El mercado financiero siempre busca adelantarse a los acontecimientos. Eso explica por qué, aunque falta un año para las próximas elecciones presidenciales, los inversores ya miran con preocupación hacia 2027 e intentan cubrirse ante un posible cambio de rumbo político. A este escenario local se suma un contexto internacional menos favorable para los activos de riesgo, marcado por conflictos geopolíticos, elecciones y mayores tasas de interés. Esta combinación de factores golpeó a las acciones argentinas que, al cierre del 13 de noviembre, valían en Bolsa US$15.186 millones menos que a fines de 2025.

Los números toman en cuenta el valor bursátil de 19 empresas. La cifra indica cuánto vale una determinada compañía, de acuerdo con el precio de las acciones que circulan y se operan en el mercado de capitales. Al 31 de diciembre del año pasado, después del rally alcista que dejaron las elecciones legislativas (aunque el envión no fue suficiente para que la Bolsa termine el año en positivo), este grupo de compañías tenía un valor conjunto de US$62.015 millones. Al 13 de noviembre pasado, esa cifra había descendido a US$46.829 millones. En otras palabras, perdieron un 24,5% de su valor en dólares en poco más de 10 meses, de acuerdo con un relevamiento de Cocos Capital para LA NACION.

La caída no fue lineal. El año arrancó con turbulencias, después de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán el sábado 28 de febrero. Ese hito marcó el inicio de un conflicto bélico, que continúa al día de hoy, y que le metió presión al precio del petróleo internacional.

En aquel momento, la capitalización bursátil ya había retrocedido a US$54.938 millones. Entre compras de reservas del Banco Central, la suba de la calificación crediticia soberana de la Argentina y otras buenas noticias que impactaron positivamente a nivel local, las acciones lograron recuperarse y volvieron a sumar en su conjunto unos US$63.851 millones de market cap a comienzos de septiembre. Pero desde entonces, la baja se aceleró.

“A diferencia de lo que suele asociarse con una caída de esta magnitud, el retroceso del equity argentino desde principios de septiembre (la capitalización del panel cae cerca de 27% en dólares) no responde a un deterioro de fundamentals. Todo lo contrario, la mayoría de los balances del trimestre fueron positivos, con buenos resultados operativos. Por eso leemos la corrección más como una prima electoral que como un problema de resultados: el mercado ya estaría empezando a poner en precio la elección del año que viene y la incertidumbre asociada”, explicaron desde Cocos Capital.

El deterioro tampoco fue homogéneo. De las 19 compañías relevadas, 17 acumulan un recorrido negativo. Los bancos y las empresas relacionadas con los servicios públicos —como gas y electricidad— se encuentran entre los sectores más castigados, mientras que las petroleras vinculadas con Vaca Muerta muestran una mayor resistencia.

En el grupo analizado, Grupo Financiero Galicia fue la compañía que más valor de mercado perdió en términos absolutos: pasó de US$8694 millones a US$4698 millones, una contracción de US$3996 millones (-45,97%). La siguieron Banco Macro, compañía dirigida por Jorge Brito, que resignó US$2152 millones (-37,52%); BBVA Argentina, con una pérdida de US$1556 millones (-42%); y Banco Supervielle, firma creada por la familia Supervielle, que pasó de valer US$1033 millones a US$505 millones, una diferencia negativa de US$528 millones (-51,08%).

La tendencia también alcanzó a las empresas de servicios públicos. Edenor -controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti- sufrió la mayor caída porcentual del panel: su capitalización bursátil se redujo un 54,8%, de US$1351 millones a US$610 millones. Transportadora de Gas del Norte perdió US$735 millones de su valor, equivalente a un 52,7%; mientras que Transportadora de Gas del Sur disminuyó su capitalización de mercado en US$1434 millones, un 30,9%. Central Puerto, por su parte, se desvalorizó en US$1059 millones, un 40,85%.

