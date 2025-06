Llega mañana la misión técnica del FMI a Buenos Aires para la revisión del acuerdo

WASHINGTON.- Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Bikas Joshi, llegará este martes a Buenos Aires como parte de las discusiones relacionadas con la primera revisión del acuerdo sellado entre el organismo y la Argentina en abril pasado, señalaron fuentes oficiales a LA NACION.

El viaje de la misión técnica había sido anunciado el 12 de junio pasado por Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, para “finales de junio”, con el objetivo de “evaluar los avances en las metas y objetivos del programa“.

Inicialmente, la fecha establecida en el acuerdo para esta revisión era el 15 de junio. Sin embargo, el Gobierno acordó con el FMI postergar ese plazo, con el objetivo de conseguir más tiempo para intentar incrementar el número de reservas en el Banco Central (BCRA).

Reunión de Luis Caputo con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington. FMI

Las fuentes del FMI señalaron que brindarán más información sobre los próximos pasos más adelante. Joshi es jefe de misión para la Argentina en el Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI.

Es probable que uno de los focos de la misión técnica pase por el nivel de reservas, dado que las metas acordadas entre el organismo y el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo no se cumplieron.

Según definió el acuerdo firmado con el FMI el 11 de abril pasado, por un monto de US$20.000 millones, el BCRA debía sumar unos US$4400 millones al 13 de junio: en comparación con el monto de reservas netas de fines de marzo, estimado en el mismo acuerdo en US$4900 millones negativas, debían llegar a -US$500 millones.

Julie Kozack, directora de comunicación del FMI.

“Se espera que el exitoso reingreso en los mercados de capitales y otras acciones para movilizar la financiación para la Argentina impulsen las reservas. Y la estabilidad en general para el país sigue estando respaldada por la aplicación de un fuerte anclaje fiscal”, había señalado Kozack, que recordó que el objetivo del programa es “apoyar la transición de la Argentina a la siguiente fase de estabilización y reformas”. En ese momento, evitó responder una consulta de LA NACION sobre si la Argentina podría recibir un waiver en caso de no cumplir con las metas de reservas.

Luego de la revisión de la misión técnica, que elaborará un informe, de lograr una aprobación por parte del board el FMI concretará un giro de US$2000 millones a la Argentina que se sumarán a las reservas.

La acumulación de las reservas es uno de los puntos críticos de las metas establecidas en el acuerdo con el organismo multilateral, con sede en Washington y dirigido por Kristalina Georgieva. El equipo económico liderado por Caputo estima que podrá superar sin inconvenientes objetivos financieros y fiscales, pero no alcanzaría la pauta definida en cuanto a los activos del BCRA.

Caputo seguramente mostrará a la misión encabezada por Joshi sus logros sobre el ancla fiscal, que sigue con números verdes. El ministro anunció la semana pasada que en mayo el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $662.123 millones, producto de un desempeño primario de $1.696.917 millones y de pagos de intereses de deuda pública que ascendieron a $1.034.795 millones.

De este modo, el Gobierno acumuló en los primeros cinco meses del año un superávit primario de 0,8% del PBI -por encima de la meta de junio con el FMI- y un superávit financiero (después del pago de intereses de deuda) de 0,3% del PBI.

“Este superávit acumulado permitirá solventar los meses de déficit estacional (julio y diciembre fundamentalmente)”, comentó Caputo en la publicación en X con la que difundió el superávit de mayo.

Las autoridades del equipo económico señalaron desde la firma del acuerdo con el FMI -que permitió la salida parcial del cepo- que solo comprarían reservas en el caso de que el tipo de cambio oficial cayera al piso de la banda de flotación (empezó en 1000 pesos y cae diariamente a un ritmo del 1% mensual). Sin embargo, eso no ocurrió y el tipo de cambio está en alrededor de 1185 pesos. El Gobierno optó por no intervenir para no presionar sobre el índice de inflación, que es una de las banderas centrales de los logros económicos.