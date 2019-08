Dólar: qué puede pasar hasta fin de año según los economistas

Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Catalina Bontempo 22 de agosto de 2019 • 11:27

Si bien las declaraciones del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y del presidente del Banco Central, Guido Sandleris, trajeron calma a la ansiedad de los mercados y al tipo de cambio, diversos economistas consultados por LA NACION se mostraron cautelosos a la hora de dar definiciones sobre expectativas y el escenario económico futuro.

"Estamos en un contexto de amplísima volatibilidad", dijo Martín Kalos, economista jefe de Elypsis. Si bien tomó como positivo que los mercados hayan estado calmados por la intervención del Banco Central ( BCRA), para el economista es de esperar que haya episodios de volatibildad de acá a fin de año. "Cualquier tensión te hace fluctuar el tipo de cambio, y el dólar es una variable financiera con muchísima especulación", advirtió.

Para el economista es importante prestarle atención a cuatro variables claves. En primer lugar, a los vencimientos en dólares de las Letras del Tesoro de acá a las elecciones. "En función de eso el Gobierno va a poder demostrar que tenemos dólares sin vaciar las reservas. En la medida que pueda tener ciertos refinanciamientos de los próximos vencimientos va a poder contener el dólar, pero si no lo logra generará más incertidumbre y eso puede significar nuevos aumentos en el tipo de cambio", explicó. Si bien prefirió no dar precisiones, el economista afirmó: "Ya la semana que viene tendremos una primera prueba y veremos quién refinancia los vencimientos de Letras y a qué tasa".

En segundo lugar, afirmó Kalos, está la eventual salida de depósitos del sector bancario y financiero, que presionará sobre las reservas. En tercer y cuarto lugar están el nivel de actividad y el plano fiscal, que son variables a las que hay que prestar atención para darle sustentabilidad a la estabilidad financiera, según observó Kalos.

Sobre el acuerdo con el FMI, dijo que no creía que estuviera en riesgo el desembolso en septiembre de 5400 millones de dólares: "Incluso sin cumplir con la meta de equilibrio primario se estará dentro de lo que permite el FMI por lo que el préstamos no está en riesgo", recordó.

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, hizo hincapié en la variable política de la estabilidad económica que se vivió en la jornada. "Es un equilibrio bastante inestable en este momento y depende de que Mauricio Macri y Alberto Fernández cooperen". En este sentido, indicó: "No sabemos qué puede pasar. Si a Fernández le conviene una declaración más política, por un tema electoral o si Macri reacciona mal, la situación puede volver a desequilibrarse".

El economista sostuvo que el equilibrio depende de la política. "Hay señales de que hay una mini tregua y es importante que se haya tendido puentes entre Macri y Fernández, porque le BCRA solo no pude ordenar la transición, no tiene reservas para estar todos los días interviniendo", agregó.

Respecto de la meta fiscal que permitirá el próximo desembolso del FMI, Sigaut Gravina dijo que "si se cumple o está cerca de cumplirse no habría razones para no hacer el desembolso". Además, explicó que partimos de un primer semestre con un colchón por sobrecumplimiento de meta.

Por otro lado, Amilcar Collante, economista y miembro del Centros Económicos del Sur (Cesur), sostuvo: "Después del round cambiario de la semana pasada la prioridad es estabilizar el tipo de cambio". El economista celebró que Lacunza mostrara cómo se cierra el programa fiscal y que el país no está fuera del acuerdo con el FMI. Sin embargo, apuntó que se trata de una "montaña rusa, que un día sube y al otro baja". En este sentido, indicó que serán semanas largas, porque continuará la volatilidad. "Se mueve a partir de dichos o calificadoras que bajan notas", argumentó.

Siguiendo esta línea, Collante sostuvo que el rol político de la oposición es clave. "La oposición tiene que mostrar algunas cartas y mostrar un interlocutor para ver cómo se lleva el tema con el FMI. Pesa que Fernández sea el candidato que ganó las PASO, y es necesario que realice unas definiciones concretas para bajar la incertidumbre".

Sobre el tipo de cambio, sostuvo que el flamante ministro de Hacienda lo definió implícitamente entre $54 y $60. "No lo explicitaron, porque si pones un límite en techo te van a jugar el mercado en ese techo", añadió. Y también explicó que el BCRA "va a poner todo lo que tenga que poner para no pasar ese número. Además, advirtió sobre la dicotomía de cuidar las reservas y a la vez no tener un salto cambiario. "Es una sábana corta", indicó.

Si bien la mayoría de los especialistas coinciden en que las variables para mantener el equilibrio económico son volátiles, Alfredo Gutiérrez Girault, economista y profesor titular consulto de la UADE, sostuvo que tanto Lacunza como Sandleris manifestaron "el compromiso de tratar de disminuir la volatibilidad del mercado cambiario y de mantener relativamente el valor del dólar". En este sentido, hizo hincapié en el stock de reservas internacionales. "La artillería y poder de fuego del BCRA es importante, y creo que la situación es altamente controlable". Sin embargo, el economista aseguró: "Las medidas fueron un tranquilizante para el mercado, pero eso no quiere decir que no haya que seguir luchando día a día para mantener la calma".