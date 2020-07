Lo que viene, un gran interrogante

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2020 • 17:06

La Argentina ya no venía bien antes de la pandemia, el PIB cayó más del 2% en 2019 y si nos vamos hacia atrás, fueron años con vaivenes. Recién entrados al 2020 Alberto Fernandez advirtió que no se iba a poder pagar la deuda. Tampoco el mundo venía atravesando su mejor momento. En 2019 el comercio mundial de mercancías se desaceleró un 0,1% (a un 2,9%), mientras que el crecimiento del PBI mundial perdió fuerza (2,3%). Sin dudas, las tensiones entre China y Estados Unidos, ni más ni menos que la mayor fábrica del mundo y la mayor economía tuvieron que ver. Fueron escaladando las medidas proteccionistas sin respiro desde el crash 2008. Así lo demuestra el indicador de Global Trade Alert. Por cada medida que facilita el comercio se tomaron 2.46 medidas que lo perjudican. Recién hoy con la pandemia los países parecen aflojar.

Y sobre llovido, mojado. Por esta neopandemia sin precedentes que pone a prueba al comercio mundial. La OMC estima una caída del mismo para este año de entre 13% (pronóstico optimista), igualando lo sucedido en 2008-2009; y el 32% (pronóstico más pesimista), igualando a la crisis del 30, pero en un solo año (30% cayó en aquella crisis pero en tres años). Lo mismo que el PBI mundial (el Banco Mundial estima una caída encima del 5%).

¿Y la Argentina?. Tenemos pronosticada una caída del PBI real de alrededor del 12% para este año. Y si fuera poco, sumamos ingredientes autóctonos a una receta con feo sabor. El resultado, entre otros, es una nociva brecha en el tipo de cambio sobre el comercio exterior.

Lo primero que dispara la mente es un pasado próximo con tipo de cambio atrasado. ¿Es así hoy? Claro que no. Indicios limitados como el Big Mac Index que elabora la revista británica especializada The Economist, nos ubican en el pelotón de países con moneda subvaluada (aproximadamente 50%). Lo mismo, otro cálculo sencillo como dividir la Base Monetaria (M0) por las Reservas Internacionales en el presente, nos da un tipo de cambio teórico de casi 49 pesos (sobre el que estamos devaluados cerca del 40%). Son números rápidos que en otra época no cerraban. Siendo mucho más rigurosos, de la mano del tipo de cambio real multilateral, podemos ver que estamos casi en el promedio de los últimos cinco años por encima de la referencia, es decir, depreciados a pesar de que desde agosto pasado los precios se fueron comiendo buena parte del tipo de cambio nominal. La estrategia del Gobierno hasta ahora es ir acompañando con el tipo de cambio a la inflación (crawling peg).¿Por qué la brecha?

Primero la Comunicación del BCRA en octubre pasado limitando la compra de dólares a 200 por persona. Lo que se limita se vuelve más escaso y eso repercute en su precio. Después, la ley de solidaridad y reactivación productiva de diciembre, que reconoció una devaluación del oficial, recargando con un 30% las compras en moneda extranjera con tarjeta y su atesoramiento. Enseguida, el anuncio del presidente de no pago de la deuda (confirmado el 22 de abril al no honrarse los cupones), y a la vuelta de la esquina entramos en cuarentena. Y desde el 22 de mayo en default oficialmente.

No me preocupa que crezca el circulante (billetes y monedas en poder del público y de los bancos), porque creo que son las políticas fiscales y monetarias expansivas, un antídoto indicado para salvar la economía en estos escenarios. Pero sí debería preocupar la incertidumbre de este combo. Sabemos que el dinero es medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor, pero que los pesos no cumplen con esto último. El argentino medio ve el dólar subir y sale. a comprar más dólares.

Con una brecha cercana al 80% con el blue, o de alrededor del 50% versus el dólar MEP y el CCL, se tienta a los importadores y se desalienta la exportación. Y además muchos pretenden llevar a precio, hay presión de devaluación, y ésta suele terminar en góndola (Pass Through).

Para el Gobierno la bala de plata es el arreglo con los bonistas. Asegura que si nos va bien habrá menos incertidumbre y la brecha se acortará. Si eso pasa, podríamos esperar que esté aún encima del tipo de cambio, y con medidas más moderadas sobre las importaciones. Si sale mal, espero un control mucho más agresivo sobre el mercado de cambios y las importaciones, y una marcada devaluación del oficial.

La balanza comercial es hoy superavitaria. Tanto en 2019 (U$S 15990 millones), como en el parcial de abril (4720 millones), sobre todo, alimentada por caída de las importaciones. Reina una gran interrogante sobre lo que vendrá. "En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De éstos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto"(Séneca). .