Lo que tienen en común los autos voladores, la computación cuántica y la fusión nuclear

Los autos voladores han sido el sueño de la humanidad desde que los futuristas europeos reflexionaron sobre ellos en los albores de la era del automóvil a finales del siglo XIX. Una y otra vez, la humanidad se ha visto decepcionada.“Queríamos autos voladores, pero en su lugar obtuvimos 140 caracteres”, se lamentó Peter Thiel, un inversionista de capital de riesgo, en 2011. X, entonces conocido como Twitter y limitado a publicaciones de esa longitud, puede volverte loco. Pero no te lleva de A a B por aire.

Thiel y sus compañeros soñadores por fin están viendo cumplido su deseo. En marzo, EHang, un fabricante chino de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), obtuvo una licencia para realizar vuelos turísticos comerciales en Guangzhou y Hefei, dos ciudades chinas. A principios de 2026, Joby Aviation, una empresa rival, tiene previsto lanzar un servicio de taxi aéreo en Dubái. La empresa californiana espera poder volar pronto también en Estados Unidos. Su valor de mercado se ha disparado, pasando de US$6000 millones hace un año a US$12.000 millones. Ahora vale más que Renault, que fabrica autos sin capacidad de vuelo desde 1898, o que Lyft, que opera una gigantesca red de transporte compartido terrestre.

Durante décadas, los autos voladores parecían una de esas tecnologías que estaban a solo unos años de distancia y que, como dice el viejo refrán, siempre lo estarían. Están despegando al mismo tiempo que otras dos ideas —la energía de fusión y la computación cuántica— también están perdiendo su reputación de estar siempre a la vuelta de la esquina.

Para los inversionistas y algunos clientes, el futuro ya está aquí.

Para los inversionistas y algunos clientes, el futuro ya está aquí. Joby, EHang y sus dos principales rivales que cotizan en bolsa tienen un valor conjunto de US$20.000 millones, más del triple de su mínimo reciente en septiembre de 2024. Tres empresas públicas de computación cuántica, D-Wave, IonQ y Rigetti, cuentan con un valor de mercado combinado de US$33.000 millones, lo que supone un aumento de doce veces desde finales de 2023. En diciembre, el banco de inversión Jefferies comenzó a cubrir sus acciones y calificó a las dos primeras como “compra”. Cuando una startup de US$11.000 millones llamada Quantinuum presentó su nuevo ordenador cuántico comercial en Nueva York hace dos meses, al evento asistieron empresas de renombre como Nvidia, JPMorgan Chase y Honeywell (todas ellas patrocinadoras). La empresa ya está vendiendo el equipo y el acceso a este a través de la nube, según afirma Raj Hazra, su director ejecutivo.

Helion y Commonwealth Fusion Systems (CFS), dos startups de fusión caliente que juntas valen unos US$10.000 millones, han firmado contratos para suministrar energía, respectivamente, a Microsoft (a partir de 2028) y a Google y a un gran cliente italiano (a partir de principios de la década de 2030). El 18 de diciembre, una tercera, TAE Technologies, acordó una fusión incongruente por US$6000 millones con la empresa de redes sociales del presidente Donald Trump.

Una de las razones del revuelo tiene que ver con los avances recientes. En el caso de los eVTOL, muchos de los cuales se asemejan a una versión gigante de un juguete volador de cuatro rotores, estos avances se deben a mejoras en la ingeniería, en particular baterías más ligeras y motores eléctricos más eficientes, y en la normativa, que cada vez está más abierta a considerar estos vehículos aptos para volar. En el caso de la computación cuántica y la fusión, los avances han sido más fundamentales.

Joby eVTOL Joby Aviation

La computación cuántica se basa en los qubits, que, a diferencia de los bits de las computadoras clásicas, pueden ser una mezcla de cero y uno a la vez. Si se combinan suficientes qubits, se pueden resolver algunos problemas mucho más rápido que con una computadora convencional. El truco consiste en mantener los qubits en esa “superposición” el tiempo suficiente para realizar cálculos útiles y corregir cualquier error que se produzca.

En 2024, los investigadores de Google, que tiene sus propias ambiciones en materia de computación cuántica, demostraron que el uso de más qubits físicos (instancias individuales de superposición) para crear un único qubit “lógico” (una combinación de los físicos utilizados para realizar los cálculos) reduce la tasa de error. Este resultado disipó los temores de que las computadoras cuánticas nunca pudieran ser útiles en la práctica. Los avances posteriores convirtieron el problema en un reto de ingeniería solucionable: crear más qubits físicos.

También se están realizando avances en la fusión, en la que se comprimen átomos pequeños para crear otros más grandes y liberar enormes cantidades de energía. En el enfoque más común, adoptado por CFS, la compresión se realiza mediante potentes campos magnéticos dentro de un contenedor con forma de rosquilla llamado tokamak, lleno de plasma supercaliente. Cuanto más grande es el tokamak y más fuerte es el campo magnético, más energía puede producir.

Desde su invención en la década de 1960, los tokamaks han mejorado más rápidamente que la famosa ley exponencial de Moore para los microprocesadores clásicos, señala Brandon Sorbom, cofundador y científico jefe de CFS. Pero solo ahora están a punto de generar más energía de la que consumen para crear la reacción de una manera que se puede escalar. CFS atribuye el mérito al desarrollo de superconductores de “alta temperatura”, que funcionan a una temperatura relativamente moderada de -200 °C en lugar de -270 °C, por lo que requieren mucha menos energía para enfriarse. Y, lo que es aún más útil, crean campos magnéticos más fuertes que otros materiales alternativos.

En estos casos, algunos de los avances han sido posibles gracias a una cuarta tecnología cuyo momento ha llegado: la inteligencia artificial. La IA ayuda a diseñar materiales para baterías, corregir errores cuánticos y controlar el plasma inestable dentro de los tokamaks, entre otras cosas.

Adonde vamos, no necesitamos carreteras

Sin embargo, el entusiasmo puede deberse más a otro avance más prosaico. Así como la ciencia necesita ingenio para convertirse en ingeniería, la ingeniería necesita una cadena de suministro para convertirse en un negocio. Y las tres cadenas de suministro se han fortalecido últimamente. Los fabricantes de eVTOL pueden elegir entre diferentes celdas de batería y una amplia variedad de láseres para poner los qubits en superposición. Gracias a los pedidos confiables de CFS, sus proveedores de superconductores han aumentado la producción en un factor de 40 desde que se fundó la startup en 2018.

Aún pueden salir muchas cosas mal. Pocas de estas empresas están generando ingresos. Ninguna está obteniendo beneficios. Las empresas de eVTOL están a un accidente de quedar relegadas al olvido. La demanda de computación cuántica es tan difusa como esos qubits. Lo que Trump quiere con la fusión es una incógnita para todos. Pero estas son cuestiones comerciales. Las tecnológicas son noticias del pasado.