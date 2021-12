¿Qué tienen en común fundadores de unicornios tecnológicos, líderes industriales de larga trayectoria, titulares de laboratorios y hasta reconocidos petroleros? Que forman parte del distinguido listado de los 10 empresarios más destacados de la Argentina.

Así lo muestra el ranking elaborado por Poliarquía y que publica de manera exclusiva LA NACION, que fue liderado nuevamente por Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, y seguido una vez más por Paolo Rocca, titular de Grupo Techint. El podio lo completa Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, quien además ingresa al top 10.

Pero Herrero no fue el único en debutar en el ranking, también entraron Pierpaolo Barbieri, en el cuarto puesto, Marcelo Figueiras (7°), Marcos Bulgheroni (9°) y Daniel Funes de Rioja (10°). Forman parte del listado también Luis Pagani (5°, quien cayó un lugar), Martín Migoya (5°, bajó un puesto) y Hugo Sigman (7°, con una caída de cuatro lugares).

En la edición 2021 del informe participaron 200 líderes de opinión seleccionados aleatoriamente, entre dirigentes, empresarios, periodistas, académicos. investigadores universitarios, consultores y profesionales. “Son aquellas personas que por su posición, conocimientos o recursos, poseen la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes y las conductas de la opinión pública”, explicó el estudio.

Top 10 empresarios más destacados de 2021, según la visión de los líderes de opinión

1. Marcos Galperin

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre LA NACION

El fundador de Mercado Libre se posicionó primero en el ranking, al igual que el año pasado. No son pocos los méritos que lo consagran como el empresario argentino más destacados de 2021. Galperin creó en 1999 la empresa que se convertiría en la más valiosa de la Argentina, al tiempo en que revolucionó el comercio electrónico y los pagos digitales a través de códigos QR, con Mercado Pago.

El unicornio despegó con fuerza hasta convertirse en la primera firma argentina en cotizar en el índice Nasdaq 100, la Bolsa de valores tecnológica que opera en Nueva York, en el año 2017. Actualmente presenta una valuación superior a los U$61.760 millones según las pizarras de Wall Street.

El pasado noviembre recaudó US$1550 millones tras emitir un millón de acciones, con el objetivo de financiar sus planes de expansión.

Galperin siempre eligió el bajo perfil, pero este año, durante su participación en un encuentro organizado por Endeavor, compartió varias claves para alcanzar el éxito. “Es muy importante estar enamorado de lo que uno hace y no tanto del resultado”, dijo en esa oportunidad, al tiempo que celebró “la ingenuidad de los emprendedores” que “se convierte en una bocanada de oxígeno”.

Contó que a las 5 de la mañana es cunado a su cerebro se le ocurren las mejores ideas o las soluciones a los problemas y aconsejó: “Mirar a largo plazo también es fundamental, porque es muy difícil que haya un éxito de un día para el otro o rápidamente”.

Otras frases que compartió fueron:

“Hubo épocas, sobre todo en los inicios, donde yo me acuerdo que no quería salir de la cama”

“Creo que muchos emprendedores pasamos por la angustia de haber arriesgado todo por algo que uno cree que va a fracasar”

“La gente buena no tiene miedo de que le saquen el puesto”

“Es mucho más divertido hacer esto con gente con la cual uno se lleva bien y se divierte”

“Al final del día, hay que sentirse que uno es útil y que ha hecho algo positivo, algo valioso”

“En una sociedad, cuanto más se tolera el fracaso de aquella gente que dio todo por una idea, generará más emprendedores”

2. Paolo Rocca

El CEO de Techint, Paolo Rocca VERA ROSENBERG

Como todos los años, Rocca se mantuvo firme en el ranking al ocupar el segundo puesto, igual que el año pasado. Con el pie puesto en varias industrias, el empresario ítalo-argentino es titular de Grupo Techint, conglomerado que engloba a los gigantes del acero Ternium y Tenaris; a Tecpetrol, que opera en la zona petrolera de Vaca Muerta; el operador hospitalario Humanitas; y la firma Techint Ingeniería y Construcción. También se trata del segundo argentino con más patrimonio.

