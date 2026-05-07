Ofrecen créditos especiales para empresas locales que importen de Brasil

A través de un acuerdo con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico (Bndes) de Brasil, el Banco Credicoop relanzó una línea de crédito que permite a los importadores argentinos financiar en condiciones ventajosas las compras de equipamiento o bienes de capital que hagan a empresas del vecino país.

Se trata de préstamos que toman como base las cartas de crédito de importación vinculadas con bienes producidos en ese país y financian hasta el 100% de esa adquisición a un plazo máximo de hasta siete años con tasa fija, explicó la entidad argentina en el comunicado con que hizo el anuncio.

La línea está orientada a las pymes argentinas

La línea que da marco a este financiamiento se denomina Exim Automático y se instrumenta por medio de cartas de crédito de importación, cuyo plazo se puede extender desde un año hasta un máximo de siete, con amortizaciones de capital semestrales. Estuvo vigente desde 2014, lo que permitió a pymes argentinas “acceder a maquinarias y equipamiento con financiamiento a largo plazo y tasas muy competitivas”, destacaron desde la entidad.

Por ello, en 2019, Banco Credicoop “se convirtió en el principal “parceiro” o socio comercial de BNDES en la Argentina", explicaron.

Luego, en sintonía con los vaivenes de la economía argentina, dicha línea se discontinuó por algunos años hasta ahora que el Bndes entiende que “la evolución de la macroeconomía le brinda contexto para estar otra vez presentes, renovando su apoyo a las empresas argentinas a través del Credicoop”.

Las tasas que cobra el banco brasileño, que es abastecedor del 100% del crédito, toma como base las testimoniales SOFR y Euribor, según se trate de financiaciones en dólares o euros, respectivamente, más un spread del 1,35% en ambos casos.

El Credicoop es el colocador local y cobran por ello una comisión

A valores de hoy estarían en torno al 5% anual y 4,3%, respectivamente.

Sobre eso, el Credicoop cobra una comisión que va a depender en cada caso “de los plazos de embarques de cada carta de crédito y la estructura de pago” comprometida en la operación, especificaron ante la requisitoria de LA NACION.

Los préstamos no tienen monto mínimo y permiten pago anticipado y se accionan —una vez acordados los términos comerciales de la operación y aprobada la calificación crediticia del importador— por solicitud del exportador ante el Bndes, quien debe homologarlo.