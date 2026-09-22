Las compras vía courier se desaceleraron en agosto, aunque siguen en niveles récord

Luego de alcanzar un récord histórico en junio, las compras de argentinos en el exterior a través de servicios de courier volvieron a desacelerarse en agosto, por segundo mes consecutivo. Sin embargo, el volumen importado por esta vía se mantiene por encima de los US$100 millones mensuales y acumula en los primeros ocho meses del año un alza de 71% interanual.

Según un informe de la consultora Analytica, en agosto se importaron US$104 millones a través de servicios postales, por debajo de los US$108 millones registrados en julio y de los US$125 millones de junio. Aun así, el monto representó un incremento de 13,9% frente a agosto de 2025 y se mantuvo en niveles muy superiores a los de años anteriores.

Con el resultado de agosto, las importaciones acumuladas durante los primeros ocho meses del año alcanzaron los US$855 millones, un 71,1% más que en el mismo período de 2025.

La cifra quedó apenas US$39 millones por debajo de todo lo importado mediante este mecanismo durante 2025. Si se mantiene el ritmo actual, el año cerraría con importaciones acumuladas por más de US$1200 millones.

Consultado por LA NACION, Claudio Caprarulo, director de Analytica, señaló que la desaceleración registrada en agosto podría estar relacionada con la caída del ingreso disponible, que también afecta a otros rubros del consumo.

De todos modos, destacó que, pese a la desaceleración en el margen, 2026 marcará un récord. “Los primeros ocho meses de 2026 son récord y, cuando termine el año, lo más probable es que también sea récord anual”, afirmó.

La magnitud del fenómeno también puede dimensionarse al comparar el dinero que los argentinos destinan a las compras puerta a puerta con el consumo en los centros comerciales. Los US$104 millones importados en agosto son iguales a alrededor del 40% de las ventas de indumentaria, artículos deportivos, electrónica, muebles, decoración y juguetes de los más de 70 shoppings relevados por el Indec, que reúnen más de 6000 locales.

De acuerdo con Analytica, en 2024 esa proporción era inferior al 10%.

El avance de las compras puerta a puerta se produjo en paralelo con una reducción de los precios relativos de algunos de los productos que los argentinos adquieren en el exterior. Indumentaria, electrónica y electrodomésticos se encuentran entre los segmentos en los que la brecha de precios con el mercado internacional incentivó el consumo fuera del país.

A esto se sumó la flexibilización del régimen de importaciones vía courier. En las últimas semanas, el Gobierno equiparó las condiciones operativas del Correo Argentino con las de los couriers privados y elevó de US$50 a US$400 la franquicia libre de tributos por envío, con un límite de cinco envíos anuales.