Conocido por su bajo perfil, cuando habla es noticia. Recientemente hizo hincapié en la importancia de reconocer el mérito y afirmó que “la pobreza y el desempleo se resuelven con inversión y empleo privado, no con más trabajo público o planes”.

La semana pasado participó de Propymes, encuentro organizado por Techint, donde pidió “previsibilidad y estabilidad macroeconómica, que contenga las distorsiones sobre el mercado cambiario, la inflación y la carga impositiva”. También advirtió que “tenemos un corto plazo no tan fácil, con algunos vaivenes; es inevitable que las pymes sean cautas en estos próximos meses”. Pero dejó una definición contundente: “No es momento de dejar la Argentina”

3. Daniel Herrero

Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina

El tercer lugar lo ocupó Herrero, presidente de Toyota Argentina desde 2010. Además de liderar la firma que produce la exitosa pick-up Hilux en Zárate, este año se destacó por haber generado un debate a nivel nacional sobre la crisis educacional que atraviesa la Argentina.

“Se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar esas 200 personas con secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor del secundario”, admitió el ejecutivo en una charla en el Rotary Club. En parte, eso le valió ingresar nuevamente en el ranking: en 2020 no figuró en la lista.

4. Pierpaolo Barbieri

Pierpaolo Barbieri, creador de Ualá Martin Lucesole

Se trata del nombre más joven de la lista. Con tan solo 34 años, pertenece a la nueva generación de empresarios y ya es considerado uno de los más destacados a nivel país. Cinco años atrás creó la fintech de finanzas personales Ualá, que en agosto de este año se sumó como el décimo unicornio argentino, con una valuación de US$2450 millones. También tiene operaciones en México.

Durante 12 años vivió en Estados Unidos. A los 18 consiguió una beca para estudiar Historia y Economía en la Universidad de Harvard. Hoy elige quedarse en el país y busca revolucionar las finanzas del siglo XXI. Su compañía ya lleva emitidas más de 3,5 millones de tarjetas.

“Creo que terminamos favoreciendo el ultra cortoplacismo de qué va a pasar en las próximas tres semanas, por eso esa gran expresión que tristemente me repiten mis amigos del exterior: si venís a la Argentina después de 20 días, cambió todo; si venís después de 10 años, no cambió nada. Aislarnos del mundo no nos ayuda. No vamos a encontrar la solución en un mercado interno porque somos demasiado chicos. Tenemos que estar integrados, nos guste o no nos guste”, afirmó Barbieri en diálogo con LA NACION.

5. Luis Pagani

Luis Pagani, CEO de Arcor photoALEJANDRALOPEZ

Ocupó el quinto lugar en el ranking Luis Pagani, el CEO de la compañía Arcor, la mayor empresa de alimentos de la Argentina y la fabricante de caramelos duros número uno del mundo . Respecto a la encuesta de Poliarquía de 2020, descendió un puesto.

6. Martin Migoya

Martín Migoya Ignacio Sanchez - LA NACION

El sexto lugar fue ocupado por Martín Migoya, CEO de otro unicornio tecnológico argentino: Globant. Al igual que Pagani, en la edición 2021 del ranking retrocedió un puesto.

7. Hugo Sigman

Hugo Sigman Archivo

En épocas de pandemia, Hugo Sigman, fundador del Grupo Insud, es el séptimo empresario más destacado de 2021. Es uno de los argentinos que desarrolla una de las vacunas contra el coronavirus: su compañía fabrica el principio activo de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, este año cayó cuatro puestos en el ranking.

8. Marcelo Figueiras

Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond Santiago Filipuzzi

También vinculado al desarrollo de vacunas contra el coronavirus, Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, el laboratorio que produce la vacuna Sputnik V en el país, se ubicó en el octavo lugar. El año pasado no apareció en el ranking.

9. Marcos Bulgheroni

Marcos Bulgheroni Coloquio IDEA

El noveno puesto fue para Marcos Bulgheroni, group chief executive officer de la petrolera Pan American Energy. En la edición 2020 del informe de Poliarquía no apareció su nombre en la lista.

10. Funes de Rioja

Daniel Funes de Rioja, presidente de UIA Soledad Aznarez

El top 10 lo completó Daniel Funes de Rioja, histórico titular de Copal y quien en junio de este año pasó a ocupar el puesto de presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).