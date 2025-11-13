Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2025 con el aguinaldo y el aumento confirmado

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social); que es el organismo que distribuye las jubilaciones y pensiones nacionales, actualiza los valores de los haberes previsionales de diciembre en un 2,34%, según se desprende del último registro inflacionario de octubre. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario, según el caso, y la segunda cuota del aguinaldo, correspondiente a diciembre.

Las jubilaciones y pensiones en diciembre tienen un aumento del 2,34% 123RF

Así, en el último mes del año, los jubilados y pensionados de Anses tienen un reajuste del 2,34%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2025

Los montos actualizados para este mes son los siguientes:

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo= $3.440.695,38

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56

Los valores de jubilaciones y pensiones en diciembre de 2025 Shutterstock - Shutterstock

Cabe aclarar que la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) para jubilados y pensionados se entrega en la misma fecha de cobro que la prestación principal, por lo que se toma de referencia el calendario de pagos de diciembre que publica Anses.

Cómo se distribuye el bono a jubilados en diciembre de 2025

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.

Por qué el bono a jubilados impacta negativamente en los aumentos mensuales

El bono previsional busca compensar la inflación registrada y garantizar un ingreso adicional a los jubilados y pensionados con menores haberes. Sin embargo, aunque en diciembre se aplique la suba del 2,34%, el bono previsional permanece sin actualizaciones y sigue siendo de $70.000, para quienes perciben la mínima.

Esta particularidad incide en el monto final de las jubilaciones, ya que la suma adicional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y redunda en que la jubilación mensual, en mano, tenga un reajuste más bajo que el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.