que entrega tiene una explicación que no es nueva ni misteriosa: los mercados emergentes cargan con una prima de riesgo que los desarrollados no pagan, y esa prima se expresa en volatilidad. El Merval puede ganar 13% en dólares en un mes y perder 7% en el siguiente sin que haya cambiado ningún fundamento relevante. En la bolsa se llama reducción estructural del riesgo soberano. Lo que sí puede decirse con datos es que cuando el ciclo argentino se alinea, los retornos son difíciles de igualar. Pero esos números tienen el asterisco que todo inversor con experiencia en activos locales conoce de memoria: la diferencia entre el rendimiento del índice y el rendimiento de quien entró en el momento equivocado puede medirse en décadas. Argentina es ese delantero que en un partido hace tres goles y en el partido siguiente no toca la pelota. Y la regularidad es algo que los mercado suelen premiar.

El favorito global que no lidera el fixture

Si Argentina es el campeón del mundo que llega al torneo bursátil sin encabezar la tabla, Estados Unidos es su espejo más curioso: la potencia absoluta del capitalismo global que en el fútbol no pasa de candidato de segunda línea.

La bolsa norteamericana concentra más del 60% de la capitalización bursátil del planeta y entre 2015 y 2025 entregó un retorno anualizado del 17% (el más alto entre las principales plazas del mundo), convirtiendo 10.000 dólares en cerca de 50.000 a lo largo de una década. En el fútbol, Estados Unidos llega al torneo como anfitrión de lujo y sin pergaminos de campeón. Pero en este Mundial de 2026, el S&P 500 va segundo. El motivo podría ser el punto de partida: el índice llegó a enero caro, después de dos años consecutivos de retornos superiores al 20%, y el conflicto con Irán (que empujó el precio del barril de Brent cerca de los 112 dólares en los peores momentos) complicó el primer tramo del año antes de que los rumores de tregua en mayo reactivaran el apetito inversor global. El S&P 500 cerró mayo en máximos históricos de cierre. Que el mercado más poderoso del mundo haya llegado hasta ahí después de semanas complicadas dice algo sobre la profundidad de su plantel: la capacidad de recuperación es lo que distingue a las potencias de los equipos de un solo partido. Japón encabeza el torneo con una lógica que tiene fundamentos concretos. El Nikkei se disparó de la mano del sector de semiconductores e inteligencia artificial, pero el rally tiene más capas que la narrativa tecnológica. La depreciación del yen (cerca de 159 unidades por dólar al cierre de mayo) abarató el valor de los activos japoneses para el inversor extranjero y potenció las ganancias en dólares de las empresas exportadoras, atrayendo flujos masivos de capital internacional. Al mismo tiempo, el Banco de Japón elevó su proyección de inflación al 2,8% para el ejercicio fiscal 2026 y recortó la de crecimiento al 0,5%, una combinación que no es exactamente el cuadro de una economía sana: es el cuadro de una economía que sube en bolsa por razones que no todas son buenas noticias. La selección japonesa eliminó a Alemania y España en Qatar 2022; su bolsa, en 2026, juega con la misma convicción.

Conclusión

Leer el campeonato bursátil mirando solo los primeros cinco meses del año es como dar por ganado al que hace el primer gol a los veinte minutos. Japón lidera, pero ese mismo Nikkei vivió dos décadas de estancamiento después de su burbuja de los noventa: quien compró en el pico de diciembre de 1989 esperó hasta 2024 para volver al punto de partida. La lección no es que el mercado japonés esté destinado a repetir sus décadas perdidas, sino que el líder de la primera mitad rara vez mantiene el ritmo en el partido completo, y más aún cuando parte de su ventaja descansa en un yen débil que el propio Banco de Japón está tratando de frenar.

Lo mismo vale para Europa, que llega discreta a este torneo pero que en determinados años encabezó la tabla global sin que nadie lo anticipara. El DAX alemán, que hoy suma apenas 2,5%, terminó 2023 con casi 20% de ganancia; el CAC francés, que hoy va último con 0,4%, fue en ese mismo año uno de los índices más sólidos del continente. Los mercados rotan con una regularidad que debería obligar a cualquier inversor a pensar en diversificación geográfica no como una preferencia sino como una herramienta básica de gestión de riesgo. Concentrar toda la exposición en un solo mercado (por brillante que haya sido su último año) es como salir a la cancha con diez jugadores. Para el inversor argentino, la tabla de 2026 tiene una lectura particular. La bolsa local llega al arranque del mundial de fútbol en un momento de mejora real de sus fundamentos (en un momento en que las reservas están en niveles récord y el riesgo país tocó mínimos de años), pero con un índice en dólares que todavía no terminó de procesar la distancia entre lo que fue y lo que puede volver a ser. Mayo fue una señal. Si la consistencia macroeconómica se sostiene durante el segundo semestre, el Merval tiene el potencial para escalar posiciones en la tabla antes de que cierre el torneo en julio. Si recae en los hábitos de siempre, volverá a quedar fuera de los primeros puestos con el argumento eterno de que “tiene un buen plantel pero le falta regularidad”. La seguimos la próxima semana con más material de finanzas personales e inversiones.