Locura por la Selección: pagaron cinco veces más y agotaron en 10 minutos dos aviones a Nueva York

La fiebre mundialista alcanzó ayer un nuevo pico tras la victoria de la Argentina sobre Inglaterra, que selló la clasificación de la Selección a la final de la Copa del Mundo. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas puso a la venta dos vuelos chárter con destino a Nueva York para quienes quieran viajar a alentar al equipo el domingo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. La respuesta fue inmediata: los casi 500 asientos disponibles quedaron reservados en apenas 10 minutos, pese a que la tarifa mínima rondaba los US$5000.

Aerolíneas Argentinas no está explotando actualmente la ruta a Nueva York con lo cual no hay un valor habitual de asiento con el que comparar. Pero un ticket promedio ida y vuelta entre Buenos Aires y la ciudad de la Gran Manzana se consigue por aproximadamente US$1000 o 1200, con momentos en que se pueden encontrar ofertas por US$800.

Con el correr de las horas, algunas reservas se dieron de baja porque los pasajes no llegaron a emitirse. Sin embargo, según explicaron fuentes de la compañía, esos lugares son tomados rápidamente por otros interesados. Ante la elevada demanda, Aerolíneas Argentinas evalúa sumar nuevos vuelos chárter, es decir, incrementar la oferta habitual hacia los Estados Unidos.

Los dos servicios programados partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el viernes 17 a las 21.30 y el sábado 18 a las 9. Ambos unirán Buenos Aires con el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, y serán operados con aeronaves Airbus A330.

Además, la empresa mantendrá sus dos vuelos diarios a Miami en los días previos a la final, ampliando las opciones de conexión hacia Nueva York. Este jueves hubo una salida a las 8 y está prevista otra a las 22.45; mañana, viernes 17, a las 0.30 y a las 22.45; y el sábado 18, a las 8 y a las 22.45.

El fuselaje inferior de uno de los Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Cuánto cuesta viajar a la final

Según estimaciones de distintos operadores turísticos, el costo mínimo para viajar a presenciar la final oscila entre US$8000 y US$14.000, incluyendo pasajes aéreos, alojamiento y entrada al partido.

El valor total puede variar según si se vuela directamente a Nueva York o con traslados internos. Un pasaje a Nueva York parte de los US$2900; a Washington, de US$2500; y a Miami, entre US$800 y US$1400.

En cuanto al hospedaje, Julián Gurfinkiel, cofundador y CMO de Turismocity, señaló que los precios son muy variados según la categoría del establecimiento, aunque estimó un promedio de US$200 por noche.

El componente más oneroso, sin embargo, sigue siendo la entrada para la final. “Hay que contar, como mínimo, con US$4000”, estimó Gurfinkiel. Ese piso, no obstante, puede elevarse considerablemente: ya hay localidades ofrecidas por más de US$10.400.

Los valores no sorprenden si se tiene en cuenta lo ocurrido para la semifinal que disputó la Argentina. Según un relevamiento de LA NACION, las entradas más económicas en el mercado de reventa, ubicadas en los sectores más alejados del campo de juego, se ofrecían desde US$2000. Los tickets de categoría 1, próximos al césped, partían de los US$3500, mientras que los paquetes hospitality, con acceso a palcos VIP y otros beneficios, superaban los US$10.000.

Fan Fest de Palermo. Argentina vs. Inglaterra en pantallas, Buenos Aires. Hernan Zenteno

En esa línea, Martín Crippa, ejecutivo de eventos deportivos de CVC Corp Argentina, explicó que Almundo comercializa paquetes para la final en Nueva Jersey que incluyen entrada categoría 3, alojamiento tres estrellas por tres noches (del 18 al 21 de julio), traslados, asistencia al viajero y acompañamiento in situ. Los precios parten de US$14.018 más impuestos por persona, en base cuádruple y sujetos a disponibilidad. “Ese valor no incluye el componente aéreo”, aclaró.

Para quienes ya se encuentran en los Estados Unidos o viajarán por su cuenta, Almundo también ofrece entradas individuales. El precio es de US$10.366 más US$392 de IVA.

Respecto de los pasajes, Crippa indicó que un vuelo directo a Nueva York, con salida el viernes 17 y regreso el 20 de julio, parte desde los US$3625. Como alternativa, hacer escala en Miami y sumar un vuelo interno hasta Nueva York reduce el costo a partir de los US$2955 para esas mismas fechas.