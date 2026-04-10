H&M se acerca a la Argentina

La cadena de fast fashion H&M se acerca al mercado argentino. La firma sueca está en negociaciones para instalar su primera tienda en el país en un shopping porteño.

Fuentes del grupo IRSA, el dueño de los principales centros comerciales de la Argentina, confirmaron a LA NACION las conversaciones. “No tenemos nada firmado y cerrado aún, pero sí hay conversaciones avanzadas”, explicaron. “A fin de año hubo gente de H&M que se reunión con nuestro equipo y recorrió los shoppings”, agregaron. En el mercado se especula con que Alto Palermo sería la primera ubicación.

La llegada de H&M podría concretarse en forma directa, a diferencia de otras marcas internacionales que desembarcaron en el país vía representantes o con un socio local. El modelo de operación directa es el que ya está implementando H&M en otros países de la región como Chile y Uruguay.

Icono del fast fashion

Fundada en 1947, la empresa cuenta actualmente con cerca de 4000 tiendas distribuidas en más de 79 países. Sus ventas superan los US$22.000 millones anuales.

Con base en Estocolmo y fundada por Erling Persson, la compañía sueca comercializa indumentaria, accesorios, calzado, cosméticos y productos para el hogar, con una propuesta basada en combinar diseño con precios accesibles y una alta rotación de las colecciones.

Mapa del sector

El ingreso de H&M se suma a la llegada de grandes cadenas internacionales que vuelven a mirar a la Argentina como un mercado atractivo. Impulsadas por la apertura comercial, comenzaron a delinear un nuevo mapa del sector de la moda.

Bestseller iniciará su operación en la Argentina de la mano de Grupo One

Esta semana, el grupo danés Bestseller anunció su desembarco en la Argentina con un plan para abrir 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en cinco años, en alianza con Grupo One -la misma firma que trajo Decathlon y prepara la llegada de Kiabi-. Según precisaron, la operación comenzará este año con tres de las principales marcas del grupo: Jack & Jones, Only y Balmohk.

En paralelo, la etiqueta española de moda Mango anticipó su regreso a la Argentina tras más de 20 años fuera del mercado mediante un acuerdo de franquicia con el grupo argentino Grimoldi. La firma prevé la apertura de cinco locales en los próximos cinco años-la primera está prevista para septiembre en el shopping Alto Palermo-, junto con el lanzamiento de un canal de e-commerce.

Por su parte, la marca británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa confirmó una inversión estimada entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric. La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires en agosto, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica.

A su vez, a fines del año pasado, la marca brasileña Farm Rio desembarcó en la Argentina con su primer local en Buenos Aires. La compañía, conocida por sus estampados vibrantes y enfoque en moda sostenible, llegó de la mano del Grupo Markova -liderado por Mariano Lobera- quien asumió también como director regional de la marca. El plan prevé la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay.