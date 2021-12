Los 15 libros para leer en el verano para aprender sobre economía y finanzas

En el verano, algunos deciden encarar la lectura que, por diferentes motivos, no pudieron realizar durante el resto del año. Otros, revuelven entre sus libros o se acercan a alguna librería para no perder el hábito en las vacaciones. A continuación, una lista con los que recomiendan 14 expertos entre ejecutivos bancarios, empresarios, asesores y economistas para disfrutar bajo el sol o, porqué no, guardarla para cualquier momento de 2022.

Marcelo Sibile: hiperinflación durante la República de Weimar

Gerente de Advisory Services de KPMG

“Para una lectura de verano recomiendo evadirse de la literatura académica y en cambio buscar el placer en la ficción. Muchos economistas han escrito sobre la hiperinflación alemana durante la República de Weimar, pero tal vez ninguno reflejó el impacto psicológico y social de semejante fenómeno como Thomas Mann en Desorden y dolor precoz. La inflación es dañina no tanto por los aumentos en sí, sino por generar volatilidad de precios relativos que trae incertidumbre. En una hiperinflación aguda esa volatilidad llega al paroxismo y puede desplazarse hacia una alteración de los valores morales; así lo relata Mann en la jornada de una familia de clase media alta en decadencia”.

Isabelle Chaquiriand: cómo pensamos y tomamos decisiones

CEO de ATMA

Daniel Kahneman “es el padre de la economía del comportamiento y estudia el proceso de toma de decisiones de los individuos. Desafía la teoría de que somos racionales a la hora de tomar decisiones”. En su libro Ruido, “analiza cómo pensamos, cómo tomamos decisiones. Pone el ejemplo de cómo dos médicos en la misma ciudad pueden dar diagnósticos diferentes a pacientes idénticos; dos jueces pueden dictar sentencias distintas ante delitos similares; y así nos lleva a ver cómo nosotros mismos podemos decidir una cosa u otra según sea de mañana o de tarde, o según se acerque o no la hora de comer. Es un estudio sobre los sesgos que tenemos en nuestro juicio a la hora de tomar decisiones y cómo eso nos afecta. La invitación entonces es a escuchar ese ruido, cuyo impacto tendemos a ignorar, y a reducirlo para mejorar nuestros juicios”.

Carmen Sánchez: política económica y su historia

Presidenta de ANDE

“En un año donde la libertad individual y colectiva ha sido un tema recurrente y se ha llamado a no apagar los motores de la economía”, El pasillo Estrecho de Daron Acemoğlu y James A. Robinson “nos muestra las presiones a las que las sociedades están sometidas en la búsqueda de esa libertad y prosperidad con una serie de ejemplos a lo largo de la historia. Acemoğlu y Robinson sugieren cómo el poder de las instituciones influye en el desarrollo económico, y que la libertad y la prosperidad aparecen en los países que logran situarse entre un Estado fuerte y una sociedad civil que pone límites al poder político. A quienes nos apasiona la política económica y su historia”, este libro “resulta una lectura muy tentadora”.

André Gailey: claves para liderar en el nuevo mundo

CEO de Itaú Uruguay

“La pandemia acentuó la necesidad de cambio en las organizaciones. La digitalización es una realidad en todos los rubros de negocios, pero digitalizar es mucho más que simplemente el uso de la tecnología. Es transformar la manera de trabajar y más difícil aún, la forma de pensar y analizar el mundo. ¿Estamos abiertos realmente a enfocarnos y entender a los clientes? ¿A tomar mucho más riesgos? ¿A testear cosas nuevas? ¿A errar? ¿A delegar? ¿A tener equipos más diversos? ¿A trabajar en comunidades? Para liderar en este nuevo mundo, uno necesita estar abierto a cambiar, a influenciar el cambio en sus equipos, y así a crear una nueva cultura en su organización”. Immunity to Change: How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organization de Laskow Lahey y Robert Kegan “es un buen punto de arranque y discusión sobre cambios personales y culturales dentro de las organizaciones que creo es la parte más difícil del proceso de digitalización y que muchas veces lo subestimamos. Una etapa primera y necesaria para el suceso de este proceso que todos estamos enfrentado”.

Maria Dolores Benavente: una invitación a la acción

Economista

Ricardo Pascale, que escribió Del freno al impulso, “ha sido definido por algunos colegas como un ‘hombre del renacimiento’: economista, escultor, académico, profesor, escritor, director del Instituto Pasteur. Realiza un repaso formidable de la historia económica nacional, con el foco puesto en la innovación, para explicar qué nos pasó para pasar de ser de las primeras potencias en el mundo en el siglo XIX, a la situación actual. Y coincido con su hipótesis: nos faltan hacedores y pensadores. Hoy nuestros líderes públicos y privados tienen aversión al riesgo y no se genera suficiente conocimiento. El libro no se agota en el diagnóstico, por el contrario, es una invitación a la acción, apoyada en adecuada regulación, institucionalidad, educación y propiedad intelectual”.

Gerardo Ameigenda: la irracionalidad en la toma de decisiones

Vicepresidente de SURA Asset Management Uruguay

Pensar rápido, pensar despacio del Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman “nos cuenta cómo funciona la mente, en qué nos basamos al tomar decisiones y como están vinculadas con la gestión de las emociones. Los estudios de Kahneman confirman que en economía e inversiones tomamos decisiones irracionales, donde los mejores resultados los consiguen aquellos que mantienen la calma y piensan con lógica. Por lo que, si aprendemos a ser más racionales, obtendremos mejores resultados al invertir”. El autor dice: “Somos irracionales y tomamos decisiones en pocos segundos, lo que, muchas veces, nos conduce a errores”.

María Laura Rodríguez: lectura muy amena con toques de humor

Responsable de Asesoría Económica, Comunicación y Medio Ambiente de la Unión de Exportadores del Uruguay

“Un autor que recomiendo muchísimo es el historiador israelí Yuval Noah Harari, en particular los libros De animales a Dioses y Homo Deus. Si bien no son libros estrictamente de economía, nos ayudan a entender varios aspectos de la economía actual desde una óptica distinta. También nos permiten visualizar tendencias, principalmente Homo Deus que habla de nuestro vínculo con la tecnología. Se puede estar más o menos de acuerdo con el autor en cómo puede evolucionar la temática, pero sin duda hay que prestarle atención porque será muy relevante para la economía y la sociedad en los próximos años. Es una lectura muy amena, con toques de humor”.

Juan Patricio Enright: la desigualdad económica

Gerente general de Nobilis

“Un libro que me parece importante es El Capital en el Siglo XXI, de Thomas Piketty, un economista francés que se especializa en desigualdad económica y que en esta obra analiza el tema, con el foco en Estados Unidos y Europa. Si bien no comparto muchas de las críticas que hace sobre el sistema capitalista o la solución que propone para el problema de la desigualdad sumando más impuestos, hace un interesante análisis sobre el retorno que genera el capital versus la tasa de crecimiento económico, y cómo esto ha llevado a un aumento de la desigualdad y a una mayor concentración de la riqueza” a nivel global.

Leonardo Isoardi: economía del comportamiento y cómo tomamos decisiones

Socio director de CPA Ferrere

Nudge: The final edition de Richard Thaler y Cass Sunstein “es un libro fascinante de la economía moderna que explica cómo las personas tomamos decisiones y, sobre todo, por qué a veces ese proceso no es del todo racional. Es revolucionario porque la teoría económica de los últimos 100 años está construida sobre la base de que los individuos toman decisiones en forma racional. Asimismo, introduce el concepto de que a veces hay que dar pequeños empujones (esa es la traducción de nudge), que pueden resultar claves para que las personas tomen mejores decisiones. En ese sentido, lo recomiendo especialmente para líderes, porque también es útil y práctico para los negocios. Al ayudar a entender en base a qué criterios las personas toman decisiones, da herramientas” para que puedan impulsar a otros a “tomar decisiones correctas, dándoles ese pequeño empujón”.

Inés Bonicelli: la Inglaterra del siglo XVII

Vicedirectora ejecutiva de Uruguay XXI

Columna de Fuego de Ken Follet “es una novela de intriga política en la Inglaterra del siglo XVII. Es un libro que te marca y el autor te introduce en la historia y te deja la sensación de vivir en ese momento. En esta novela es interesante ver cómo los puertos y propietarios de las flotas mercantes son el centro económico y de poder de la ciudad. Los gremios de comerciantes eran cerrados y entrar en ellos determinaba la movilidad social. Uno aprende de riesgos, financiamiento, colaterales y garantías mal documentadas, de tasas de interés justas y no tanto, de las luchas y dicotomías de la época entre nobles (venidos a menos) y la clase comerciante que gana poder en una Inglaterra al borde de la guerra civil. Lo recomendaría a quienes gustan de la historia. Hace poco se lo regalé a dos personas que admiro mucho. Me gusta mucho regalar libros y que gente que aprecio se enganche como yo. Espero que así sea en este caso”.

Juan Baluga: desde tecnología a política, educación y religión

Director de tesorería de Scotiabank

“El libro que más me impactó últimamente y que recomendaría sin dudar es 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Tiene planteos súper interesantes sobre temas bien relevantes que van desde la tecnología a política, educación y religión. Además, sus reflexiones tienen un enfoque que abarca la evolución en muchos de estos aspectos, pero sobre todo los desafíos actuales y futuros, con pensamientos muy inteligentes más allá de que algunos se compartan o no.En definitiva, te deja pensando sobre temas importantes para toda la sociedad y con impacto, entre otras cosas, en el contexto en que en el futuro (en algunos casos, ya presente) se va a desarrollar la economía y los negocios”.

Tamara Schandy: la economía es una colección de modelos cuya fortaleza está en la diversidad

Socia de Exante

Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science de Dani Rodrik “no es un ‘libro de verano’, pero me parece una lectura super interesante para los economistas que trabajamos con teoría, modelos y tratamos de decodificar la coyuntura y muchos problemas de la sociedad a través de ellos. Llegué a él a través de mi socio Pablo Rosselli. En el centro del libro está la reflexión de que la economía es una colección de modelos cuya fortaleza está en la diversidad. Aboga por el pragmatismo para elegir aquellos que se adaptan mejor a cada contexto y por pensar bien qué supuestos se pueden simplificar en cada problema. Aunque no lo lean, recomiendo buscar los 10 mandamientos del epílogo”.

Gonzalo Bava: no siempre se actúa de forma racional

Director de Finanzas de Santander

“Me parece muy interesante el libro del ganador del Premio Nobel de Economía de 2017, Richard Tahler, La psicología económica. En la económica clásica se parte del ser humano racional que maximiza beneficios. Tahler rompe con ese paradigma teórico y plantea que, por el contrario, el hombre no siempre actúa de forma racional. Los deseos, temores, o prejuicios afectan la toma de decisiones, y eso aplica al momento de evaluar si tomar un préstamo o como repagarlo, o en que invertir. Estas variables cualitativas, y a veces irracionales, afectan la valoración que las personas, cómo agentes económicos, hacen de las diferentes situaciones y opciones”.

Barbara Mainzer: cómo mejorar la situación financiera personal

Presidenta CFA Society Uruguay

“Educación financiera, asignatura pendiente es un libro escrito para adolescentes y adultos jóvenes. Es corto y de fácil lectura; sus consejos y comparaciones prácticas invitan a charlar y a pensar en familia. Con Eugene Natali buscamos acercar a jóvenes información relevante, herramientas y tips para que puedan tomar mejores decisiones en lo que a dinero refiere”. ”¿Cuándo conviene tomar deuda? ¿Cómo sacar el mejor provecho de una tarjeta de crédito? ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo elegir una profesión? ¿A qué desafíos financieros me enfrento? Estas son algunas de las preguntas que este libro busca ayudar a responder”.