Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2019

A la hora de proyectar cómo usaremos el tiempo en el futuro, somos optimistas: demasiado optimistas. Según los resultados de más de 20 años de investigación en cambio conductual, el psicólogo clínico John Norcross, de la Universidad de Scranton, descubrió que menos del 10% de las personas cumple con sus resoluciones de año nuevo y que la mayoría de nosotros venimos deseando las mismas cosas para nuestro futuro desde hace muchos años.

Es decir que nuestro Yo del pasado, el de 2009, al proyectarse hacia 2019, no fue muy realista con su pronóstico, lo que, a veces, genera decepción y descontento con el presente alcanzado.

A esta planificación mágica, alejada de nuestras posibilidades reales, la investigadora Janet Polivy la bautizó el "síndrome de las falsas esperanzas", una combinación de metas poco realistas con una falta de comprensión del propio comportamiento que puede afectar cómo usemos nuestro tiempo en el futuro y, en consecuencia, la calidad de ese tiempo.

¿Cómo estará nuestra balanza de tiempo productivo y ocio hacia 2030?

El antídoto contra esto es pensar en grande, pero actuar muy, muy, muy chiquito. ¿Cómo? Partiendo en mil pedazos esa persona que queremos ser en, digamos, 10 años. Cada paso hacia la gran meta debe ser específico, alcanzable, medible, relevante, y debe tener una fecha límite. Si el deseo es "trabajar menos y tener más ocio", es tan abstracto que no sabemos ni por dónde empezar. En cambio, ir al teatro dos veces por mes, durante julio y agosto y pagando una entrada de entre $100 y $400, cerca de mi barrio, sí lo es. Hacer por hacer nos hará sentir como el hámster dentro de su rueda sin fin; hacer con sentido le da las bases a esa gran estructura que vamos proyectando en nuestro horizonte.

Por otra parte, si bien tenemos las mismas 24 horas que estableció el calendario gregoriano hace más de 435 años, hoy existe una urgencia por que el tiempo rinda, alcance y sea disfrutable. ¡Uff, cuánta presión! Cómo usamos el tiempo hoy impacta en nuestro uso del tiempo del futuro, en nuestra calidad de vida. En ese sentido, me puse a pensar en el tiempo de trabajo, de descanso, y en las habilidades que tendremos que tener en el futuro.

¿Cómo estará nuestra balanza de tiempo productivo y ocio hacia 2030? Si la tendencia de tiempo de trabajo estudiada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se mantiene, el tiempo de trabajo tiende a disminuir. Las razones son múltiples y dejan un nuevo interrogante: ¿Sabemos cómo generar y disfrutar nuestro tiempo de ocio? ¿De no hacer? Muchas veces, cuando no estoy trabajando (¡qué vergüenza decir esto!), siento culpa. Quizás es un gran momento para empezar a cultivar ese hobby relegado, esa pasión postergada o ese proyecto paralelo en el que sentís tanta satisfacción al hacer, porque puede ser el cimiento de cómo uses el tiempo en algunos años.

El descanso, un factor clave

Otra pieza clave del tiempo del futuro será el tiempo de descanso. Existe una tendencia mundial -que en la Argentina se refleja- a dormir menos horas y no en los momentos adecuados del día. Se calcula que dormimos una hora menos que hace 50 años y dos horas menos que hace 100 años. Si esta tendencia continúa, es insostenible: nuestro cuerpo necesita de esas ocho horas de descanso que le negamos y nos cobra cuando no las tenemos (en somnolencia, cambios en el estado de ánimo, baja productividad, sobrepeso y, sobre todo, aumento en las enfermedades).

Hacer con sentido le da las bases a esa gran estructura que vamos proyectando en nuestro horizonte

"Seguramente, estemos cerca del límite del 'poco dormir' que resulta de la interacción entre nuestra necesidad de descanso y los ritmos impuestos por la sociedad. Dormir menos aún sería una locura. La esperanza es que recobremos la idea de que el sueño es parte indisoluble de una buena vida y que, en 2030, volvamos a soñar y a dormir", dice el biólogo Diego Golombek, quien tiene a este tema en el centro de sus investigaciones actuales.

Por otro lado, la falta de buen sueño puede responder a muchos motivos, aunque el principal parece ser el estrés, según coinciden los especialistas. Pero en la Argentina, es común combatir el estrés y la ansiedad de manera farmacológica. "Es necesario un cambio de hábitos y tratar -si la realidad nos lo permite- de lograr una necesaria calma para que el descanso sea pleno. El año 2030 nos encontrará dormidos o dominados", dice el divulgador.

Ok. Descanso, ocio y tiempo de trabajo contemplados. ¿Qué falta? El desarrollo de las habilidades necesarias para tener "las mejores chances" con mi tiempo del futuro. Hace unas semanas, en TED Forum, un evento de TEDxRiodelaPlata que invitaba a pensar sobre nuestros próximos 10 años, Laura Benbenaste, especialista en educación, nos desafiaba. "Conocer tus habilidades te permite armar recorridos de aprendizaje personalizados según tus intereses y necesidades", decía.

Cada paso hacia la gran meta debe ser específico, alcanzable, medible, relevante, y debe tener una fecha límite

Su propuesta fue concreta: autoevaluate. Recorré visualmente tu mapa de habilidades (apertura mental, capacidad de negociación, flexibilidad, escucha, perseverancia e iniciativa, entre tantas otras) y marcá con un color aquellas en las que seas fuerte, con otro las que te gustaría desarrollar más y con otro las que creés que no tenés pero querés entrenar. Y reflexioná y accioná sobre las actividades para ejercitarlas.

Predecir cómo o dónde estaremos, o de qué y cómo trabajaremos, es muy difícil en un presente con tanta novedad y cambio permanente. El tiempo no para, pero podés parar vos. Y hacer esa pregunta difícil e intentar una respuesta honesta: ¿Para qué estoy usando el tiempo hoy y cómo impacta eso en cómo lo voy a usar dentro de 10 años?

Hay que ser valiente, porque en la respuesta habrá mucha información para reconocer el presente, corregir y pisar al acelerador hacia ese futuro deseado. Yo no estoy segura de cómo usaré mi tiempo en 10 años, pero sí sé que esa construcción ya empezó.

* La autora es periodista y autora del libro "La fábrica de tiempo"