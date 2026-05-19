El Gobierno reglamentó el nuevo RIMI para Pymes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Energía, reglamentó este martes el procedimiento para que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) puedan adherirse al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

La norma fue oficializada mediante la Resolución General 5849/2026, incluido en la reciente aprobada reforma laboral. El sistema está contemplado para desembolsos que vayan desde los US$150.000 a los US$9 millones, y comprende “ventajas impositivas relativos a la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y a la devolución de créditos fiscales en el impuesto al valor agregado (IVA) en bienes muebles amortizables y obras de carácter productivas que se realicen en el país, siempre que se cumpla con un monto mínimo en un plazo de dos años”, según se indicó en el comunicado de ARCA.

“El RIMI es un mecanismo de incentivo a las medianas inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina que busca promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios”, agregó la agencia para explicar el objetivo del RIMI.

La resolución fija cómo deberán inscribirse, qué documentación tendrán que presentar y qué controles hará el Estado para otorgar o quitar esos beneficios. Las empresas interesadas deberán tramitar su adhesión a través de un sistema digital administrado por ARCA, donde cargarán los proyectos de inversión y acreditarán el cumplimiento de los requisitos. El régimen está orientado principalmente a MiPyMEs y algunas entidades sin fines de lucro, siempre que cuenten con las certificaciones correspondientes.

Además, el RIMI establece un esquema de controles y auditoría: las empresas deberán demostrar que efectivamente realizaron la inversión mediante facturas y documentación respaldatoria. Si el Estado detecta incumplimientos, podrá revocar beneficios fiscales, reclamar impuestos no pagados y aplicar intereses o sanciones.

De esta manera, el Gobierno busca estimular inversiones privadas con alivios tributarios.

Inscripción

Para inscribirse, las Micro, Pequeñas o Medianas Empresas deberán contar con el “Certificado MiPyME” vigente al primer día del mes de inicio del ejercicio fiscal en el que se efectivice la primera inversión y encontrarse caracterizados ante ARCA como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas.

A su vez, la resolución establece que el registro de las inversiones, la selección de los beneficios y la gestión integral RIMI se efectuará a través del servicio denominado “Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)” que implementará ARCA.

Ingresar con CUIT y Clave Fiscal de ARCA.

de ARCA. Registrar el proyecto de inversión

Elegir el beneficio fiscal que se busca aplicar

que se busca aplicar Subir la documentación c orrespondiente

orrespondiente Esperar la aprobación de ARCA y de las áreas competentes

Resta que ARCA publique instructivos más detallados sobre el uso del SGI.