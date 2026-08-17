Los errores más comunes al guardar dólares en las casas

El hábito de conservar ahorros en dólares dentro del hogar representa una práctica extendida en la Argentina. Según datos del Indec, existen US$247.343 millones fuera del circuito financiero formal, ya sea en cajas de seguridad o en escondites domésticos. Esta tendencia conlleva riesgos significativos si los propietarios ignoran los factores climáticos que dañan el papel moneda. Néstor Morena, consultor con 14 años de experiencia en la empresa Brinks, explica que los billetes enfrentan tres enemigos principales: la luz solar, la humedad y el calor.

Usar una bandita elástica es uno de los errores más comunes: el caucho se seca, se pega al billete y lo daña Archivo

El experto detalla, en diálogo con LA NACION, que los billetes requieren un ambiente con una humedad relativa entre el 45 y el 55 por ciento, además de una temperatura constante que no supere los 24 grados. En consecuencia, el especialista desaconsejó lugares como sótanos por la excesiva humedad o altillos por las altas temperaturas. Respecto a la idea de enterrar el dinero, Morena fue tajante: “Menos que menos enterrarlos”. Asimismo, advirtió sobre el uso de bandas elásticas, las cuales contienen caucho que se seca con el paso del tiempo, se adhiere al papel y lo mancha de forma permanente. La recomendación consiste en utilizar bandas de papel autoadhesivas o, en su defecto, colocar el papel entre la gomita y el billete.

Sobre la práctica de guardar dólares en el freezer, el consultor sugirió extrema precaución. “Tiene que ser no frost porque lo que hace eso es que circule el aire dentro y así se evita la escarcha; ese no frost tiene que funcionar perfecto”, comentó. Pese a esta posibilidad, el experto evitó recomendar el método y sugirió realizar pruebas previas con billetes fuera de circulación. Para quienes optan por el resguardo doméstico, el procedimiento ideal implica armar fajos pequeños, envolverlos en papel de aluminio y depositarlos en bolsas herméticas con piedritas disecantes para absorber la humedad. El control periódico del escondite cada seis meses resulta vital para detectar olores extraños que indiquen un deterioro incipiente.

El control periódico del escondite cada seis meses resulta vital para detectar olores extraños que indiquen un deterioro incipiente.

Finalmente, el consultor abordó la problemática de los billetes dañados. En Estados Unidos, las entidades bancarias aceptan el canje de ejemplares que conserven al menos el 50 por ciento de su estructura original. Sin embargo, en la Argentina, el proceso resulta complejo y costoso debido a la necesidad de reexportar el papel moneda. Por esta razón, los bancos locales suelen rechazar los billetes deteriorados o aplican comisiones elevadas por los gastos de gestión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo de Joaquín Garau.