“Los sectores más afectados son aquellos que concentran el riesgo sistémico y macroeconómico, y que tienen básicamente un riesgo muy alto, como los bancos. La cartera de crédito, los incobrables y, a su vez, la mesa de dinero perdiendo plata con las carteras de bonos en dólares —en pesos anduvieron muy bien—: todos esos factores transaccionales afectaron muchísimo. Después tenemos las utilities, que están sujetas a un riesgo regulatorio muy grande, por la posibilidad de que haya una intervención de un futuro gobierno en esos sectores”, explicó Gustavo Neffa, director de Research for Traders y Fin.Guru.

YPF es una de las pocas compañías que lograron escapar del rojo, en un contexto de alza del petróleo JUAN MABROMATA - AFP

Solo dos de las empresas analizadas lograron escapar del rojo, según el informe de Cocos Capital. YPF, encabezada por Horacio Marín, fue una de ellas: su valor de mercado pasó de US$14.144 millones a US$14.714 millones, una mejora del 4%. También Cablevisión Holding registró un avance, aunque más moderado, del 3,3% (pasó de valer US$910 millones a US$940 millones).

“A pesar de los muy buenos resultados en casi todos los sectores, las acciones argentinas pasaron a pricear mayores probabilidades de un resultado desfavorable en las elecciones de 2027″, explicó Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo de Balanz. Para el analista, los precios del crudo, los proyectos de crecimiento y el dinamismo de los volúmenes no convencionales fueron los principales motivos detrás de la mejor performance relativa de YPF o Vista Energy (en este último caso, cotiza solo en la Bolsa de Estados Unidos, por lo que no estuvo dentro del relevamiento).

En cambio, las firmas industriales estuvieron “flojas”, mientras que los grandes “perdedores” fueron los bancos y el sector de infraestructura regulada de gas y electricidad. “Para adelante, creemos que el mercado se moverá con las lecturas de actividad económica, salarios reales, aprobación del Gobierno y, ya más cerca de las elecciones, con las encuestas”, afirmó.

El peso de la elección

La lectura política también aparece en el análisis de Neffa. Para el analista, las acciones argentinas descontaron este año, en primer lugar, un escenario internacional mucho más difícil, con tasas de interés al alza, la guerra y un aumento de la aversión al riesgo. La volatilidad que se vio en el índice VIX —también conocido como el índice “del miedo” de Wall Street— y la suba de las tasas de interés en Estados Unidos afectaron a todos los emergentes, incluida la Argentina.

“Nadie quedó a salvo. Lo que sí tuvimos fue un condimento especial: la pérdida de intención de voto del Gobierno, que se fue traduciendo en parte por los malos resultados económicos. El segundo y el tercer trimestre fueron muy malos en materia de actividad económica, y eso le pasó factura al oficialismo. El mercado está viendo con mucho temor el proceso electoral de octubre de 2027. Es un factor político muy grande”, afirmó.

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Una de las señales de ese cambio aparece en el mercado de deuda. La diferencia de rendimiento entre los bonos Bonar 2027 —que vence cerca de las elecciones— y el Bonar 2028 —que se paga durante el siguiente mandato presidencial— era de entre 1% y 3,5% hasta hace pocos meses. Ahora, la diferencia se amplió a 13% o 14%. “Esto se dio en coincidencia con la pérdida de intención de voto. Eso también es lo que pasó con las acciones argentinas”, completó Neffa.

Este “miedo” se hizo más evidente luego de las elecciones en Brasil. Desde Cocos señalan que una eventual victoria de Flavio Bolsonaro era considerada un posible catalizador positivo para los mercados latinoamericanos, por el impacto que podría tener sobre el apetito por el riesgo en la región. Sin embargo, el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva enfrió esas expectativas y terminó sumando presión sobre los activos locales.

“Hacia adelante, creemos que a mediano plazo el impulso podría venir más por el lado local, con una eventual eliminación de las PASO y, como consecuencia, un aumento en las probabilidades implícitas de una victoria de Javier Milei como el catalizador que podría comprimir esa prima y volver a traccionar a la bolsa”, cerraron.