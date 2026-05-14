El directorio del FMI se reunirá la semana próxima para definir la aprobación de la revisión del acuerdo con la Argentina

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este jueves que la próxima semana el directorio ejecutivo del organismo multilateral mantendrá una reunión para tratar la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y que, de ser aprobada, habilitará el desembolso de US$1000 pautado para esta etapa del programa.

Así lo señaló en una conferencia de prensa en Washington la directora de comunicación del FMI, Julie Kozack, quien evitó confirmar un día preciso sobre el encuentro del board. “Después de la reunión se procederá a la habitual publicación de documentos, como el informe del staff, que contendrá muchos detalles”, añadió.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la sede del organismo en Washington. Jose Luis Magana - FR159526 AP

Kozack dijo que los entendimientos alcanzados para lograr este acuerdo a nivel técnico “se centraron en políticas destinadas a equilibrar adecuadamente los objetivos de desinflación, estabilidad externa y crecimiento para la Argentina”.

“Todo ello tiene por objeto respaldar un reingreso oportuno y duradero de la Argentina a los mercados internacionales de capitales“, agregó la funcionaria, que no dio plazos sobre cuándo el organismo espera que ese objetivo se concrete.

El organismo había señalado el mes pasado, luego de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, que con el tiempo esperaba “un acceso más sostenible” del país a los mercados.

En su visita a Washington para participar de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial (BM), el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el equipo económico no había salido aún a tomar financiamiento del mercado internacional porque prefería otras vías “más baratas” para cubrir los vencimientos de junio, en referencia a las garantías de organismos multilaterales, como el BM.

Leonardo Madcur, José Luis Daza, Luis Caputo, Kristalina Georgieva, Santiago Bausili y Vladimir Werning, en la sede del FMI, en Washington. X

Kozack -quien dio una respuesta breve sobre la Argentina ante las preguntas de varios periodistas, entre ellos de LA NACION- sostuvo además que el plan de estabilización de la administración de Javier Milei “continúa arrojando resultados importantes”.

En ese sentido, destacó que “el impulso reformista ha cobrado mayor fuerza en los últimos tiempos” y que la nota crediticia de la Argentina “fue recientemente mejorada por una agencia de calificación, lo cual ha contribuido a una mayor reducción de los diferenciales de riesgo del país”.

La referencia de Kozack fue para el anuncio la semana pasada de la calificadora Fitch Ratings, que mejoró la nota asignada a la deuda argentina emitida a largo plazo en moneda extranjera y local de la Argentina de CCC+ a B- y con tendencia “estable”. Lo hizo tras reconocerle al Gobierno “mejoras estructurales en lo fiscal y en la balanza externa”, además de avances en reformas económicas y mejores perspectivas de acumulación de reservas.

Es un rango de nota que la Argentina no lograba desde hacía ocho años, luego de haber perdido ese estatus tras la crisis cambiaria que signara la suerte de la administración de Mauricio Macri, aunque todavía no es reconocido por otras agencias, como Moody’s y Standard & Poor’s (S&P), que suelen tener mayor predicamento en el mercado.

Respecto de las consultas sobre la política fiscal del Gobierno, Kozack indicó que las autoridades han demostrado un “compromiso firme e inquebrantable con un ancla fiscal de equilibrio”.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la directora de Comunicación, Julie Kozack, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

“Dicha ancla fiscal es, a nuestro juicio, un elemento crítico para apuntalar la desaceleración de la inflación y para restablecer la confianza y la estabilidad macroeconómica en la Argentina“, ahondó la directora de Comunicación del organismo, que esquivó preguntas sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la marcha universitaria del martes en protesta por los recortes en educación.

“Asimismo, la Argentina ha registrado una importante reducción en las tasas de pobreza, las cuales se sitúan ahora por debajo del 30%, marcando así un mínimo de siete años”, resaltó Kozack. A nivel nacional, la pobreza en el segundo semestre de 2025 bajó al 28,2%, según la última medición del Indec.

El ministro de Economía, Luis Caputo, al llegar a la Casa Rosada. Santiago Filipuzzi

Con respecto a la inflación -esta tarde se conocerá el dato oficial de abril-, el mes pasado el FMI había pronosticado que, pese a la suba de marzo (3,4%), se registraría una baja del índice en los próximos meses.

Caputo dijo que el número de inflación de abril “será sustancialmente más baja que la de marzo”, y confió que las previsiones ubican los datos entre 2,5% y 2,8%.