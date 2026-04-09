Del piso de 2017 a $4555: cuánto valdría hoy el dólar si se repitieran las últimas crisis cambiarias

Desde 2017 que el tipo de cambio no se encontraba en niveles tan bajos en términos reales. Ante una combinación de estabilidad cambiaria y una inflación que en los últimos meses se aceleró, el dólar se ubica en mínimos que también se vieron durante el pico de la administración de Mauricio Macri, antes del estallido cambiario que se produjo un año después.

A pesar de que el último mes estuvo marcado por la guerra en Medio Oriente, el peso argentino fue una de las únicas monedas emergentes que durante el mismo período se fortaleció. Luego de tres meses consecutivos de caídas nominales, actualmente el tipo de cambio cotiza a $1392,82. En lo que va del año, acumula un retroceso del 4,4%.

Aunque la inflación argentina distorsiona el valor real de los precios, los analistas suelen hacer el ejercicio de traer los valores históricos del tipo de cambio al presente. De esta manera, las cotizaciones que se ven hoy en pantalla están cerca de los mínimos que se registraron durante la gestión de Macri en 2017, de acuerdo con un análisis sobre el Tipo de Cambio Real Multilateral que realizó Salvador Vitelli, head of research de Romano Group.

Un año más tarde, ocurrió el sudden stop de 2018, la corrida cambiaria que obligó a la Argentina a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI). El dólar llegó a tocar unos $23, que a pesos de hoy sería equivalente a ver en pantallas unos $2402.

El dólar ajustado a precios de hoy cotiza cercano a mínimos registrados durante la gestión de Macri.



Algunas referencias:

-El "sudden-stop" de 2018 llegó a un máximo que hoy equivale a $ 2.400

-Post-PASO19 es hoy $ 2.568

-La corrida de Oct.-20 es hoy $ 4.555

-La crisis de deuda… pic.twitter.com/typdSky4Fq — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) April 5, 2026

“La macroeconomía no es la misma que en ese entonces. Hoy hay un superávit por parte del sector energético, en la balanza comercial hay unos US$7800 millones acumulados en los últimos 12 meses de manera continuada. Y se estima que siga creciendo, más con estos precios alocados de la energía, por lo que la matriz energética es completamente distinta. También el esquema fiscal es diferente, hoy hay superávit primario, más allá de que se entre en la discusión de los intereses y del financiero”, diferenció Vitelli.

Ese mismo ejercicio se puede hacer con otros momentos de crisis cambiarias. Por ejemplo, el salto post-PASO de 2019, cuando la derrota de Macri en las primarias desató el pánico financiero, se traduciría hoy a una cotización de $2568. Mientras que la corrida de octubre de 2020, cuando por primera vez el dólar llegó a los $190, representaría actualmente unos $4555.

Cuando asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el dólar oficial permanecía artificialmente planchado a $350, que a valores actuales representa unos $1236. Eso llevó al Gobierno libertario a convalidar un salto devaluatorio del 56%, que llevó al tipo de cambio a $800, unos $2676 de hoy.

“Hoy tenemos un dólar que en términos históricos está relativamente apreciado. Pero aún la macroeconomía lo mantiene, o por lo menos el esquema cambiario está en relativa calma. Se espera que ingresen los dólares de la cosecha, que empezaría fuerte en abril y mayo, y la expectativa es que la campaña sea linda, más allá de que no sea un récord histórico. Pero es un valor que en términos macro luce relativamente razonable", agregó Vitelli.

En abril y mayo habrá más oferta de divisas por la cosecha del agro Shutterstock

Los efectos del “dólar 2017″

De todos modos, un tipo de cambio real bajo en términos históricos empezó a encender las alertas de los economistas. De acuerdo con la consultora LCG, Vaca Muerta corrió la “restricción externa” y permite tolerar mejor los atrasos cambiarios, a diferencia de lo que había ocurrido en 2018. Sin embargo, aunque hoy no se siente en la balanza de pagos, sí hay empresas que ven afectados sus márgenes.

“Esta enfermedad (holandesa) es asintomática al principio, pero está. Puede madurar de a poco, pero el desenlace (en una forma distinta a la de una crisis de balanza de pagos) puede ser repentino. Hoy, de hecho, ya se evidencia en su impacto sobre las empresas y el empleo. Desde ya que cualquier política que ayude a mejorar la productividad de las empresas va en la dirección correcta, pero nunca hay que desatender la cuestión cambiaria", agregó un reporte de LCG.

Al medir la competitividad cambiaria -a través del tipo de cambio real multilateral-, la misma se redujo 10,4% desde que el Banco Central (BCRA) dio inicio a su nuevo programa cambiario a comienzos de este año, de acuerdo con un análisis de la consultora Analytica. También se ubica a solo 6,9% del mínimo previo a la flexibilización del cepo cambiario.

“Se explica por una baja demanda debido a la caída de las importaciones industriales y por indicios de una desaceleración en la demanda de dólares por parte de personas humanas”, cerró la consultora económica.