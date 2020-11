El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, apuntó hoy contra las constructoras Crédito: Ignacio Sánchez

Francisco Jueguen Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 22:59

Con la ley de abastecimiento que utilizaba Guillermo Moreno, y como consecuencia de la brecha cambiaria y las expectativas de devaluación que impactan en el sector provocando decisiones de acopio por cobertura, el Gobierno intimó a las firmas que producen, distribuyen y comercializan productos e insumos para la construcción a garantizar el abastecimiento.

La decisión fue oficializada esta mañana través de la resolución 605/20 publicada en el Boletín Oficial. Allí la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Paula Español, requirió a las empresas que integran la cadena del sector de la construcción "incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada". Además, se las instó a que "implementen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión" de los materiales con el objetivo de satisfacer la demanda, que se incrementó en los últimos meses.

"Esta medida responde a las necesidades que surgieron como consecuencia de la reactivación de la construcción y sus industrias proveedoras, a la preocupación existente en el sector privado para abastecer la demanda y a los fines de evitar complicaciones en la progresiva recuperación de la actividad económica y del empleo", dijo un comunicado oficial.

Los precios de los materiales de la construcción producen preocupación en el Gobierno por los fuertes aumentos que muestran -por encima de la inflación-, según los números difundidos por el Índice de Costos de la Construcción del Indec. Esto se da por la mayor demanda tras la salida del aislamiento, pero principalmente porque la brecha cambiaria y las expectativas de devaluación generaron la percepción de que el metro cuadrado está barato para construir, lo que impulsó la actividad y a la vez produjo una aceleración del acopio por cobertura.

El acopio de materiales se da en medio de un aumento de la demanda vinculado a la mayor actividad, pero también a la brecha cambiaria Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

LA NACION consultó a la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) por la resolución de Comercio Interior publicada esta mañana, pero todavía no obtuvo una respuesta.

El comunicado de la Secretaría de Comercio afirma haber constatado, tras varias reuniones, inspecciones y requerimientos de información a las empresas del sector de la construcción, "retrasos en el normal abastecimiento y acopio de materiales que no guardan relación con la situación actual de la cadena de valor, ya que además existen menores restricciones al tránsito y la tendiente optimización de los protocolos sanitarios dentro de las plantas industriales".

Las autoridades informaron que "el incremento de la demanda" se vio reflejado en el Índice Construya, que mide la actividad de las empresas más representativas del sector. El mismo creció en octubre un 15,8% con relación al mismo mes de 2019 y ya había tenido un alza interanual del 18,5% en septiembre. Nada observaron en el Gobierno sobre los fenómenos que incrementan la demanda de esos productos y que están vinculados al dólar.

Los insumos a los que alcanza la medida son: piedra, arena y arcilla; productos de madera, químicos, de plásticos para la construcción (tubos, caños, planchas, hojas, artefactos sanitarios, aberturas, etc.); pinturas y barnices; vidrios y productos de vidrio; artículos de cerámica no estructurales (incluyendo sanitarios); productos refractarios y de arcilla no refractarios; estructurales; cemento, cal, yeso; artículos de hormigón, cemento y yeso; piedra de construcción o de tallado y sus manufacturas; muebles; productos de metales ferrosos y no ferrosos; metálicos estructurales y sus partes; artículos de griferías y sus accesorios; aparatos para cocinar, estufas y aparatos similares para calefacción, calentadores de agua; aparatos de iluminación y sus partes; y cables, tableros eléctricos y sus partes.

La resolución oficial regirá hasta 31 de diciembre de este año, en el marco de "la emergencia pública en materia económica, sanitaria y social", y se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 20.680, la llamada ley de Abastecimiento.

Conforme a los criterios de Más información