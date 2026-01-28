Las reservas siguen en alza y ya superaron los US$46.000 millones

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) sueraron hoy la cota de los US$46.000 millones, por primera vez en cinco años y cinco meses, tras crecer en el día en otros US$380 millones, básicamente impulsadas por la carrera alcista que mantiene en el mundo la cotización del oro.

Cerraron, según el datos preliminar reportado oficialmente, en US$46.159 millones. Fue en una jornada en la que la entidad extendió a 18 ruedas consecutivas la racha de compra de reservas que comenzó poco después del cambio de año, al adquirir mediante intervenciones de mercado otros US$33 millones. Así, ya sumó pro esta vía US$1082 millones en el mes, aunque US$429 millones se los vendió a su vez al Gobierno.

Hoy, la divisa mayorista abrió en niveles similares al cierre previo antes de operar a la baja y hasta llegar a marcar un mínimo intradiario de $1437. “En ese nivel encontró soporte y el tipo de cambio rebotó hasta llegar a tocar en el último tramo de negociaciones un máximo intradiario de $1446, para finalmente cerrar en $1444,50 para la venta”, reportaron desde ABC, Mercado de cambios.

De este modo, el billete en el mercado mayorista subió otros $2, con lo que acumula un avance de $11,50 en lo que va de la presente semana, hizo notar el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios

El nuevo incremento de las reservas, confirmaron a LA NACION, se produjo muy mayoritariamente por ajustes contables derivados de la importante revalorización de varios de los activos que mantiene en su balance. Básicamente, por el nuevo avance del oro, ya que el precio de la onza troy superó hoy los US$5300 (cotizaba al cierre de esta nota a US$5319,90), que, tomando en cuenta su tenencia, le aseguró una mejora por algo más de US$220 millones en sus reservas totales, como ya habían advertido antes de que esto suceda -en el comienzo del día- algunos economistas.

El oro no para y ya acaricia los USD5.300 la onza, Con esto, las reservas internacionales arrancan USD200 M arriba — Martin Polo (@Macroopolo) January 28, 2026

A eso se suma la compra del día, la mejora en la cotización de los bonos que tiene en cartera y un rebote global del dólar estadounidense que, medido por el Dollar-Index, llegó en la jornada al 0,8% tras varias ruedas de corrección a la baja.

Esos ajustes permitieron la mejora mencionada e hicieron que la tenencia bruta supere otra barrera (para alcanzar un nuevo máximo en tiempos de la administración Milei), hasta ubicarse en el mayor nivel desde el 31 de agosto de 2021, día que habían clausurado la jornada en US$46.180 millones.

En alza sostenida

La tendencia a la revalorización del oro, en un mundo temeroso ante los múltiples focos de conflictividad abierto, es tal que la incidencia de este metal en el total de la tenencia del BCRA creció del 8% al 22,5% en el último semestre.

Son el tercer componente principal de esa tenencia solo por detrás del swap chino y los encajes por los depósitos en dólares bajo administración del sistema financiero local, que le aportan en cada caso más de US$18.000 millones.

Pese a esto, las reservas netas del BCRA (contabilizando los depósitos del Tesoro y los vencimientos de Bopreal a 12 meses vista como pasivos de corto plazo) se mantienen en terreno negativo por más de US$3000 millones, principalmente por la contabilización del repo que tomó esa entidad por un monto similar con bancos internacionales para cancelar lo recibido en la previa electoral del Tesoro de Estados Unidos.