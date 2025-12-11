Las canastas básicas volvieron a aumentar por arriba de la inflación

Por segundo mes consecutivo, los recursos necesarios para no ser pobre o indigente aumentaron más que el incremento del nivel general de precios. Mientras la inflación medida por el Indec registró 2,5% en noviembre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 4,1% y la Total (CBT), 3,6%.

La CBA marca el nivel de ingresos que necesita una persona para evitar ser indigente. Según cifras oficiales, fue de $183.289 el mes pasado. Por su parte, la CBT representa el dinero requerido para no ser considerado dentro de la pobreza: $406.903.

Según el Indec, en noviembre una familia de cuatro miembros precisó $1.257.329 para no caer en la pobreza y $566.364 para evitar la indigencia.

Noviembre volvió a reflejar un fenómeno que se observó en octubre. El poder adquisitivo que marca las líneas para evitar caer en la pobreza y en la indigencia se encareció más que el nivel general de precios. En el décimo mes del año, la inflación fue 2,3%, mientras que la CBA y CBT registraron 3,1% cada una.

Esta tendencia no ha sido habitual a lo largo de 2025. De hecho, entre abril y septiembre mostró un comportamiento completamente distinto.

En septiembre, ambas canastas habían registrado un incremento del 1,4%; en agosto, del 1%; en julio, del 1,9%; en junio, del 1,1% en el caso de la CBA y 1,6% en el de la CBT; y en mayo la CBA reflejó una deflación del 0,4%, mientras que la CBT había subido apenas 0,1%. Ninguna de estas cifras superó a las inflaciones de sus respectivos meses.

Pero más allá del análisis mes por mes, el avance de las canastas básicas en lo que va del año se ubica por detrás de la inflación acumulada. La CBA totaliza un 26,1% en 2025, mientras que la CBT, un 22,7%. Por su parte, el Índice General de Precios (IPC) aceleró 27,9% hasta noviembre.

Esto mismo encuentra su correlato en la comparación interanual: los números para la CBA arrojaron un aumento del 28,9% y los de la CBT, del 25,5%, mientras que el del IPC marcó 31,4%, de acuerdo con las mediciones oficiales.

Un aspecto que tienen en común el comportamiento de las canastas y la inflación durante noviembre es su aceleración. En octubre, la CBA y la CBT habían registrado una variación del 3,1%, dato que contrasta con los 4,1% y 3,6% últimos.

La CBA se calcula considerando los requerimientos normativos de calorías y proteínas indispensables para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, con actividad moderada, cubra sus necesidades durante un mes (adulto equivalente). La selección y cantidad de alimentos se basa en los hábitos de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Por su parte, la CBT amplía la CBA incluyendo bienes y servicios no alimentarios. Su estimación se realiza mediante el coeficiente de Engel (CdE), que relaciona el gasto en alimentos con el gasto total observado en la población de referencia, según detalla el informe oficial.