El presidente Alberto Fernández vetó hoy un artículo clave de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional que establecía una línea de crédito a tasa 0% para los agentes del sector, uno de los más golpeados por la pandemia de coronavirus. La medida llamó la atención, dado que el artículo anulado había sido incorporado al texto por senadores del propio oficialismo, que avanzaron con ese punto aún con la advertencia del ministro de Turismo, Matías Lammens, que anticipó que no sería avalado por el Ejecutivo.

Sin embargo, en el Ministerio de Turismo aseguraron a LA NACION que trabajan desde hace días junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Nación para reemplazar la línea de crédito vetada por otra "muy similar", que podría mantener incluso la tasa propuesta en el Congreso.

El veto, publicado hoy en el Boletín Oficial, apunta al artículo 13 de la ley, que instruye al Banco Central a disponer en un plazo de 30 días, a través del Banco Nación, una línea de créditos para todos sujetos vinculados al turismo y contemplados dentro de la ley. Según la norma esos créditos debían otorgarse por un plazo máximo de 36 meses, con seis meses de gracia en el pago de capital e intereses y con una tasa del 0% por los primeros 12 meses.

La decisión del Presidente argumenta que "imponer en forma directa al Banco Nación el otorgamiento de créditos en estas condiciones podría afectar la responsabilidad patrimonial computable de la entidad". Además, considera que "obliga a la entidad a usar los recursos confiados por los y las depositantes en operaciones sin retribución con un alto riesgo de incobrabilidad".

"Un elemental sentido de prudencia aconseja dejar en manos de los órganos directivos de la entidad la determinación de las tasas y condiciones de los créditos a otorgar en el marco de este proyecto, siempre atendiendo a los fines establecidos en el proyecto de ley", añade.

La ley fue sancionada por unanimidad en el Senado, pero se votó en medio de un escándalo en la Cámara Baja y los mismos diputados que se ausentaron durante la votación no tardaron en criticar el veto. "Pretendieron aprobar una ley de apoyo al turismo en una sesión irregular y sin quórum. Ahora vetan los artículos que daban préstamos al sector. Improvisación y falta de coordinación. El sector continúa a la deriva, con cierres de empresas y pérdidas de miles de empleos", dijo el radical Gustavo Menna, uno de los legisladores que se expresó en las redes sobre el tema.

El veto es el resultado de una discusión parlamentaria que fue compleja desde el principio y que enfrentó no solo al oficialismo y la oposición por la imposición de su propia iniciativa sino a las propias fuerzas internas del Frente de Todos. Mientras el proyecto impulsado por el ministro Lammens avanzaba en Diputados, senadores oficialistas encabezados por el misionero Maurice Closs instalaron el suyo propio en la Cámara Alta, que introdujo como elemento la línea de créditos a tasa 0% y obtuvo media sanción.

Ambos proyectos terminaron por confluir, pero incluso antes de su sanción Lammens le advirtió al sector que, por más bien que sonara, la línea de créditos era imposible de llevar a la realidad.

Así lo confirmó a este medio Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), que participó de toda la discusión y que acompañó, junto a otras entidades del sector, la iniciativa oficial. "¿Cómo sacan una ley que ya saben que está mal? No me lo explico y es una vergüenza, del mismo modo que la sesión en la que se sancionó. ¿Por qué apoyé una ley que nos anticiparon que estaba mal? Porque no teníamos opción y preferíamos que avance y hacer los ajustes que se tuvieran que hacer que quedarnos sin ley", detalló.

Respecto de la nueva propuesta de créditos que el Gobierno asegura estar definiendo como alternativa a la de la ley, Elías señaló que se necesita que sea coherente con las necesidades del sector y de rápida implementación. "Es decisiva la letra de estos créditos; es decisivo que podamos tener períodos de gracia acordes con lo que se está viviendo. Si nos dan créditos a tasa 0%, pero hay que pagarlos el mes que viene, no vamos a tener con qué. Hay que tener razonabilidad", apuntó.

