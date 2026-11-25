CÓRDOBA.- El ajuste de las transferencias nacionales a las provincias desde 2023 equivale al 52% de la recaudación de Ingresos Brutos (IIBB). El dato, que surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), tiene relación con el reclamo permanente de los gobernadores a la Casa Rosada que se da en paralelo a los reclamos del ministro Luis Caputo para la reducción de impuestos provinciales. Esa pérdida implica un condicionante porque, además, Nación se retiró de sectores como transporte y salud, donde antes tenía más presencia.

El trabajo del instituto dirigido por Nadín Argañaraz compara las transferencias automáticas y no automáticas que recibieron las jurisdicciones este año respecto de 2023 y las relaciona con la recaudación de IIBB de ese último año, expresada en pesos constantes de octubre último.

El resultado muestra que el ajuste no fue homogéneo y que golpeó con mayor intensidad a las provincias que tienen una menor capacidad de generar recursos propios.

Las transferencias automáticas, que incluyen la coparticipación federal y las leyes complementarias, disminuyeron en términos reales por la menor recaudación de los impuestos nacionales coparticipables. Las no automáticas —entre las que están Aportes del Tesoro Nacional (ATN), giros de capital y los destinados a las cajas previsionales provinciales no transferidas— fueron las más expuestas al recorte del gasto nacional.

Para el conjunto de las provincias, la pérdida de transferencias automáticas equivale al 21% de una recaudación anual de IIBB de 2023. En el caso de las no automáticas, el impacto asciende al 30%.

La brecha entre jurisdicciones marca que La Rioja tuvo una pérdida de recursos que equivale al 408% de lo que recaudó por IIBB en 2023. Le siguen Formosa, con 251%; Santiago del Estero, con 216,7%; Chaco, con 150,8%; Corrientes, con 112,2%; San Juan, con 110,1%, y Catamarca, con 106,5%.

En el otro extremo aparecen Chubut y Neuquén, con pérdidas equivalentes a 16,5% de su recaudación de IIBB y Misiones, con 26,6%, está en el otro extremo de la lista.

La diferencia responde a la estructura económica y tributaria de cada distrito: las provincias con mayor capacidad de generar ingresos propios tienen una dependencia relativamente menor de los fondos nacionales. Buenos Aires, por ejemplo, registra una pérdida equivalente a 50,1% de su recaudación de IIBB, mientras que Córdoba se ubica en 31,9%.

Las transferencias automáticas tienen una distribución determinada por coeficientes de coparticipación y, por lo tanto, su evolución es relativamente pareja entre las jurisdicciones. El comportamiento de los giros discrecionales es mucho más desigual.

El informe del Iaraf advierte que la recaudación provincial de IIBB también atraviesa un deterioro; en promedio, cayó un 13% respecto de 2023, según los datos del segundo semestre considerados en el trabajo. Así, las provincias enfrentan una doble presión sobre sus cuentas: reciben menos fondos nacionales y, al mismo tiempo, recaudan menos de esa carga.

La Casa Rosada busca avanzar con una reforma tributaria que reduzca impuestos considerados distorsivos y reclama a los gobernadores que acompañen ese proceso con una disminución de IIBB, a todas luces la carga más discutida por su efecto cascada. Para las empresas, su reducción es uno de los planteos recurrentes para mejorar la competitividad y aliviar los costos de operar en la Argentina.

El Iaraf plantea que, si las provincias no reducen sus gastos en una magnitud equivalente a la pérdida de recursos nacionales, el resultado fiscal de este año será peor que el de 2023.

Para una baja generalizada y sostenible de IIBB, el Iaraf considera que requeriría una estrategia colectiva, que combine una revisión del gasto público provincial con una discusión sobre el esquema de distribución de recursos entre la Nación y las jurisdicciones. Ese punto supone volver sobre la coparticipación federal, una reforma pendiente desde hace décadas y que ningún gobierno logró resolver.