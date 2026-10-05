Llega una misión de altos funcionarios de EE.UU. para analizar proyectos de inversión en la Argentina

Una misión de Estados Unidos tiene previsto iniciar este lunes una visita a la Argentina para evaluar inversiones en proyectos de minería, energía, infraestructura y privatizaciones, entre otros ítems, y avanzar con el llamado Corredor Andes-Atlántico. Incluirá funcionarios del Departamento de Estado y representantes del Exim Bank y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).

Según pudo reconstruir LA NACION a través de fuentes con conocimiento directo de los preparativos, la visita se extenderá del 5 al 9 de octubre e incluirá Buenos Aires, Salta y Jujuy. La encabezará Katrien Hinderdael, directora y coordinadora interina de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global del Departamento de Estado.

Hinderdael coordina allí la política estadounidense y la cooperación multilateral en infraestructura y cadenas de suministro. Fue asesora principal para el desarrollo de infraestructura internacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y trabajó en la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos.

La misión llegará después de una semana en la que el riesgo país alcanzó los 655 puntos básicos, su máximo en lo que va del año. La suba de las tasas internacionales, los datos negativos en indicadores económicos y las dudas que eso generó sobre los inversores de la continuidad del programa económico de Javier Milei después de 2027 encarecieron el financiamiento.

Katrien Hinderdael, directora y coordinadora interina de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global del Departamento de Estado.

Ese deterioro coincide con un mayor respaldo estadounidense, que este fin de semana incluyó una nueva señal del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los proyectos argentinos requieren capital, mientras que Washington busca asegurarse energía y minerales y afianzar una red de aliados que le permita disputar la influencia de China en la región.

Por el Exim Bank participará Carter Mateer, asesor principal de John Jovanovic, presidente y titular del directorio del organismo. Por la DFC viajará Ryan Berg, asesor de su director de Políticas. También integrará la comitiva Danielle Monosson, directora de la oficina de Brasil y el Cono Sur del Departamento de Estado.

Entre las reuniones solicitadas figuran encuentros con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo.

La delegación también gestionó encuentros con el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Núñez; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor; el interventor del Enacom (comunicaciones), Juan Ozores, y el secretario de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

En Jujuy, la delegación participará del 15° Seminario Internacional Litio en Sudamérica, que se realizará el 7 y el 8 de octubre. Hinderdael figura en el panel “Argentina–Estados Unidos: minerales críticos en medio de una relación estratégica”, previsto para el miércoles. El debate abordará inversión, financiamiento y agregado de valor a los recursos.

El recorrido por el noroeste ubica al litio en el centro de esa agenda. El Exim Bank vinculó la cooperación bilateral con su iniciativa para reducir la dependencia de China en minerales críticos. Esa herramienta contempla financiar proyectos con contratos de abastecimiento de largo plazo con empresas estadounidenses y excluye los controlados por entidades chinas. El acceso al capital queda ligado también al destino de la producción.

El Corredor Andes-Atlántico, anticipado por LA NACION, fue presentado el 23 de septiembre por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y el canciller Pablo Quirno, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El comunicado conjunto planteó conectar los sectores productivos argentinos con los “mercados de Occidente” mediante inversiones estadounidenses o respaldadas por ese país. El plan busca unir el noroeste minero y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. Landau tiene previsto una visita en las próximas semanas.

El Exim Bank firmó un marco para movilizar hasta US$7000 millones de financiamiento entre este año y 2027. Comprende minerales críticos, energía, modernización de redes, conectividad y tecnologías avanzadas. Las agencias pueden combinar créditos, garantías y seguros con recursos de bancos e inversores privados.

Al anunciar el acuerdo, Jovanovic sostuvo que era necesario “asegurar nuestras cadenas de suministro” y “apoyar el empleo estadounidense”. El organismo vinculó la cooperación con el uso de equipos, tecnología y experiencia minera de su país: las inversiones locales también abren oportunidades para proveedores y compradores estadounidenses.

El apoyo de Washington ocupa un lugar central en los cálculos del ministro de Economía, Luis Caputo @SecScottBessent

“Argentina LNG”, el proyecto encabezado por YPF junto con los gigantes ENI y XRG, aparece como el principal caso testigo. El Exim Bank presentó una propuesta indicativa y no vinculante de financiamiento de hasta US$6000 millones. Su concreción depende de aprobaciones y condiciones específicas. Son recursos para inversiones, sin disponibilidad inmediata para el BCRA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, asigna al respaldo de Washington un lugar central en los cálculos que presenta ante los grandes fondos de inversión. Incluyó la línea estadounidense de US$20.000 millones dentro del “escudo” de US$72.000 millones que presentó ante inversores para afrontar una mayor dolarización antes de las elecciones. La cuenta combina también el swap chino, compras de dólares para acumular reservas y capacidad de intervención en mercados de futuros, con condiciones distintas de disponibilidad.

Bessent agregó este fin de semana una señal política a esa expectativa. En una entrevista con Axios, describió a Milei como “un gran aliado de Estados Unidos”, vinculó la estabilización argentina con el fortalecimiento de las alianzas regionales y se mostró dispuesto a volver a apoyar financieramente al país: “Nunca habíamos tenido tantos países latinoamericanos aliados con Estados Unidos. ¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”.

La visita se producirá a un mes de las elecciones intermedias estadounidenses del 3 de noviembre. Una eventual pérdida del control del Congreso por parte de los republicanos podría aumentar el escrutinio sobre nuevas asistencias. Para la Argentina, la tensión está en los plazos: el Gobierno necesita mostrar disponibilidad de divisas para 2027, pero el impacto exportador de las inversiones dependerá de obras y proyectos que demandan varios años.