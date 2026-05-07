Licitación de la Hidrovía: el Gobierno puntuó a las dos empresas que siguen en carrera

Llega la fase final del proceso de licitación más importante de la gestión de este gobierno, no solo por la magnitud de la inversión requerida, cerca de US$10.000 millones, con una facturación estimada de US$25.000 millones durante los 25 años de la licitación, sino porque la Vía Navegable Troncal (VNT) es el camino de salida de alrededor del 80% de las exportaciones argentinas.

La Hidrovía es una de las rutas fluviales más extensas del mundo, pero necesita que se profundicen sus canales para lograr que los barcos naveguen con su carga completa y que los diferentes sectores que la utilizan, especialmente el agroexportador (que prevé un crecimiento en los próximos años), puedan ganar competitividad.

El Gobierno informó, a través del Acta de Evaluación Técnica, que se comunicó a los oferentes vía el sistema Contrat.Ar la culminación técnica de la segunda etapa de la licitación para la concesión de la VNT. “El proyecto de modernización y gestión de la ruta fluvial servirá para optimizar la logística y reducir los costos operativos para los productores nacionales”, informa la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que busca, además, una baja del costo actual de la tarifa del peaje en un 15%.

Finalizado el análisis técnico, Jan de Nul recibió 66,2 puntos, mientras que DEME NV obtuvo 42,14 puntos

“En esta instancia, las firmas Jan de Nul y DEME superaron la evaluación técnica de sus proyectos y continuarán en carrera para la adjudicación del servicio. Finalizado el análisis técnico, Jan de Nul recibió 66,2 puntos, mientras que DEME NV obtuvo 42,14 puntos” , se informó desde el organismo que dirige Iñaki Arreseygor.

La licitación para el dragado y balizamiento a riesgo empresario y sin aval del Estado está planteada en tres etapas; cada una contiene un sobre en el cual responde cada oferente a los requerimientos de la Anpyn (Anpyn). En la Etapa 1, se evaluó la capacidad económica y financiera de los grupos interesados. De tres empresas oferentes, pasaron a la siguiente fase solo las dos empresas belgas que compiten entre sí.

En el Sobre N° 2 debían presentar el plan de trabajos y los antecedentes específicos de los oferentes. Fueron evaluados bajo un sistema de puntajes que, subrayan desde la Anpyn, fue validado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), un organismo de las Naciones Unidas. Había diferentes categorías: excelentes (con el total del puntaje), muy buenas (con el 75% del puntaje), buenas (con un 50% del puntaje), básicas (que llegaban el 25%) y regulares (sin puntos).

Cómo sigue el proceso

A partir de la comunicación del Acta de Evaluación Técnica a las oferentes, las empresas cuentan con un plazo de 7 días corridos para presentar eventuales impugnaciones, las cuales serían analizadas por la Comisión Evaluadora para su posterior expedición mediante un Acta Complementaria.

Según la comunicación oficial, que especifica los detalles del proceso, si no se presentan impugnaciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dictará el Acto Administrativo y resolverá definitivamente la Etapa 2 –completando el análisis técnico de la licitación–, a través de una Resolución, donde oficializará las ofertas admitidas y fijará la fecha para la apertura del Sobre N° 3.

La apertura del próximo sobre dejará sobre la mesa la oferta económica de cada contendiente. A pesar de que hasta ahora es Jan de Nul el que lleva la ventaja en puntos, la última instancia representa el 60% de la calificación total, por lo que DEME sigue en carrera. Hay un máximo de 120 puntos en juego, y es el tramo más relevante de la licitación.